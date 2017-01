Federers neue Gefühle – Wawrinkas Kampf

Roger Federer spielt am Australian Open sein 69. Grand-Slam-Turnier – und erlebt immer noch ganz neue Gefühle. «Statt dass ich denke, ich haue den anderen die Bälle um die Ohren, bin ich bereits zufrieden, wieder auf dem Platz zu stehen», verriet der 35-jährige Basler nach seinem 7:5, 3:6, 6:2, 6:2-Sieg gegen den gleichaltrigen Österreicher Jürgen Melzer. Er hatte sich in seinem ersten Ernstkampf seit mehr als sechs Monaten lange Zeit schwergetan.

«Es war schwerer als erwartet», gab er zu. «Ich ging nicht gelöst in den Match.» Dass er gleich im ersten Game vier Rahmenbälle hatte und auch in der Folge viele Aufschläge verzog, half ebenfalls nicht. Erst Mitte des dritten Satzes habe er angefangen, sich relaxter zu fühlen. Ende gut, alles gut. «Ich bin froh über diesen Work-out und froh, wie ich das Spiel beendet habe.»

Eines ist aber für ihn klar: «Dieses Gefühl muss wieder weg.» Er will Matchs wieder wie früher in ­Angriff nehmen. Bereits in der 2. Runde am Mittwoch gegen einen weiteren Qualifikanten, den Amerikaner Noah Rubin (ATP 200), dürfte es wieder einfacher werden.

«Ich denke, ich werde weniger nervös sein.» Zudem sei Rubin Rechtshänder. Dass der Qualifikant Melzer, der nach langwierigen Schulterproblemen auf Position 300 der Weltrangliste abgerutscht ist, Linkshänder sei, habe die Aufgabe zusätzlich erschwert. An ein mög­liches Drittrundenduell gegen die Weltnummer 10 Tomas Berdych wollte Federer noch nicht denken.

Wawrinka in extremis

Weit näher am Abgrund bewegte sich Stan Wawrinka. Am Ende musste der Australian-Open-Champion von 2014 alle seine Ressourcen aus der Trickkiste hervorholen: die physischen und die mentalen. Der Slowake Martin Klizan, die Nummer 34 der Welt, leistete fast bis zum Schluss energischen Widerstand.

Im fünften Satz führte der unbequeme Linkshänder nach einem Break 4:3 und 40:15. Doch Wawrinka steckte nicht auf. Er gewann das Game noch, ebenso wie die nächsten zwei zum 4:6, 6:4, 7:5, 4:6, 6:4-Sieg nach fast dreieinhalb Stunden.

«Ich wusste, dass es nie einfach ist, gegen mich den Match zu beenden», erklärte der 31-jährige Romand. Wie sehr er diesen Erfolg wollte, zeigte ein Ball beim Stand von 4:4 im ­Entscheidungssatz. Wawrinka schoss seinen Gegner, der den Punkt bereits aufgegeben hatte, mit grosser Wucht ab, entschuldigte sich aber sogleich.

«In diesem wichtigen Moment wollte ich einfach unbedingt vermeiden, den Ball neben das Feld zu schlagen», erklärte der Schweizer im Anschluss. Mit seiner Leistung war er alles andere als zufrieden. «Im grossen Ganzen war das kein gutes Spiel», meinte er. «Aber ich bin zufrieden, wie ich mich herausgekämpft habe.» (Berner Zeitung)