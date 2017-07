Golubics verpasste Chance – Djokovic souverän

Viktorija Golubic scheiterte in der 2. Runde des Wimbledon-Turniers. Die 24-jährige Zürcherin verlor nach einem hart umkämpften dritten Satz gegen die Ukrainerin Lesia Zurenko (WTA 35) 1:6, 6:2, 3:6. Nach zwei einseitig verlaufenen Durchgängen behielt die Ukrainerin im hart umkämpften dritten Satz bei Temperaturen von über 30 Grad das bessere Ende für sich. Nach knapp eineinhalb Stunden beendete Golubic die Partie mit einem Doppelfehler.

Abrutschen im Ranking

Nach einem fehlerhaften und total misslungenen ersten Satz hatte sich Golubic im zweiten Durchgang in die Partie zurückgekämpft. Und auch zu Beginn des dritten Durchgangs war die Zürcherin am Drücker. Im Gegensatz zu ihrer Widersacherin vermochte sie aber ihre Chancen als Rückschlägerin nicht zu nützen. Zurenko schaffte das Break zum 3:2 und wehrte im folgenden Game zwei Breakbälle ab, wodurch die Partie zugunsten der letztjährigen Achtelfinalistin am US Open kippte. Die 28-Jährige au Kiew stiess damit erstmals in ihrer Karriere in Wimbledon in die 3. Runde vor.

Golubic kann Wimbledon nach ihrer ersten Teilnahme im Hauptfeld erhobenen Hauptes verlassen. In der Weltrangliste wird die Zürcherin allerdings von Rang 73 aus den Top 100 rutschen, da ihr nach Wimbledon die Punkte des Turniersiegs von Gstaad im letzten Jahr aus der Wertung fallen.

Djokovic problemlos

Novak Djokovic gab sich auch bei seinem zweiten Einsatz keine Blösse. Der Serbe stiess ohne Mühe in die 3. Runde vor. Nachdem die Auftaktpartie von Djokovic nach zehn Games wegen der Aufgabe des Gegners Martin Klizan hatte abgebrochen werden müssen, spielte er gegen den Tschechen Adam Pavlasek seinen Dreisatz-Sieg aus und gewann in 95 Minuten 6:2, 6:2, 6:1. Der 22-jährige Pavlasek, die Weltnummer 136, war in keiner Weise in der Lage, den dreifachen Wimbledon-Champion in Bedrängnis zu bringen.

Schon in der 3. Runde muss Djokovic indes mit mehr Gegenwehr rechnen, denn es droht ihm ein Duell mit dem Argentinier Juan Martin Del Potro (ATP 32). Dieser muss sich in der 2. Runde allerdings noch gegen den Letten Ernests Gulbis durchsetzen. Del Potro wäre gegen Djokovic durchaus auf Revanche aus; vor vier Jahren war er dem späteren Sieger in den Halbfinals in fünf Sätzen unterlegen. (fal/sda)