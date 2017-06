Kein Grund, sich zu schämen

Jede Niederlage tut weh, eine im Final ganz besonders. Für Stan Wawrinka ist das 2:6, 3:6, 1:6 gegen Rafael Nadal speziell schmerzhaft, weil es ihm auf der grösstmöglichen Bühne erstmals nicht gelungen ist, sein bestes Tennis abzurufen.

Doch sind wir ehrlich: Nadal war dermassen stark, dass wahrscheinlich selbst eine Topleistung des Waadtländers nichts am Endergebnis geändert hätte. Allzu lange grämen wird sich der Schweizer daher nicht, und dafür, sich zu schämen, gibt es schon gar keinen Grund.

Nadal ist der beste Sandplatzspieler in der Geschichte. Es hätte keines weiteren Beweises mehr bedurft, doch der Mallorquiner lieferte ihn trotzdem. Und wie: Bei seinem zehnten Roland-Garros-Triumph spielte er wohl so stark wie noch nie.

Der 31-Jährige ist nicht mehr ganz so schnell wie noch vor fünf, sechs Jahren, doch er hat Lösungen gefunden, dies zu kompensieren. Genau diese ­Gabe zeichnet die grossen Champions aus – neben der Bereitschaft, während vieler Jahre ihrem Sport alles unterzuordnen. Nadal und Roger Federer verfügen über diese Qualitäten, deshalb sind sie noch in der Lage, Major-Titel zu gewinnen.

Trotz der Finalniederlage ist Wawrinka auf gutem Weg. Der Romand hat schon viel mehr erreicht, als er je zu träumen gewagt hatte, und doch ist er nicht genügsam geworden. Er arbeitet extrem hart und sucht stets Wege, noch einen Schritt vorwärts zu machen. In diesem Zusammenhang ist auch die Verpflichtung Paul Annacones zu verstehen.

Der Amerikaner coachte einst Pete Sampras, Tim Henman und Roger Federer, alles ausgewiesene Rasenspezialisten. In Wimbledon ist Wawrinka ­bisher noch nie über den Viertelfinal hinausgekommen, das soll sich ändern. Gelingt es ihm, durch die Hilfe Annacones an seinem Grastennis ein paar ­Details zu verbessern, spricht nichts dagegen, dass der 32-Jährige auch an den Championships in den Kampf um den Titel eingreifen kann.

Das Männerturnier in Wimbledon kündet sich faszinierend an, deutlich interessanter als jenes am French Open wird es auf ­jeden Fall. Nadal steckt voller Selbstvertrauen und gehört schon deshalb zu den Favoriten, auch wenn ihm das Siegen im Westen Londons schwererfällt als in Paris.

Andy Murray präsentiert sich an seinem Heim­event stets in Topverfassung, Milos Raonic und Nick Kyrgios sind auf Rasen brandgefährlich. Und dann ist da noch Federer, der an seinem Lieblingsturnier den achten Triumph anstrebt.

