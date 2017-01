Lust auf Tennis, Lust auf Siege

Wer es während seiner sechs­monatigen Absenz oder durch das Duell um die Nummer 1 zwischen Andy Murray und Novak Djokovic vergessen hatte, dem wurden am Hopman-Cup die ­Augen geöffnet: Roger Federer ist nach wie vor der grösste Star des Tennissports. Andere werden respektiert, bewundert, der Baselbieter wird vergöttert.

Und zwar nicht nur von den Fans, sondern auch von vielen Berufskol­leginnen und -kollegen. Belinda Bencic wirkte in Perth, wo sie mit Federer ein Team bildete, wie ein Mädchen im Süsswarenladen. Die Australierin Darja Gawrilowa trat am Hopman-Cup mit Nick Kyrgios als Titelverteidigerin an, doch ihr grösstes Ziel war, ein Selfie mit Federer zu ergattern. Als sie das im Rahmen der Silvesterparty geschafft hatte, verbreitete sie das Foto per Twitter – mit dem Kommentar: «Das werde ich de­finitiv einrahmen lassen.»

«Ich wollte nicht das Risiko eingehen, mein Knie dauerhaft zu schädigen und ein gebrochener alter Mann im Ruhestand zu werden.»Roger Federer

Die Partien mit Schweizer Beteiligung waren weit im Voraus ausverkauft, als einzige nota­bene. Und als auf den sozialen Medien angekündigt wurde, das erste Training Federers sei öffentlich, strömten über sechs­tausend Menschen in die Perth-Arena. Die Einschaltquoten auf Channel 7 für das Mixed-Turnier stiegen um 40 Prozent.

Der Gewinner von siebzehn Grand-Slam-Turnieren genoss die Aufmerksamkeit sichtlich, und er hatte Spass, endlich wieder Wettkampfatmosphäre zu schnuppern. Der 35-Jährige spielte schon wieder auf hohem Niveau; wie stark die ehemalige Nummer 1 wirklich ist, lässt sich anhand seiner drei Einzel allerdings noch nicht schlüssig beantworten. Die Belastung an einem Showevent ist sowohl mental als auch körperlich deutlich geringer als an einem Grand-Slam-Turnier.

Rückblickend sei es die beste Entscheidung gewesen, nach Perth zu kommen, liess Federer nach dem Ausscheiden verlauten. Er sprach von einer «perfekten Vorbereitung für das Australian Open». Er könne nun freier aufspielen und müsse nicht mehr ständig daran denken, dass er sich wieder verletzen könnte.

Die Besten schlagen

Roger Federer ist immer noch hoch motiviert. In einem auf der Internetseite seines Sponsors Credit Suisse veröffentlichten Interview erklärte er, weshalb er lange ausgesetzt und das Comeback nicht forciert hatte: «Erstens wollte ich nicht das Risiko eingehen, mein Knie dauerhaft zu schädigen und ein gebrochener alter Mann im Ruhestand zu werden. Ich möchte ein normales Leben mit meiner Familie führen. Zweitens lautete das medizinische Urteil, dass ich nach einer Pause dazu, mein Knie zu kurieren, 2017 durchaus wieder zurückkehren und noch einige Jahre an der Spitze spielen können würde. Das war auch meine eigene Meinung. Und genau das habe ich vor.»

«Mein Ziel ist immer noch, die Besten zu schlagen, die wichtigsten Turniere zu gewinnen.»Roger Federer

Der Schweizer hat nach wie vor Lust auf Tennis, Lust auf Siege. «Mein Ziel ist immer noch, die Besten zu schlagen, die wichtigsten Turniere zu gewinnen. Wenn ich das nicht mehr kann, dann muss ich mich ernsthaft mit der Frage beschäftigen, ob ich weitermache», wird er auf der CS-Website zitiert. Er sei aber noch zu nahe an der Spitze, habe zu viel Spass und spiele zu gut, als dass er jetzt aufgeben würde.

Hoffen auf den Knalleffekt

Prognosen für das Australian Open sind schwierig, das weiss der Superstar selber. Es sind zwei Paar Schuhe, den labilen Edeltechniker Richard Gasquet in Perth auszuspielen und Titel­verteidiger Novak Djokovic in Melbourne über drei Gewinn­sätze niederzuringen. Letzteres war Federer schon vor seiner Knieverletzung länger nicht mehr gelungen. Weil der vierfache Familienvater nur als Nummer 17 gesetzt ist, könnten zudem schon früh dicke Brocken auf ihn warten.

«Man hofft natürlich immer, dass man mit einem Knall­effekt zurückkehrt und von Anfang an richtig erfolgreich ist. Es könnte aber auch vier bis fünf Turniere dauern, bis ich sehe, wo ich mit meinem Spiel stehe. Es gibt keine Garantie, deshalb bin ich vorsichtig, aber auch optimistisch», beurteilt er selber die Si­tuation. Klar ist nur eines: Keinem werden in den nächsten Tagen so viele die Daumen gedrückt wie Roger Federer. (Berner Zeitung)