Mädchen ohne Angst

Jelena Ostapenko (WTA 47) scheint im French-Open-Final so gut wie geschlagen zu sein. Die favorisierte Simona Halep (WTA 4) führt 6:4, 3:0 und hat einen Breakball. Ostapenko trifft den Ball nicht sauber, doch er landet exakt auf der T-Linie, rutscht ab und wird für ihre Gegnerin unkontrollierbar.

Halep kann zwei weitere Breakchancen nicht nutzen und gewinnt in der Folge bis zum Satzende nur noch ein Game. Im Entscheidungsdurchgang steht es 3:3, als die Lettin, die schon einen 1:3-Rückstand wettgemacht hat, eine Gelegenheit zum Servicedurchbruch bekommt. Sie versucht mit der zweihändigen Rückhand, die Filzkugel der Seitenlinie entlang ins Feld zu dreschen.

Der Schlag misslingt, gerät etwas zu tief und vor allem zu weit links. Doch der Ball trifft mit voller Wucht das Netzband, springt nach oben und – wie von Geisterhand geführt – nach rechts und landet schliesslich in der gegnerischen Platzhälfte, unerreichbar, selbst für die flinke Favoritin.

Es ist offensichtlich, Ostapenko hat an diesem Samstagnachmittag in Paris ein Rendezvous mit dem Schicksal. Am 8. Juni 1997 gewann der Brasilianer Gustavo Kuerten als letzter Ungesetzter das French Open – es war der Tag, an dem Ostapenko geboren wurde.

Schnell spielen, schnell reden

Kurz nach dem glückhaft verwerteten Breakball hat die 20-jährige «Guga», wie Kuerten noch heute genannt wird, das Kunststück nachgemacht. Für Halep muss die 6:4, 4:6, 3:6-Niederlage bitter sein, hat sie doch nicht nur ihren ersten Major-Titel, sondern auch den Sprung auf Platz 1 der Weltrangliste verpasst.

Doch die neue Nummer 2 verhält sich an der Siegerehrung tadellos, sagt zu ihrer Bezwingerin: «Geniess es, sei glücklich und mach so weiter, denn du bist wie ein Kind.» Die 25-Jährige trifft das Wesen der jungen Lettin mit dieser Aussage ziemlich gut.

Diese sitzt knapp anderthalb Stunden später im grossen, aus allen Nähten platzenden Interviewraum vor der versammelten Weltpresse – mit geradem Rücken, Pferdeschwanz, strahlenden Augen und voller kindlicher Neugier.

Ihre Antworten kommen wie aus der Pistole geschossen. Die Tochter eines ehemaligen Fussballprofis und einer Tennislehrerin spricht selbst in der Fremdsprache Englisch, wie sie spielt: rasant.

In diesem Moment sieht sie aus wie ein aufgewecktes Mädchen, doch auf dem Court bearbeitet sie die Filzkugeln mit roher Gewalt, agiert ohne Angst und mit erheblichem Risiko. Je 54 Gewinnschläge und unerzwungene Fehler hat sie im Final produziert.

Ob ihr die Mama diesen Stil beigebracht habe, will ein Reporter wissen. «Niemand hat mich dies gelehrt, es ist einfach die Art, wie ich spiele. Sie entspricht meinem Charakter. Ich will den Ball wirklich hart schlagen», antwortet sie und lächelt.

Tanzen nur noch als Hobby

Wenn Jelena Ostapenko daheim in Riga ist, geht sie viermal wöchentlich tanzen, vor allem der Samba hat es ihr angetan. Als Kind tanzte sie sogar wettkampfmässig, erst mit 15 Jahren beschloss sie, Tennis den Vorzug zu geben. Es war rückblickend eine weise Entscheidung – nicht nur für sie persönlich, auch für ihren Sport. Das Frauentennis kann etwas frischen Wind durchaus gebrauchen.

Nach Jelena Ostapenkos erstem grossen Turniersieg stellen sich allerdings etliche Fragen: Kann sie ihre Unbekümmertheit erhalten? Wie geht sie in Zukunft mit der Favoritenrolle um? Angst vor der Zukunft scheint sie jedenfalls keine zu haben. Nach ihren Ambitionen gefragt, sagt sie: «Ich möchte alle Grand-Slam-Turniere gewinnen, das ist mein Ziel.

Doch vorerst werde ich hart weiterarbeiten und versuchen, ein hohes Ranking zu erreichen.» Die Nummer 12 ist sie schon mal. Und wenn das Mädchen mit dem Pferdeschwanz weiterhin mit solcher Überzeugung auf die Bälle drischt, dürfte es bald noch weiter nach oben gehen. (Berner Zeitung)