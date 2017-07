Nadal muss jetzt ran – Murray souverän

Titelverteidiger Andy Murray qualifizierte sich am Wimbledon-Turnier als erster Top-Favorit für die 3. Runde. Der 30-jährige Schotte bekundete gegen den Deutsch-Jamaikaner Dustin Brown keine Mühe.

Nach gut eineinhalb Stunden verwertete Murray seinen zweiten Matchball zum klaren 6:3, 6:2, 6:2-Sieg, nachdem zum wiederholten Mal ein Stoppball von Brown an der Netzkante hängengeblieben war. Vor zwei Jahren hatte der Deutsche an selber Stätte mit seiner unkonventionellen Spielweise Rafael Nadal überrascht und diesen eliminiert.

Spektakuläre Ballwechsel

Auch gegen Murray sorgte der 32-Jährige mit der Rasta-Frisur für einige spektakuläre Ballwechsel, in Bedrängnis konnte Brown diesmal den Favoriten allerdings nicht bringen. Spätestens nach dem ersten Break Mitte des ersten Satzes kontrollierte die Weltnummer 1 die Partie.

In der Runde der letzten 32 trifft Murray am Freitag gegen den Italiener Fabio Fognini (ATP 29), der den Tschechen Jiri Vesely ebenfalls in drei Sätzen schlug. In der 2. Runde gescheitert ist der Russe Daniil Medwedew. Der Wawrinka-Bezwinger in der Startrunde unterlag dem belgischen Qualifikanten Ruben Bemelmans in fünf Sätzen.

Britische Hochgefühle

Mit seinem Sieg machte Murray den Tag aus britischer Sicht perfekt. Vor ihm hatten bereits Aljaz Bedene, Heather Watson und Johanna Konta, die sich gegen Donna Vekic einen mehr als dreistündigen, hochstehenden Schlagabtausch geliefert hatte, die 3. Runde erreicht.

In der 2. Runde gescheitert ist der Russe Daniil Medwedew. Der Wawrinka-Bezwinger in der Startrunde unterlag dem belgischen Qualifikanten Ruben Bemelmans in fünf Sätzen. (fal)