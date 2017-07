Nichts geht mehr

Wortlos stapfte sie an der Meute vorbei. Den Nerv zu reden hatte sie nicht. Wobei es auch gar keine Antworten brauchte. Ein kurzer Blick ins Gesicht von Viktorija Golubic reichte, um ihren Gemütszustand zu erahnen. Zweieinviertel Stunden hatte sie sich zuvor auf dem Centre-Court in Gstaad abgemüht, allzu viel allerdings war ihr nicht gelungen.

Den Vorwurf, sie hätte nicht alles versucht, musste sich die Schweizerin nicht anhören, nein, sie kämpfte, sie lief viel, sie trieb sich an. Allein, es nützte nichts. 7:5, 4:6 und 6:7 verlor Golubic gegen Antonia Lottner, eine Qualifikantin aus Deutschland, Platz 157 in der Weltrangliste. Im dritten Satz gab die 24-Jährige zweimal einen Breakvorsprung preis. Als sie rund 45 Minuten nach der Partie, die Augen gerötet, Auskunft gab, wirkte sie gefasst, aber überaus enttäuscht. «Es ist wie verhext. Die Spiele entgleiten mir immer wieder.» Siebenmal hat sie in diesem Jahr den Entscheidungssatz knapp verloren, «das ist sehr schwierig zu verdauen».

Das fehlende Selbstvertrauen

Viktorija Golubic wirkt immer freundlich, nie abgehoben, Kolleginnen bezeichnen sie als eine, mit der man Pferde stehlen kann. Umso mehr gönnte man ihr im vergangenen Jahr den unerwarteten Vorstoss in die erweiterte Weltspitze, den Sprung von Rang 178 auf 56, den Titel in Gstaad, den Finalvorstoss in Linz. Umso mehr leidet man nun mit ihr, in Zeiten der Krise. Golubics Jahresbilanz mit 5 Siegen und 16 Niederlagen ist äusserst unbefriedigend, zehnmal hat sie in der Startrunde verloren. Im WTA-Ranking ist sie aus den Top 100 gefallen.

Die Zahlen verdeutlichen: Golubic befindet sich in einer Negativspirale. Einige Partien seien eigenartig verlaufen, «manchmal führte ich, und dann begann die Gegnerin unglaublich zu spielen. Oder aber ich nutzte meine Chancen nicht, geriet aus dem Konzept.» Intensiv mit der Rechtshänderin befasst sich Heinz Günthardt, primär als Captain des Fed-Cup-Teams, jedoch auch als Kommentator beim Schweizer Fernsehen. Ein wenig skurril sei, dass bei Golubic die Form an und für sich passe, meint der 58-Jährige. «Doch der Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ist oft minim.

Viktorijas Selbstvertrauen ist verloren gegangen. Also schiebt sie, wenn sie schlagen sollte. Und sie schlägt, wenn sie schieben müsste. Kurz: Sie wird nervös und zweifelt, wählt so oft falsche Entscheidungen.» Passend hierfür war ein wegweisender Punkt bei 5:5 im Entscheidungssatz, als Lottner die Saite riss, Golubic aber aufs Tempo drückte und sogleich einen Fehler beging, anstatt den Ball im Spiel zu halten.

Die zwei Möglichkeiten

Golubic, die Mutter in Serbien, der Vater in Kroatien geboren, sagte, sie habe sich keine Illusionen gemacht. «Meine Saison ist bisher nicht wirklich grandios verlaufen. Also reiste ich nicht im Glauben nach Gstaad, hier würde alles wieder super sein, nur weil ich letztes Jahr gewonnen hatte.» Vergangene Saison sei vieles für sie gelaufen, auch im Berner Oberland. «Da gewann ich das erste Spiel mit 7:5 im dritten Satz. Nun verliere ich 6:7. Es ist hart zu akzeptieren, aber immerhin bin ich nicht chancenlos gewesen.»

«Viktorijas Selbstvertrauen ist verloren gegangen. Sie wählt oft falsche Entscheidungen.»



Fed-Cup-Captain Heinz Günthardt

(Berner Zeitung)

Im Gespräch zeigte sich Golubic bemüht, zumindest halbwegs ­Optimismus auszustrahlen. Im mentalen Bereich arbeite sie gezielt, und auf die Weltrangliste schaue sie vorderhand nicht, hielt die Weltnummer 103 fest. «Die Punkte sind mir egal. Ich bin in einer schwierigen Phase und habe zwei Möglichkeiten: aufgeben oder mich durchbeissen. Ich entscheide mich für die zweite Variante.» Golubic sei nicht der Typ, der sich von Rückschlägen kaputtmachen lasse, meinte Heinz Günthardt. «So einfach es tönt: Sie braucht einen bestimmten Moment, der ihr wieder Vertrauen gibt, und muss jetzt einfach weiter kämpfen.» Vielleicht hilft die Erinnerung an die ­Jugend – damals praktizierte sie Kung-Fu.