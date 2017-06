Nur wer erfolgreich und attraktiv ist, kommt an die Honigtöpfe ran

Für den Lohn einer Weltklassefussballerin würde Cristiano Ronaldo am Morgen wohl nicht einmal aufstehen und mit Gel seine Frisur stylen. Die geschlechterspezifische Einkommensdifferenz, die in der helvetischen Arbeitswelt rund 18 Prozent beträgt, ist im globalen Profisport gewaltig.

Verlässliche Vergleichswerte gibt es aus den USA, wo viele Saläre offengelegt werden. In der NBA, der weltbesten Basketballliga, erhalten 29 Spieler mehr als 20 Millionen US-Dollar jährlich, LeBron James wird sogar mit 30'963'459 Dollar entlöhnt. In der WNBA, dem NBA-Pendant, beträgt der Maximallohn 115'000 Dollar, dazu werden für spezielle Leistungen noch kleine Boni ausbezahlt.

James kassiert also rund 200-mal mehr als die weltbeste Dame; da reicht es nicht als Erklärung, tragen die Männer gut doppelt so viele Partien aus. Im Golf ist die Situation ähnlich. Auf der US-PGA-Tour hat Dustin Johnson 2016 9,3 Millionen Dollar eingespielt, gut 10-mal mehr als Ryu So-yeon auf der Ladies-Tour. Im Preisgeldranking der Herren wäre die Süd­koreanerin die Nummer 117.

Mehr Beachtung = mehr Geld

In anderen lukrativen Sportarten dürften die Verhältnisse nicht anders sein. Das kommt nicht von ungefähr: Männersport verfügt schlicht über eine x-mal grössere Anziehungskraft. Lukas Troxler, stellvertretender Geschäftsführer der Sportvermarktungsagentur Infront-Ringier, hat den Schweizer Fussball untersucht und festgestellt, dass die NLA der Frauen während der ganzen Saison etwa gleich viele Zuschauer anlockt wie der FC Basel in einem ausverkauften Heimspiel.

Die Kausalkette entspricht einer gewissen Logik: kleines öffentliches Interesse, geringe Medienpräsenz, kaum Sponsoren, minimale Einkünfte.

In der soeben vom Wirtschaftsmagazin «Forbes» veröffentlichten Einkommensrangliste führt Ronaldo mit 93 Millionen Dollar; mit Serena Williams figuriert in den Top 100 eine einzige Frau – mit 27 Millionen auf Platz 51.

Unter normalen Umständen wäre auch Maria Scharapowa in diesem Bereich rangiert, aber die Russin fiel wegen ihrer Dopingsperre zurück. Das neue Damenranking liegt noch nicht vor, aber bei jenem aus der Vorperiode (vgl. Grafik) fällt auf, dass acht der zehn bestverdienenden Athletinnen Tennis spielen.

Die Abstrahlung der Männer

Laut Hans-Willy Brockes, CEO des in St. Gallen ansässigen ESB-Marketing-Netzwerks, ist dies zur Hauptsache das Verdienst der Spielerinnengewerkschaft WTA. «Die WTA positioniert das Frauentennis mit hochprofessionellen Strukturen und arbeitet mit sehr innovativem Marketing», hält Brockes fest und bezeichnet die Social-Media-Aktivitäten als «state of the art». Es ist freilich so, dass die Frauen massiv von ihren männlichen Berufskollegen profitieren.

Aus Imagegründen und der politischen Korrektheit wegen herrscht an den Grand-Slam-Turnieren und auch an den anderen ATP-WTA-Events Preisgeldgleichheit. Weil sie weniger gut vermarktet werden können, wird an reinen WTA-Veranstaltungen hingegen nur ein Drittel bis die Hälfte von dem ausgeschüttet, was an vergleichbaren Männerturnieren ausgezahlt wird.

In Gstaad etwa beträgt das Preisgeld bei den Frauen umgerechnet 220'000 Franken, eine Woche später bei den Männern 586'000 Franken. Lukas Troxler nennt für die Ausnahmestellung des Tennis daher drei Gründe: «Es ist bezüglich Beachtung die globalste Frauensportart, es ist ein Einzelsport, und hilfreich ist die Abstrahlung der Männer.»

Der Faktor Schönheit

Ähnlich gut wie ihre männlichen Kollegen verdienen die Skifahrerinnen. Im letzten Winter gewann Mikaela Shiffrin knapp 600'000 Franken Preisgelder und damit gut 10 Prozent mehr als Marcel Hirscher. Dass die Zahlen massiv tiefer sind als im Tennis, hat laut Troxler einen einfachen Grund: «Dem Ski fehlt der Faktor Globalität.» Die meisten Stars generieren heute den Löwenanteil der Einkünfte nicht mehr durch Preisgelder, sondern durch Startgagen und Werbeeinnahmen.

So kann es lokal in Einzelfällen vorkommen, dass Frauen finanziell bessergestellt sind. «Die Sportlerinnen verdienen immer dann in einem Land besser, wenn sie signifikant besser als die Männer sind. Hier spielt der sportliche Erfolg und damit einhergehend die öffentliche Aufmerksamkeit eine entscheidende Rolle. In der Schweiz kann man davon ausgehen, dass Giulia Steingruber besser verdient als Pablo Brägger», erklärt Hans-Willy Brockes.

Ob ungerecht oder nicht – die optische Erscheinung ist für die Verdienstmöglichkeiten ein wichtiger Faktor. Wer leidlich erfolgreich und sehr attraktiv ist, ist als Werbefigur geeigneter als eine sehr erfolgreiche Spielerin, die durchschnittlich aussieht.

Das Paradebeispiel für diese These war Anna Kurnikowa. Im Tennis verdiene viel, wer gut spiele und hübsch sei, bringt es Troxler, Turnierdirektor des Bieler WTA-Events, auf den Punkt. «Du musst beides mitbringen, um an die Honigtöpfe zu kommen.»

Sex sells, vor allem im Frauensport, in geringerem Ausmass aber auch bei den Männern. Cristiano Ronaldo weiss Bescheid. (Berner Zeitung)