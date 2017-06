«Problematisch sind Sprungsportarten»

Schneller, stärker, schwanger

Nicht nur Serena Williams hat bewiesen, dass auch während einer Schwangerschaft Höchstleistungen möglich sind. An den Olympischen Spielen 2012 in London spielte keine so stark Beachvolleyball wie Kerri Walsh Jennings. Die Amerikanerin war auf dem Weg zu Olympiagold ungewohnt oft gereizt. Des Rätsels Lösung: Sie war, ohne es zu wissen, in der fünften Woche schwanger.



Die deutsche Snowboarderin Amelie Kober liess an den Winterspielen 2010 in Vancouver nach dem Viertelfinal-Aus

im Parallelslalom die Platzierungsläufe sausen. Den Journalisten begründete sie den Verzicht mit der Aussage, ein Kind zu erwarten.



Stichwort Vancouver: Kristie Moore gewann mit Kanada Curlingsilber – rund drei Monate später kam ihr Kind zur Welt. Moore hatte schon vor dem Turnier scherzend gemeint: «Holen wir eine Medaille, dann will ich zwei.»



2006 in Turin hatte sich Diana Sartor schwanger auf den Skeletonschlitten gelegt – und deswegen viel Kritik geerntet.



Unübertroffen scheint Cornelia Pfohl zu sein: Die Bogenschützin ging sowohl 2000 in Sydney als auch vier Jahre später in Athen (im siebten Monat) schwanger an den Start.