Quantensprung durch Belagwechsel

Am Mittwoch veröffentlichten die Organisatoren des J. Safra Sarasin Swiss Open Gstaad die Einschreibeliste; die Veranstalter des Mercedes-Cups in Stuttgart präsentierten gleichentags auf dem Centre-Court Roger Federer. Dass die beiden Ereignisse zeitlich zusammentrafen, war Zufall, aber sie verdeutlichen die unterschiedliche Qualität der Teilnehmerfelder der Turniere, die beide zur untersten ATP-Kategorie zählen.

Gstaad-Titelverteidiger Feliciano Lopez (ATP 33) wäre nach derzeitigem Stand im Saanenland die Nummer 3, im Schwabenland ist er ungesetzt. In Stuttgart schlagen diese Woche neben Federer Grigor Dimitrov und Tomas Berdych auf. Am Swiss Open wird David Goffin das einzige echte Aushängeschild sein, dessen Verpflichtung schon eine starke Leistung ist.

Es ist noch nicht lange her, dass in Stuttgart auch im Juli aufgeschlagen wurde und die Organisatoren mit den gleichen Problemen zu kämpfen hatten wie jene in Gstaad. «2012 bekam ich mit Ach und Krach einen Topspieler, das war Janko Tipsarevic», sagt Turnierdirektor Edwin Weindorfer.

Weil die Besten normalerweise nach den Championships in Wimbledon nicht mehr auf Sand zurückkehren, entschied sich Weindorfer als Chef der Agentur Emotion, den Event neu zu positionieren. Als die ATP beschlossen hatte, die Grassaison um eine Woche zu verlängern, bewarben sich die Stuttgarter dafür, künftig statt eines Sandplatzturniers im Juli einen Rasenevent im Juni durchführen zu dürfen.

Hohe Investitionen

«Diesen Weg sind wir gemeinsam mit unserem Titelsponsor, der Stadt Stuttgart, und dem Tennisclub Weissenhof konsequent gegangen, und heute kann ich sagen: Es war der absolut richtige Weg», sagt der Österreicher Weindorfer.

In Gstaad hatte man kurzzeitig auch mit einem Belagwechsel geliebäugelt, aber die Idee wieder verworfen. Aufgrund der Höhenlage des Chaletdorfs (1050 m ü. M.) wäre es beinahe unmöglich, die Courts in guter Qualität herzurichten. Zudem hätte aufgrund der am Morgen oft vorherrschenden Feuchtigkeit die Gefahr vieler Verschiebungen bestanden.

Diese Probleme sind in Stuttgart geringer, und doch war der Belagwechsel mit einem Kraftakt verbunden. Die veranstaltende Agentur investierte, mit einem Vertrag bis 2024 ausgerüstet, 2 Millionen Euro in die Infrastruktur. Dazu verschlingen Instandhaltung und Pflege der sechs Rasenplätze jährlich rund eine halbe Million.

Das Budget wurde um fast 50 Prozent erhöht, von 5 auf knapp 7,5 Millionen Euro. «Neue Tribüne, bessere Fernsehproduktion, höheres Preisgeld, höheres Startgeld», zählt Weindorfer die Kostentreiber auf.

Den Event zur Marke machen

Trotzdem hofft er, «bald wieder gute Gewinne zu schreiben». Bei der dritten Rasenauflage des «neuen» Mercedes-Cups könnte der Break-even erreicht werden. Denn die Veranstaltung ist attraktiver geworden. «Wir profitieren vom Wimbledon-Effekt, ein Rasenturnier hat mehr Flair», berichtet Weindorfer.

Die Zuschauerzahl ist in der neuen Ära um rund 10'000 auf 56'000 gestiegen, heuer könnte sie sogar noch höher werden. Mehr Topspieler und mehr Besucher bedeuten mehr Ertrag durch verkaufte Tickets, TV-Rechte und Sponsoren.

«Wir profitieren vom Wimbledon-Effekt, ein Rasenturnier hat mehr Flair.»Edwin Weindorfer

Doch der Macher Weindorfer sagt, er brauche noch mehr und vor allem finanzstärkere Partner. Einerseits sind die Veranstalter verpflichtet, das Preisgeld alljährlich um 4 Prozent zu erhöhen, anderseits benötigt er mehr Mittel für Antrittsgagen. Er hat das Turnier 2016 und 2017 um ­Federer aufgebaut und ist guten Mutes, den Superstar auch für 2018 und womöglich 2019 verpflichten zu können.

Aber er will nicht nur den Schweizer, sondern mittelfristig vier Top-10-Spieler präsentieren und das Turnier so zur Marke machen. «Mein grosses Ziel ist, hier nächstes Jahr Roger Federer und Rafael Nadal zu begrüssen.» Von einem derartigen Coup kann Swiss-Open-Turnierdirektor Jean-François Collet nur träumen. Doch wer hochklassiges Tennis sehen will, kommt auch in Gstaad auf seine Rechnung. Und überhaupt: Stuttgart muss seit gestern auch ohne Federer auskommen.

(Berner Zeitung)