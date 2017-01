Träume und Realität

Wer nach der Auslosung darauf gewettet hätte, dass Roger Federer länger am Australian Open mitmischen würde als der sechsmalige Melbourne-Champion Novak Djokovic sowie die Weltnummer 1 Andy Murray, hätte mehr als einen Batzen verdient. Doch manchmal werden Träume Realität. Diesmal sind es die Träume eingefleischter Schweizer Tennisfans, zumal sich auch Stan Wawrinka für den Viertelfinal qualifiziert hat.

Federer verkörpert nach wie vor Weltklasse. Gegen Tomas Berdych (ATP 10) brillierte er in der Disziplin «Revolvertennis», mit Kei Nishikori (ATP 5) besiegte er in deutlich über drei Stunden einen Mann, der zuvor fünfzehn von zwanzig Fünfsatzmatchs für sich entschieden hatte. Auffallend ist, wie gut und aggressiv der Baselbieter die Rückhand schlägt. Man wagt es kaum zu schreiben: Aber es scheint, als sei er auf seiner schwächeren Seite stärker als vor der verletzungsbedingen Auszeit. Deshalb gerät er nur selten in die Defensive, was wichtig ist, weil er in diesem Bereich noch nicht auf Topniveau agiert.

Die Schweizer Anhänger können weiter träumen, von einem helvetischen Duell im Halbfinal oder sogar von Federers 18. Grand-Slam-Titel. Realität ist beides noch nicht. Für Federer ist es bestimmt ein Vorteil, muss er nun nicht gegen Murray antreten. Ob er schon bereit wäre, zwei Abnützungskämpfe in Serie zu überstehen, ist unsicher. Gegen Mischa Zverev werden die Ballwechsel kurz und wenig anstrengend sein; der Deutsche rückte gegen Murray 118-mal ans Netz vor. Federer ist klarer Favorit, doch ein Selbstläufer ist dieser Match nicht, zumal sein Widersacher auf Wolke sieben schwebt. Entscheidend wird wohl sein, wer besser returniert.

Wawrinka hat noch nicht sein bestes Tennis gezeigt – das ist eine gute Nachricht. Denn das bedeutet, dass der Waadtländer kämpferisch und mental in hervorragender Verfassung ist. Das beweist einerseits seine makellose Tiebreak-Bilanz (4:0), anderseits die Tat­sache, dass er in der Startrunde gegen Martin Klizan eine verloren geglaubte Partie gedreht hat. Mit Jo-Wilfried Tsonga wartet nun ein Widersacher, gegen den die bisherigen Leistungen nach menschlichem Ermessen nicht zum Sieg reichen würden. Doch Wawrinka vermag sich im Verlauf eines Grand-Slam-Turniers oft zu steigern. Und dass er kaum noch zu stoppen ist, wenn er mit unerschütterlichem Selbstvertrauen agiert, ist hinlänglich bekannt.

Weil er schon drei Major-Titel geholt hat, ist Wawrinka zum Topfavoriten avanciert. Die meisten Buchmacher betrachten allerdings Federer als ersten Titelanwärter, knapp vor seinem Landsmann und dem Kanadier Milos Raonic. Trotzdem seien die helvetischen Tennisfans davor gewarnt, sofort den Computer zu starten und Wetten auf Federer oder Wawrinka zu platzieren. Manchmal werden Träume zwar Realität, an diesem Australian Open allerdings vornehmlich jene der Aussenseiter.

Mail: adrian.ruch@bernerzeitung.ch (Berner Zeitung)