Trainingsweltmeister im Wettkampfmodus

Die Batterien sind bei Roger Feder aufgeladen: «Ich fühle mich frisch und bin guten Mutes», sagt der 18-fache Grand-Slam-Sieger beim Turnierauftakt in Stuttgart mit Kurzhaarfrisur. Mit einem Schmunzeln fügt er an: «Ich bin froh, dass ich endlich wieder Turniere spielen darf. In den letzten Wochen und Monaten bin ich fast zum Trainingsweltmeister geworden.»

Nachdem er 2016 die zweite Saisonhälfte aus gesundheitlichen Gründen verpasst hatte, legte der 35-Jährige in diesem Jahr nach seinem fulminanten Saisonstart mit den Triumphen in Melbourne, Indian Wells und Miami eine zweimonatige Pause ein.

Jetzt ist Federer bereit für die Rasensaison, in der er einiges vorhat. «Wimbledon ist nach wie vor mein grosses Ziel», sagt der Baselbieter, der ab dem 3. Juli in London seinen achten Titel anstrebt. Die Voraussetzungen sind gut. Als Folge des Verzichts auf das French Open konnte Federer im Vorfeld einer Rasensaison so viel trainieren wie noch nie. Gegenüber früher trainiert Federer mit bald 36 nicht mehr so umfangreich – und maximal noch drei Tage am Stück.

«Ich muss mich nicht kaputtmachen im Training», sagt er. «Aber ich muss wissen, dass ich bereit bin, wenn es hart auf hart kommt wie am Australian Open im fünften Satz.» Gerade nach seinen körperlichen Problemen im letzten Jahr ist die richtige Balance zwischen Training, Pause und Matchs der Schlüssel zu weiteren Höhenflügen.

Disziplin gefordert

Von seiner Professionalität hat Federer nichts eingebüsst, auch wenn während einer langen Trainingsphase die Versuchung gross ist, zwischenzeitlich etwas lockerzulassen. «Gerade zu Hause in der Schweiz gibt es viele Ablenkungsmöglichkeiten», sagt der vierfache Familienvater. «Ich muss extrem diszipliniert sein, damit ich den Zeitplan fürs Training, die Massage oder das Stretching einhalte.» Im Zweifelsfall hat er in den letzten Wochen aber auch einmal auf eine Einheit ­verzichtet. Roger Federer sagt: «Wichtig ist, dass ich frisch bin und Lust habe zu spielen.» (Berner Zeitung)