Es ist alles angerichtet für die Roger-Federer-Show. Die Sonne scheint kräftig über dem hübschen Tennisclub Weissenhof in Stuttgart; die wegen des Superstars aus der Schweiz auf 6000 Plätze vergrösserte Tribüne rund um den Centre-Court ist voll besetzt. Als der 35-Jährige um 16.25 Uhr hinter Gegner Tommy Haas den Platz betritt, wird er mit Standing ­Ovations empfangen.

Federer beginnt gleich mit einem Break, nach nur 22 Minuten hat er den Auftaktsatz im Sack. Kurz darauf geht ein Raunen durch das Publikum, als der haushohe Favorit zu einem spektakulären Vorhandstoppball ansetzt. Als sich die Filzkugel hinter dem Netz senkt und kaum noch aufspringt, wird aus dem Raunen tosender Applaus. Kurz darauf gelingt dem Gewinner von 18 Grand-Slam-Turnieren im zweiten Durchgang der Servicedurchbruch zum 2:1.

Es ist 18.30 Uhr, als sich Federer und Haas am Netz umarmen. Danach wird nicht etwa der als Aushängeschild des Stuttgarter Rasenturniers verpflichte Eidgenosse zum Siegerinterview gebeten. Er sei schockiert, sagt der Aussenseiter zuerst in Englisch nach seinem 2:6, 7:6 (10:8), 6:4-Sieg. Und kurz darauf, nun in Deutsch, hält er fest: «Ich kann es nicht glauben.» In der Zwischenzeit hat Federer seine beiden Taschen gepackt, ein paar Autogramme geschrieben und den Centre-Court verlassen. Verkehrte Welt in Stuttgart.

Mit dem Sieg der Weltnummer 302 hat kaum jemand gerechnet. Mischa Zverev sprach am frühen Nachmittag nach seinem Viertelfinaleinzug zwar sehr wohlwollend über seinen Landsmann, und doch war klar, dass er Federer als nächsten Gegner erwartete. «Wenn Roger auf Rasen sein bestes Tennis spielt, ist er eigentlich unschlagbar», sagte er. Gegen Federer müsse man selber das beste Tennis abrufen und hoffen, dass er nicht seinen besten Tag erwische. 2013 hatte der ältere Bruder von Alexander Zverev in Halle gegen den Schweizer auf Rasen gespielt und kein einziges Game gewonnen.

Arbeitet Federer mit der Wettmafia zusammen? Natürlich nicht, aber wer seine Saisonbilanz betrachtet, könnte diesen Verdacht hegen. 19:2 lautet seine Bilanz; er hat dreimal Rafael Nadal geschlagen, ist aber Haas und Jewgeni Donskoi (ATP 116) unterlegen. Bei näherer Betrachtung gibt es Parallelen: Der Baselbieter hat beide Niederlagen nach mehrwöchiger Pause bezogen und jeweils mindestens einen Matchball gehabt. «Er hatte eine Weile nicht gespielt, das war mein Vorteil. Und auf Rasen ist immer alles möglich», meint Haas.

Der 39-Jährige, einst die Nummer 2 der Welt und heute im Nebenamt Turnierdirektor in Indian Wells, wird gefragt, was er in dieser Funktion empfinden würde, wenn eine Attraktion wie Federer gleich in seiner ersten Partie ausgeschieden wäre. Seine Antwort: «Es würde mir stinken.»

Federer sucht keine Ausreden, als er in der zum Pressezentrum umfunktionierten Tennishalle die Niederlage erklärt. Der 35-Jährige sagt: «Wenn du deine Chancen nicht nutzt, kannst du nur dir selber die Schuld geben.» Vielleicht sei es ihm am Anfang zu gut gelaufen. Er sei dann später zu passiv gewesen und habe diese Haltung nicht ablegen können. «Das hat mich den Sieg gekostet.» Und er erzählt, er habe in den wichtigen Momenten die falschen Entscheidungen getroffen.

«Manchmal reicht es, dass du beim Return im falschen Moment mit den Augen zwinkerst.»Roger Federer

Der siebenfache Wimbledon-Champion sagt aber auch, wie gering auf Rasen zuweilen der Unterschied zwischen Sieg und Niederlage sei. «Manchmal reicht es, dass du beim Return im falschen Moment mit den Augen zwinkerst.» Das dies stimmt, beweist die Statistik: Federer erarbeitete sich viermal mehr Breakchancen und gewann neun Punkte mehr als Haas.

Federer bemüht sich, das Positive herauszustreichen. Es tue ihm leid für das Turnier und die Zuschauer, «ich wäre sehr gern länger hier geblieben», berichtet er zwar, betont aber auch, «dass nicht alles schlecht war». Er erwähnt die 23 Asse und seinen Gesundheitszustand. Und dann fügt er an, er habe nun mehr Zeit, sich auf Halle vorzubereiten. Das Schlusswort gebührt freilich Tommy Haas, was zur verkehrten Welt in Stuttgart passt: «Im Innersten zählen für Roger nur Wimbledon und das US Open.» (Berner Zeitung)