Warum die Ü-30-Generation im Tennis dominiert

«Den Jungen gehört die Welt», besagt ein geflügeltes Wort. Bezogen auf das Männertennis, trifft derzeit das Gegenteil zu. Das Durchschnittsalter der Wimbledon-Viertelfinalisten beträgt knapp 31 Jahre. Die Weltrangliste wird von 5 Spielern angeführt, die den 30. Geburtstag bereits gefeiert haben.

Und sie stellen nur die Spitze des Eisbergs dar; in den Top 40 zählt die Ü-30-Fraktion 21 Köpfe. Marco Chiudinelli schrieb kürzlich in einer Kolumne für die «Basler Zeitung», zu Beginn seiner Profikarriere hätten in den Top 40 nur zwei mindestens 30-Jährige figuriert.

«Zu meiner Zeit gingst du davon aus, dass du mit 30 am Ende bist», hält Patrick McEnroe, der jüngere Bruder der Tennislegende John, fest. Gründe für die Entwicklung gibt es diverse. «Heute sind die Spieler professioneller; sie tragen besser Sorge zum Körper, dadurch können sie ihre Karriere verlängern», meint McEnroe. Letztlich ist es freilich nicht nur eine Willens-, sondern auch eine Wissensfrage.

«Mittlerweile stehen viel mehr Informationen zur Verfügung», sagt Fernando González, 2004 Olympiasieger im Doppel. «Früher trainierten und trainierten wir, bis wir verletzt waren. Mittlerweile hat man das nötige Know-how; man weiss, wie stark man den Körper belasten kann und wie mit Verletzungen umzugehen ist.» Die Spieler arbeiteten heute neben dem Tennisplatz viel mehr und viel ziel­gerichteter, erklärt der Chilene. «Verletzungsprävention ist der Schlüssel.»

Mehr Hilfe, mehr Geld

Zudem bekommen die Profis deutlich mehr Hilfe als früher. Die medizinische Betreuung an Turnieren ist unbestritten besser geworden. Zudem reisen mittlerweile viele der Topspieler mit einem persönlichen Physiotherapeuten um den Globus, und sie arbeiten mit Fitnesscoachs und zum Teil auch mit Ernährungs­beratern zusammen. «Es lässt sich mit Tennis mehr Geld verdienen als zu meiner Zeit; auch das ist ein Antrieb, länger Profi zu bleiben», erwähnt ­Patrick McEnroe einen weiteren Faktor.

2000 wurde in Wimbledon 8 Millionen Pfund Preisgeld ausgeschüttet, 2010 13,7 Millionen. Heute sind es 31,6 Millionen Pfund oder umgerechnet über 39 Millionen Franken. Das finanzielle Argument sticht vor allem bei den nicht zur ersten Garnitur zählenden Spielern. Dass Roger Federer (35-jährig), Rafael Nadal (31), Novak Djokovic (30) und Andy Murray (30) seit über einer Dekade dominieren, ist nur möglich, weil es sich um absolute Ausnahmeathleten handelt. Welche neben dem unabdingbaren Talent den Willen mitbringen, dem Sport seit ihrer Jugend alles unterzuordnen. Die vier hätten sich gegenseitig geholfen, sich zu pushen, sich weiterzuentwickeln, sagt Patrick McEnroe.

Die Botschaft der Stars

Wäre es nicht zum Wohl des Tennissports, die Superstars würden den Jüngeren Platz machen? McEnroe verneint. «Die anderen müssen sich selber Raum verschaffen. Federer und Nadal sind so grossartig, weil sie es ablehnen, sich zurückzuziehen.» Zuletzt hatte Nadal in Paris Dominic Thiem (23) deklassiert und Federer in Halle Alexander Zverev (20) vorgeführt. Gestern dann schlug der Schweizer in Wimbledon Milos Raonic (26). Gehört den Jungen die Welt? Die Botschaft von Federer und Konsorten ist klar: «Träumt weiter.» (Berner Zeitung)