«Warum nicht drei oder vier Grand Slams?»

Seit dem Wimbledon-Halbfinal Anfang Juli hatte Roger Federer kein Tennisspiel mehr bestritten. Sein Comeback am Hopman Cup krönte der Schweizer mit einem lockeren 6:3, 6:4 gegen den Briten Dan Evans (ATP 66). Klar, dass Federer zum Start seiner 20. Profisaison bestens gelaunt war.

From Switzerland, please welcome ROGER FEDERER... #HopmanCup pic.twitter.com/qvdg3TWQG3