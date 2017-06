Was Federer (normalerweise) auszeichnet

Roger Federer und Gras – das ist eigentlich eine Liebesbeziehung. Der Baselbieter war als Kind ein begeisterter, begabter Fussballer, und auch im Tennis fand er sich auf dieser Unterlage sofort zurecht. So gewann er 1998 ohne Satzverlust das Juniorenturnier von Wimbledon.

In der Folge entwickelte er sich zum erfolgreichsten Rasenspieler in der Tennisgeschichte. Kein anderer hat auf Gras mehr Turniere (15) gewonnen, und seit Beginn der Profiära und der verlässlichen Statistiken (1968) weist keiner eine höhere Erfolgsquote (86,4 %) auf.

Von 2003 bis 2008 setzte sich der Schweizer auf Gras 65-mal in Folge durch; diese unfassbare Serie beendete Rafael ­Nadal im epischen Wimbledon-Final, der bis heute als bester Match überhaupt gilt.

Auf Rasen rutschen die Filzkugeln und springen daher tiefer ab, wenngleich der Unterschied zu Hartplätzen heute nicht mehr allzu gross ist, denn der Rasen ist dichter, die Courts sind härter geworden. «Früher waren die Rasenplätze oft sehr ­uneben, daher war es vorteilhaft, die Bälle nicht aufspringen zu lassen und ans Netz vorzurücken», erklärt Federers Coach ­Severin Lüthi.

Boris Becker, Stefan Edberg und Pete Sampras gehören zu jenen, welche ihre Wimbledon-Siege dank kompromisslosem Offensivtennis einheimsten. Mittlerweile werden auch auf Gras die meisten Partien von der Grundlinie aus ­gewonnen.

Die Trainings in Ecublens

Trotzdem: Während sich Federer und Andy Murray auf Rasen pudelwohl fühlen, bekunden etwa Nadal, Novak Djokovic und Stan Wawrinka mehr Mühe. Murray ist von den Top 5 jener Spieler, der von der Grundlinie aus am wenigsten Druck erzeugen kann. «Der Rasen kommt ihm entgegen, weil er das Tempo des Gegners gut mitnehmen kann. Zudem verfügt er über einen ­guten Slice und einen guten Volley», erklärt Lüthi.

Federer vereinigt mit seinem starken Netzspiel und den schnellen Grundschlägen Qualitäten der alten Garde mit den im modernen Tennissport benötigten Fähigkeiten. «Für Roger ist es sehr natürlich, auf Rasen zu spielen», sagt Lüthi. Der Berner vermutet, dass dies nicht zuletzt auf Federers Jugendzeit zurückzuführen ist, als der heutige Superstar im damaligen Schweizer Leistungszentrum in Ecublens auf sehr «schnellem» Boden trainierte. «Während andere ihre Technik umstellen müssen, hat Roger kein Problem, wennder Ball durchrutscht und rasant auf ihn zukommt», hält Lüthi fest.

Ein wichtiger ­Faktor ist auch die Beinarbeit. «Auf Rasen darfst du wegen der Rutschgefahr nicht so brutal abstossen wie auf ­Hartplatz, du musst dich feiner bewegen», erläutert ­Lüthi. Auch in dieser Hinsicht ist Federer für das Spiel auf Gras wie geschaffen; ­keiner bewegt sich leichtfüssiger.

Gras ist wegen der raren Servicedurchbrüche und der zuweilen verspringenden Filzkugeln die unberechenbarste Unterlage. Dies zeigte sich am Mittwoch in Stuttgart, als der Schweizer gegen Tommy Haas lange auf Siegeskurs gewesen war, dann aber viele «Big points» und im dritten Satz auch sein normalerweise aussergewöhnlich ­gutes Timing verlor. Es kann also selbst ­Roger Federer passieren, dass seine Liebe nicht erwidert wird. (Berner Zeitung)