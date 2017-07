Wawrinka-Bezwinger sorgt für Eklat

Daniil Medwedew erlitt am Mittwoch auf dem Court Nummer 16 an der Church Road eine bittere Fünfsatz-Niederlage. Der erst 21-jährige Russe und Bezwinger von Stan Wawrinka in der ersten Runde unterlag dem Belgier Ruben Bemelmans in einem hartumkämfpten Duell 4:6, 2:6, 6:3, 6:2, 3:6.

Nach dem letzten Ballwechsel unterschritt der Verlierer die Grenze der Sportlichkeit. Er griff zu seinem Portemonnaie, nahm drei Münzen heraus und warf diese in Richtung der Stuhlschiedsrichterin Mariana Alves. Offenbar wollte Medwedew mit seiner Aktion darauf hinweisen, dass er mit einigen Entscheidungen des weiblichen Unparteiischen nicht einverstanden war. Schon beim Stande von 0:2 im fünften Satz hatte der Russe die Auswechslung von Alves gefordert, was der Oberumpire aber abgelehnt hatte.

Lo nunca visto: Daniil Medvedev lanzó monedas a la juez de silla tras su derrota. #WimbledonMovistar pic.twitter.com/qbf3n78uM6 — Tenis en Movistar+ (@movistartenis) 5. Juli 2017

«Das tut mir leid»

An der Medienkonferenz entschuldigte sich der Münzenwerfer ausführlich. «Ich weiss nicht, was ich in diesem Moment gedacht habe. In der Hitze des Gefechts habe ich einen Fehler gemacht. Das tut mir leid. Ich werde mich bei der Schiedsrichterin entschuldigen, sobald ich sie sehe.» Der Russe gab an, er sei wegen der Niederlage enttäuscht und frustriert gewesen. Schiedsrichter würden Fehler machen, Spieler auch. Es sei eine Dummheit gewesen.

Vermutlich muss der talentierte Spieler mit einer Strafe rechnen. Er werde diese akzeptieren, meinte der fehlbare Profi. Gemäss britischen Medien würde sich die Jury in Wimbledon bereits damit befassen.

(fal)