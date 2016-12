Auf der Suche

Simon Ammann steht im Schatten anderer. Und es ist nicht davon auszugehen, dass sich ausgerechnet auf der Schattenbergschanze in Oberstdorf, wo die Vierschanzentournee heute (16.45 Uhr) mit der Qualifikation beginnt, etwas an diesem Zustand ändern wird. Rang 21 ist Ammanns Saisonbestresultat, er sucht verzweifelt seine Form. Zur Anlage in Bayern allerdings hat der Toggenburger eine besondere Beziehung. Als 16-jähriges Milchgesicht erreichte er zum Tournee-Auftakt 1997 völlig überraschend Platz 15, 2008 und 2013 triumphierte er. Und von der Heimschanze in Einsiedeln abgesehen, hat er nirgends mehr Sprünge absolviert als in Oberstdorf.

Folgt Prevc auf Prevc?

Für Ammann handelt es sich um Tournee Nummer 19, einzig der Gewinn des prestigeträchtigen Vierteilers fehlt in seinem Palmarès. Mehrmals war er nahe dran am grossen Coup, 2008/2009 sowie 2010/2011 wurde er Zweiter. Mit dem dichten Programm respektive dem Stress über den Jahreswechsel (8 Wettkampftage, lediglich ein Ruhetag) hat er stets etwas Mühe bekundet. Derzeit bereitet dem ­35-Jährigen nicht nur die Lande­umstellung vom linken aufs rechte Führbein Probleme, er springt schlichtweg zu kurz. Für das Erreichen des 15. Rangs wie 1997 würde er nun wohl unterschreiben. Nach Oberstdorf ist Ammann nicht allein gereist, der für den Skiclub Gstaad springende Gabriel Karlen (22) wurde von Swiss-Ski ebenfalls selektioniert. Sein primäres Ziel ist das Über­stehen der Qualifikation.

Was die Gesamtwertung betrifft, könnte Prevc auf Prevc folgen – der erst 17-jährige Domen ist meistgenannter Favorit. Seinem Bruder Peter (24), dem letztjährigen Überflieger, läuft es derweil nicht wunschgemäss. Auch Daniel Andre Tande, Stefan Kraft, Kamil Stoch und Severin Freund dürfen sich Chancen ausrechnen. (phr)