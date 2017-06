Beine wie Steine – auf Bronze folgt Rang 24

Triathlon verlangt viel Ausdauer, keine Frage. Aber der Athlet muss auch ein feines Gespür für Taktik haben. Nur wer seine Kräfte gut einteilen und sich gegenüber der Konkurrenz im richtigen Moment Vorteile verschaffen kann, hat eine Chance auf Erfolg.

Letzteres ist Andrea Salvisberg am Samstag an der EM in Kitzbühel nicht gelungen. Die Konsequenz: Rang 24. Der 28-jährige aus Rüegsauschachen reiste mit grossen Ambitionen nach Österreich, hatte er doch im letzten Jahr überraschend EM-Bronze gewonnen. «Doch diesmal war es eine schwierige Rennkonstellation», hält er fest.

Dabei hatte der Wettkampf für Salvisberg gut begonnen. Er kam als Siebter aus dem Wasser und drückte auf dem Rad sofort aufs Tempo. Denn: Der Emmentaler ist ein starker Schwimmer und Radfahrer, Läufer jedoch gibt es bessere als ihn. Deshalb muss er sich jeweils auf den 40 Kilometern mit dem Rad einen möglichst grossen Vorsprung verschaffen.

Aber dieser Plan ging nicht auf. «Die Ausreissergruppe umfasste achtzehn Athleten, aber nur fünf, sechs haben Führungsarbeit geleistet», erzählt er. Die guten Läufer hielten sich zurück, derweil Salvisberg viel Kraft verbrauchte. «Entsprechend Mühe hatte ich dann beim Laufen, auf den ersten drei Runden fühlten sich meine Beine wie Steine an.»

Pleiten, Pech und Pannen

In dieser Saison ist Andrea Salvisberg nicht vom Glück begünstigt. Nach einem starken Auftakt in die WM-Serie (Platz 9 in Abu Dhabi) erlitt er im zweiten Rennen einen Rückschlag. In Aus­tralien stürzte ein Athlet vor ihm auf dem Rad, weshalb Salvisberg ebenfalls hinfiel, sein Velo kaputtging und er sich eine Handverletzung zuzog.

Um in der WM-Serie nach dem Ausfall nicht abzufallen, entschied der Emmentaler, den Wettkampf in Leeds zu absolvieren, obwohl dieser nur eine Woche vor der EM stattfand. Doch in England riss ihm der Neoprenanzug beim Schwimmen, dadurch verpasste er die Spitzengruppe auf dem Rad und wurde nur Dreissigster.

«Dabei hatte ich mich vor dem Saisonstart sehr fit gefühlt und gedacht, dass es nur besser kommen kann», sagt Salvisberg. Zur Erinnerung: 2016 hatte er auch bei seiner ersten Teilnahme an den Olympischen Spielen überzeugt, Rang 16 belegt.

Hadern ist nicht des Emmentalers Sache. Lieber blickt er nach vorne und erwähnt das Höhentrainingslager, welches er im Juli in St. Moritz und Davos absolvieren wird. Dort will er sich den Feinschliff für die Rennen in Stockholm und Rotterdam holen – um die Saison versöhnlich abzuschliessen.

Doch im Prinzip blickt Salvisberg bereits viel weiter in die Zukunft. 2020 will er wieder an Olympischen Spielen teilnehmen. Um sich voll auf den Sport konzentrieren zu können, unterbricht er sein Studium an der Pädagogischen Hochschule bis dahin. «Nach Rio habe ich gemerkt, dass man sich früh genug auf einen solchen Anlass fokussieren muss», sagt Salvisberg. «Diesbezüglich bin ich jetzt schon im Olympiamodus.» (Berner Zeitung)