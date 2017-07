Der Favorit triumphierte

Viele Zuschauer reisten am Samstag nach Obersteckholz, um die 138 angetretenen Athleten am Bernisch-Kantonalen Nachwuchsschwingertag zu beobachten. In zwei Kategorien lieferten sich Talente der Jahrgänge 1999/2000 und 2001/2002 spektaku­läre Zweikämpfe.

Nebst viel ehemaliger Schwingerprominenz verfolgte auch der technische Leiter des Berner Verbandes, Peter Schmutz, das Geschehen auf den vier Sägemehlringen. «Dieser Anlass ist für die Zukunft in unserem Verband sehr wichtig. Sieht man sich die Siegerliste der vergangenen Feste an, wird klar, dass viele der ehemaligen Sieger den Durchbruch zur absoluten Spitze geschafft haben», hielt der Oberaargauer fest.

Das unter der Leitung von Schmutz im letzten Jahr gegründete Novizenteam hat nun bereits erste Erfolge gefeiert. Die Nachwuchsschwinger wussten mit technischer Vielseitigkeit zu überzeugen. «Wichtig ist, dass sie Schritt für Schritt an die Spitze herangeführt werden. Es geht in erster Linie darum, in gemeinsamen Zusammenzügen die Talente technisch weiterzubringen», sagte Schmutz. Er hoffe, dass die Jungen von grösseren Verletzungen verschont blieben. «Ich bin überzeugt davon, dass einige von ihnen in naher Zukunft positiv von sich hören lassen.»

Überzeugender Staudenmann

Drei Kränze hatte der Mittelländer Fabian Staudenmann vor dem Kräftemessen der besten Nachwuchsschwinger in diesem Jahr bereits gewonnen. Deshalb zählte er zusammen mit dem Seeländer Robin Roth und dem Oberländer Marcel Wenger zum engsten Favoritenkreis in der ­älteren Kategorie. Staudenmann startete mit einem gestellten Gang gegen Wenger, qualifizierte sich jedoch mit vier Siegen in Folge problemlos für den Schlussgang.

Wenger und Roth hatten nach fünf Gängen beide drei Siege und zwei gestellte Gänge auf ihrem Notenblatt. Da Roth mehr Maximalnoten vorzuweisen hatte, durfte er gegen den leicht fa­vorisierten Staudenmann den Schlussgang bestreiten. Als die Hälfte der Zeit bereits verstrichen war, warf der Guggisberger seinen Gegner mit einem «Lätz» in Bodenlage und überdrehte zum gültigen Resultat.

In der jüngeren Kategorie besiegte Lukas Tschumi aus Wolfisberg den Emmentaler Christian Rüegsegger und behielt damit den Festsieg im Oberaargau. (fra)