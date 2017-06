Der Weltmeister und sein Herausforderer

Rollt die Tour de Suisse vom aargauischen Menziken nach Bern, kommen die endschnellen Puncher auf ihre Kosten. Via Entlebuch, Emmental und Krauchtal gelangt der Tross in die Agglomeration der Bundesstadt.

Auf den letzten Kilometern führt der Parcours von Ostermundigen über Schosshalde und Nydeggbrücke durch Kram- und Bundesgasse ins Sulgenauquartier, danach via Marzili, Matte und Aargauerstalden ins Ziel.

Die Schlussphase mit der Ankunft auf der Papiermühlestrasse ist nahezu identisch mit jener in der Tour-de-France-Etappe des letzten Sommers. Damals reüssierte Peter ­Sagan, dem Weltmeister von 2015 und 2016 behagt solches Gelände.

Klicken Sie auf die Grafik, um diese zu vergrössern.

Als Jugendlicher hatte der Slowake Radquerwettkämpfe bestritten, als Junior war er Mountainbike-Weltmeister geworden. Gilt es, in hohem Tempo enge Kurven zu meistern, kommen seine technischen Qualitäten zum Vorschein; auf Pflastersteinen sticht seine Geschmeidigkeit ins Auge.

13 Tours de Suisse hat Sagan gewonnen – mehr als jeder andere. In diesem Jahr jedoch präsentiert sich die Ausgangslage schwierig wie nie zuvor, sieht er sich doch mit Olympiasieger Greg van Avermaet und Flandern-Rundfahrt-Gewinner Philippe Gilbert konfrontiert. Derweil der Flame der BMC-Equipe angehört, die versuchen wird, das Leadertrikot von Stefan Küng zu verteidigen, geniesst der Wallone den totalen Support des ausgezeichnet bestückten Quick-Step-Teams.

Was sich in Kombination mit seiner Verfassung daraus machen lässt, demonstrierte er im gestrigen Rundkurs durchs Zugerland. Im letzten kleinen Anstieg brachte er sich in Position, auf der Zielgeraden war ihm keiner gewachsen. (Berner Zeitung)