Die Königin will nicht abdanken

Ganz langsam lässt Kerri Walsh Sand durch ihre Finger rinnen. Das Bild könnte symbolisieren: Ihre Zeit läuft langsam ab – so wie bei einer Sanduhr. Immerhin ist die Amerikanerin bereits 38-jährig und damit doppelt so alt wie die jüngsten Spielerinnen, die auf der World Tour unterwegs sind.

Walsh könnte sich zweifellos ohne schlechtes Gewissen zurückziehen. Schliesslich hat die Kalifornierin alles gewonnen, was es im Beachvolleyball zu gewinnen gibt. Sie war dreimal Olympiasiegerin, dreimal Weltmeisterin, hat 55-mal auf der World Tour triumphiert. Walsh gilt als Königin dieses Sports, sie ist die mit Abstand bekannteste Athletin.

Doch: Walsh hat noch nicht genug. An den Olympischen Spielen in Rio gewann sie mit April Ross Bronze – nur Bronze. «Mein Herz war gebrochen», hält sie fest. «Ich brauchte etwas Zeit, um zu überlegen.» Genauer gesagt zwei Wochen.

Dann meinte sie zu ihrem Mann: «Ich will eine vierte Goldmedaille gewinnen.» Seine Antwort? «Ich kann mit dir jetzt nicht darüber sprechen, es ist noch zu früh.» Aber Casey Jennings, selbst ein Beachvolleyballer, lachte dabei. Schliesslich tagte der Familienrat; Walsh hat drei Kinder im Alter von vier, sieben und acht Jahren. «Sie betrifft es, was ich tue», hält sie klipp und klar fest.

Hätten Joseph Michael, Sundance Thomas und Scout Margery mit dem Daumen nach unten gezeigt, Walsh würde heute kaum mehr im Sand stehen. Doch sie taten es nicht. «Wir machen alles zusammen, als Familie. Meine Kinder wissen, dass sie zu meinem Team gehören», sagt Walsh. «Sie sagen: Wir wollen das beste Team sein.»

Das beste Team hatte Walsh über Jahre mit Misty May-Treanor gebildet. Nachdem die beiden in London zum dritten Mal Olympiagold gewonnen hatten, zog sich die Defensivspielerin aber zurück.

Bestes Duo in der Geschichte: Kerri Walsh und Misty May-Treanor haben dreimal Olympia-Gold gewonnen. Bild: Keystone

Walsh wählte April Ross als neue Partnerin und vermochte mit ihr 11-mal auf der World Tour zu triumphieren, in Rio Bronze zu holen. Doch in diesem Frühling kam es zum Bruch. Ross unterschrieb einen Vertrag mit der nordamerikanischen Tour AVP, Walsh weigerte sich. Sie will ihren Fokus ganz auf die World Tour legen, ihr langfristiges Ziel sind die Olympischen Spiele 2020.

«Wir haben es in diesen dreieinhalb Jahren sehr gut zusammen gemacht. Ich bin ihr sehr dankbar dafür, aber es war für beide Zeit, etwas anderes zu tun», sagt Walsh. «Letztlich haben wir nicht mehr die gleichen Prinzipien und Ziele gehabt.» Aber was sind das für Prinzi­pien? Weshalb tut sich eine ­38-Jährige die Tortur mit den vielen Reisen noch an, wenn sie doch bereitsalles gewonnen hat?

«Das Alter ist nicht alles»

Walsh sagt: «Ich liebe Beachvolleyball. Ich will das Beste aus mir herausholen, und das habe ich noch nicht.» Sie gibt zu, dass es ihr jeweils sehr schwerfalle, ihre Kinder zu verlassen. «Aber es ist ein Abwägen, gut gegen schlecht. Würde das Schlechte überwiegen, hätte ich aufgehört.»

«Ich liebe Beach­volleyball. Ich will das Beste aus mir herausholen, und das habe ich noch nicht.»

Würde sie sich tatsächlich für die Spiele in Tokio qualifizieren, wäre es ihre sechste Olympiateilnahme. 2000 hatte sie mit dem US-Team in Sydney in der Halle gespielt, ehe sie zum Beachvolleyball wechselte. «Ich weiss, das ist verrückt», sagt die Amerikanerin, «aber solange ich von ganzem Herzen alles geben kann, tue ich das auch.»

Seit Mai spielt Walsh nun mit Nicole Branagh zusammen, sie ist ebenfalls 38-jährig und zweifache Mutter. Sie sind das älteste Team auf der World Tour. «Das Alter ist nicht alles», entgegnet Walsh, «es gibt viele Dinge, mit denen sich das kompensieren lässt.»

Derzeit gibt es viele junge, talentierte Spielerinnen aus den USA, weshalb sich Walsh/Branagh zuerst für höhere Aufgaben empfehlen müssen. Im kroatischen Porec scheiterten sie bereits in der Qualifikation, in Gstaad wurden sie am Freitag im Achtelfinal von den Brasilianerinnen Agatha/Duda bezwungen. «Wir müssen demütig sein und uns nach oben kämpfen, aber das macht mir keine Angst», hält Walsh bestimmt fest.

Alles begann in Gstaad

In Gstaad jedenfalls ist Walsh nach wie vor eine Attraktion. Ständig wird sie um Autogramme gebeten, das Publikum jubelt ihr ebenso laut zu wie den Schweizer Spielerinnen. Anouk Vergé-Dépré und Joana Heidrich bezwangen Walsh/Branagh am Mittwoch – zum ersten Mal überhaupt gelang ihnen ein Sieg über die Ausnahmekönnerin.

«Als Mädchen habe ich zu ihr aufgeschaut», sagt die Bernerin Vergé-Dépré lächelnd. «Mittlerweile spielen wir auf Augenhöhe, aber ich habe immer noch einen grossen Respekt vor dem, was sie geleistet hat.»

Walsh hat 6-mal in Gstaad triumphiert, so oft wie keine andere Spielerin. Hier stand sie 2001 zum ersten Mal auf einem World-Tour-Podest. «Dieses Turnier bedeutet mir alles. Zu Hause ist mein Lieblingsort, aber danach kommt gleich Gstaad», sagt sie. Heuer ist sie allein an­gereist, «schweren Herzens».

Nächstes Jahr jedoch soll die Familie sie im Saanenland unterstützen. «Das ist mein Traum. Aber wir bauen gerade ein Haus und brauchen deshalb das Geld anderweitig», sagt Walsh und lacht. Selbst eine Königin muss ­finanzielle Abstriche machen. (Berner Zeitung)