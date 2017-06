Die erfolgreichsten Schützen aus der Region

Mittelland

Gewehr, 300 Meter:

71 Punkte: Bramberg-Neuenegg SpS: Vogler Thomas; Kehrsatz-Zimmerwald FSG: Streit Reto; Stadtschützen Stdsch: Hofmann Daniela; Wattenwil SG: Habegger Markus.

70 Punkte: Bramberg-Neuenegg SpS: Schüpbach Patric; Guggisberg MSG: Ulrich Andreas; Lanzenhäusern SG: Burri Daniel; Hostettler Alfred; Hürst Beat; Mühlethurnen-Lohnstorf SG: Harri Peter; Niedermuhlern SG: Messerli Beat; Tschirren Hans; Rüschegg SG: Bracher Margrit; Burri Daniel; Nydegger Peter; Reber Marcel; Vaucher Olivier; Wattenwil SG: Messerli Doris; Wolfacker SpS: Eggimann Roland; Schmitter Hans-Rudolf.

69 Punkte: Belp FS: Reusser Beat; Bramberg-Neuenegg SpS: Gerber Ernst; Spycher Martin; Gelterfingen SG: Bühlmann Walter; Guggisberg MSG: Riesen Patrik; Kehrsatz-Zimmerwald FSG: Bühler Adrian; Müller Markus; Lanzenhäusern SG: Binggeli Kurt; Kreuter Walter; Staudenmann Kurt; Zingg Ernst; Mühlethurnen-Lohnstorf SG: Wittwer Bruno; Niedermuhlern SG: Kunz Hans-Ulrich; Schmid Martin; Riggisberg SG: Stucki Kurt; Rüschegg SG: Gehrig Fritz; Hirschi Hanspeter; Stoll Patrick; Zwahlen Hansjürg; Rüti b/Riggisberg SG: Guggisberg Ramona; Kaltenrieder Rolf; Schliern SG: Dellsperger Urs; Hess Hanspeter; Sahli Hanspeter; Stadtschützen Stdsch: Zwygart Fritz; Union SASB: Conscience René; Vechigen SS: Wyss Hans; Wattenwil SG: Portner Reto; Schnider Klaus; Wohlen BE SG: Baur Michael; Burri Heinz; Echaud Michael; Iseli Jakob; Wolfacker SpS: Beutler Hansrudolf.

68 Punkte: Belp FS: Gemmet Kurt; Bramberg-Neuenegg SpS: Klossner Werner; Gerzensee FS: Tschirren Hans-Rudolf; Guggisberg MSG: Berger Hans-Rudolf; Beyeler Christoph; Rothen Peter; Staudenmann Angela; Tanner Amanda; Trachsel Werner; Gurzelen FS: Wenger Marcel; Infanterie-Schützen Inf.Schü: Baumann Hans; Kehrsatz-Zimmerwald FSG: Stöckli Hans-Rudolf; Tschirren Stefan; Lanzenhäusern SG: Binggeli Bruno; Kreuter Beat; Mühlethurnen-Lohnstorf SG: Messerli Stephan; Muri-Gümligen SG: Suter Heinz; Niedermuhlern SG: Brönnimann Ruedi; Niederscherli FSG: Nadenbousch André; Riffenmatt FS: Hürst Beat; Rüschegg SG:Aeberhard Roland; Bartlome Peter; Böhlen Rudolf; Garo Heidi; Küng Martin; Nauer Marco; Stübi Marcel; Tschanz Albert; Rüti b/Riggisberg SG: Horst Anton; Schliern SG: Hess Jürg; Schwarzenburg Schü: Beyeler Alfred; Mischler Hansrudolf; Riesen Fabio; Wyssen Heinrich; Seftigen SV: Jampen Ernst; Stadtschützen Stdsch: Hasler Marc; Siegenthaler Walter; Union SASB: Borloz Dominique; Pfander Manfred; Vechigen SS: Kräuchi Martin; Schertenleib Fritz; Wabern FS: Gasser Daniel; Wattenwil SG: Messerli Urs; Wohlen BE SG: Kissling Richard; Sahli Hansruedi; Suter Marc; Wolfacker SpS: Kunz Christian.

Pistole, 25/50 Meter:

179 Punkte: Bramberg-Neuenegg PSN: Gerber Mathis; Schmid Oliver; Schwarzenburg Schwarzenburg: Nydegger Martin.

178 Punkte: Bramberg-Neuenegg PSN: Leu Werner; Simonet Martin; Mühlethurnen PS Gürbetal: Rickli Thomas; Schwarzenburg Schwarzenburg: Berger Markus; Dubach Remo.

177 Punkte: Bramberg-Neuenegg PSN: Leu Andreas; Mühlethurnen PS Gürbetal: Regamey Marcel; Rüschegg-Gambach Gambach: Graf Peter; Schweizer Michel.

176 Punkte: Belp Belp: Fischer Peter; Bern Mattenhof: Steffen Ernst; Bramberg-Neuenegg PSN: Müller Beat; Spycher Martin; Bubenberg Bubenberg: Sägesser Elisabeth; Helvetia Bern Helvetia: Kneubühler Jörg; Landwehr Bern Landwehr: Fasnacht Marcel; Mühlethurnen PS Gürbetal: Probst Hans Peter; Rüschegg-Gambach Gambach: Wälti Hans; Zwahlen Hans; Schwarzenburg Schwarzenburg: Hostettler Alfred.

Oberland

Gewehr, 300 Meter:

72 Punkte: Gsteig FS: Marti Gerhard; Heimenschwand Buchh.berg Schützen: Wyttenbach Ernst; Oberried FS: Amacher Paul.

71 Punkte: Adelboden FS: Frei Pascal; Bönigen SG: Abegglen Thomas; Burglauenen SG: Baumann Thomas; Därstetten FS: Bieri Michael; Frutigen IS: Bircher Marianne; Hänni Beat; Klopfenstein Samuel; Stoller Cornelia; Zürcher Hanspeter; Grindelwald FS: Bohren Daniel; Gündlischwand FS: Bosshart Walter; Rieder Thomas; Guttannen FS: von Bergen Christian; Heimenschwand Buchh.berg Schützen: Stettler Johann; Innertkirchen FS: Frutiger Christof; Krattigen FS: Schick Hans Jürg; Lauenen b. Thun FS: Marti Christian; Lauterbrunnen Lauterbrunnen: Müller Patrick; Pohlern FS: Huggler Markus; Süderen SG: Feuz Stefan; Schenk Hans; Zweisimmen SG: Durand Hanspeter.

70 Punkte: Adelboden FS: Jungen Daniel; Jungen Matthäus; Reichen Fritz; Aeschi FS: Zurbriggen Marc; Allmendingen b. Thun FS: Christener Simon; Balm SG: Jaun Christian; Därligen FS: Walker Michael; Därstetten FS: Kunz Marc; Diemtigen SV: Gempeler Stephan; Haldemann Daniela; Erlenbach-Latterbach FS: Kämpf Michael; Frutigen IS: Jungen Michel; Schmid Peter; Schmid Toni; Stoller Martin; Zumkehr Tony; Grindelwald FS: Grossenbacher Heidi; von Allmen Hansruedi; Gsteigwiler FS: Balmer Daniel; Häsler Rudolf; Gündlischwand FS: Stoller Ernst; Guttannen FS: Schläppi Hanskaspar; Gwatt FS: Stegmann Beat; Heimenschwand Buchh.berg Schützen: Roth Hansjürg; Sigrist Hans; Hünibach FS: Bütikofer Agnes; Bütikofer Beat; Inner-Eriz FS: Eicher Samuel; Fahrni Ulrich; Innertkirchen FS: Huber Andreas; v.Weissenfluh Otto; Kandergrund FS: Zurbrügg Marcel; Lauenen FS: Würsten Heinz; Lauterbrunnen Lauterbrunnen: Schmied Martin; Leissigen FS: Sieber Hans; Lenk SG: Bratschi Christian; Matten-Interlaken-Unterseen SGs: Bieri Anita; Oberhofen SG: Tschanz Peter; Reichenbach MS: Mathys Brigitte; Reust-Horrenbach FS: Tschanz Rudolf; Saxeten SG: Zingrich Alexandra; Schwanden MS: Liechti Ulrich; Schwarzenegg FS: Häfliger Hans Ulrich; St. Stephan FS: Rösti Hermann; Süderen SG: Bieri Markus; Thierachern SG: Amstutz Christian; Thun SG Strättligen: Müller Christoph; Tschingel-Sigriswil FS: Kämpf Kurt; Willener Peter; Uetendorf SG: Berger David; Zweisimmen SG: Annen Michael.

69 Punkte: Aeschi FS: Graf Fritz; Balm SG: Michel Peter; Räss Franziska; von Bergen Alexander; Wyss Andreas; Balzenberg MS: Aegerter Bruno; Meister Monika; Därstetten FS: Gafner Thomas; Diemtigen FS: Neukomm Stefan; Neukomm Thomas; Neukomm Ueli; Erlenbach-Latterbach FS: Isler Simon; Karlen Edwin; Pfahrer Jakob; Siegrist Walter; Fahrni FS: Stäger Daniel; Frutigen IS: Klopfenstein Christian; Mathys Hansruedi; Rhyner Konrad; von Känel Markus; von Känel Martin; Grindelwald FS: Bohren Thomas; Gündlischwand FS: Abegglen Anton; Wyss Ueli; Guttannen FS: Schild Werner; Schläppi Werner; Habkern FS: Feuz Andreas; Zurbuchen Andreas; Hasliberg SG: Huggler Andreas; Huggler Markus; Heimenschwand Buchh.berg Schützen: Aebersold Walter; Rüegsegger Jakob; Rüegsegger Ueli; Höfen FS: Mani Sara; Homberg-Buchen FS: Bürki Simon; Hünibach FS: Wehder Dimo; Inner-Eriz FS: Hirschi Michelle Alexandra; Tschanz Hans; Iseltwald FS: Nydegger Urs; Kandergrund FS: Lanz Priska; Marti Anton; Ruppen Philippe; Salzmann Mathias; Lauenen FS: Oehrli Markus; Oehrli Thomas; Lauterbrunnen Lauterbrunnen: Molitor Rico; Lenk SG: Feuz Stephan; Meiersmaad SG: Abegglen Ernst; Michel Peter; Meiringen SG: Huber Alexander; Kehrli Alexander; Oberwil FS: Seewer Björn; Reichenbach MS: Mani Georg; Schmid Paul; Steiner Martin; Suter Res; Reust-Horrenbach FS: Hadorn Walter; Ringoldswil FS: Saurer Daniel; von Gunten Simon; Rohrbach SG: Fuhrer Alfred; Saanen-Gstaad FS: Eichenberger Toni; Reichenbach Daniel; Saanenmöser SG: Kunz Rolf; Schwanden MS: Boss Reto; Kämpf Erich; Schwarzenegg FS: Wyttenbach Ramon; St. Stephan FS: Cottier Jean - Marc; Ginggen Gottfried; Rhyn Daniel; Rufener Erich; Stechelberg Stechelberg: Feuz Werner; Fuchs Rudolf; Gertsch Gerhard; von Allmen Armin; Steffisburg-Heimberg SG: Gyger Pascal; Keller Thomas; Stocken FS: Schluchter Thomas; Süderen SG: Schenk Beat; Teuffenthal FS: Gerber Markus; Thierachern SG: Schwendimann Max; Thun Grütli: Baumgartner Adolf; Wüthrich Rico; Thun Militär: Mürner Peter; Thun SG Stadt: Tschirren Stefan; Unterbach FS: Egger Ulrich; von Bergen Kurt; Unterseen MS: Benninger Paul; Gurzeler Hannes; Weisssenbach-Boltigen SWB: Ginggen Mario; Treuthardt Severin; Wilderswil-Unspunnen SG: Balmer Emil; Glaus Remo; Wimmis SV: Wenger Andreas; Zweisimmen SG: Bärtschi Peter; Kurzen David; Trummer Stephan; Zwieselberg FS: Bircher Florian.

68 Punkte: Adelboden FS: Allenbach Christian; Inniger Albert; Jungen Björn; Pieren Melchior; Schranz Michael; Aeschi FS: Bircher Manuela; Buchs Daniel; Allmendingen b. Thun FS: Bartlome Peter; Balm SG: Niklaus Thomas; Zaugg Rémy; Blumenstein FS: Rufener Christian; Brienzwiler FS: Schranz Christian; Ulrich Didier; Burglauenen SG: Amacher Bruno; Amacher Peter; Baumann Peter; Brawand Hansueli; Wyss-Baumann Isabelle; Därstetten FS: Reinhard Franz; Senften Hanspeter; Diemtigen FS: Minnig Christoph; Wiedmer Roger; Diemtigen SV: Balmer Daniel; Mani Walter; Stucki Mathias; Stucki Roland; Erlenbach-Latterbach FS: Gafner Martin; Jukic Angela; Stucki Adrian; Wyssmüller Bruno; Wyssmüller Mario; Fahrni FS: Bühlmann Martin; Wenger Hansueli; Frutigen IS: Büschlen Martin; Fuhrer Peter; Oester Ernst; Schmid Lukas; Streit Mario; Thönen Fränzi; Zumkehr Hans; Zürcher Alisha; Goldiwil-Schwendibach FS: Roth Heinrich; Grindelwald FS: Boss Hans; Wenger Thomas; Gsteigwiler FS: Zumbrunnen Gottlieb; Gündlischwand FS: Dellenbach Kurt; Inniger Tarik; Wyss Peter; Wyss Ramona; Guttannen FS: von Bergen Rudolf; von Bergen Urs; Habkern FRS: Brunner Marcel; Grossenbacher Urs; Steiner Reto; Zurbuchen Walter; Hasliberg SG: Blatter Heidi; Rothacher Franz; Hausen SG: Franz Bruno; Huber Nicole; Heiligenschwendi FS: Bühler Ernst; Lüthi Paul; Spori Reto; Heimenschwand Buchh.berg Schützen: Dällenbach Robert; Finger Christoph; Imhof Walter; Linder Ulrich; Meyer Hans; Rüegsegger Janick; Scheuner Thomas; Höfen FS: Saurer Bernhard; Theiler Markus; Hofstetten FS: Bieri Alfred; Stähli Ulrich; Homberg-Buchen FS: Heinrich Martin; Inner-Eriz FS: Fahrni Julia Maria; Innertkirchen FS: Anderegg Roger; Brunner Walter; Meyer Peter; Wüthrich Jürg; Kandergrund FS: Kratzer Ivo; Krattigen FS: Kummer Christian; Luginbühl Bruno; Riesen Florian; Lauenen FS: Addor Heinz; Annen Thomas; Trachsel Matthias; Lauenen b. Thun FS: Blum Hanspeter; Lauterbrunnen Lauterbrunnen: von Allmen Urs; Leissigen FS: Steiner Michael; Lenk SG: Rieder Peter; Matten-Interlaken-Unterseen SGs: Wälti Robert; Meiersmaad SG: Kämpf Salome; Meiringen SG: Blatter Erich; Merligen FS: Moser Michaela; Zeller Beat; Oberhofen SG: Stähli Kurt; Oberried FS: Jaggi Manfred; Thöni Heinz; Oberwil FS: Heim Patrick; Pohlern FS: Winkler Andrea; Reust-Horrenbach FS: Aeschlimann Karin; Saurer Franz; Saurer Kaspar; Ringoldswil FS: Ambühl Marcel; Keller Roland; Rohrbach SG: Wyssen Hans-Ueli; Saanen-Gstaad FS: Hefti Erika; Matti Hubert; Stauffer Rudolf; Würsten Fritz; Saanenmöser SG: Schopfer Hans; Schattenhalb FS: Amstutz Corinne; Frutiger Stefan; Liechti Hans-Matthias; Maurer Bruno; Winterberger Bruno; Schwanden MS: Bühler Markus; Bühler Roland; Bühler Stefan; Moser Julia; Rentsch Matthias; Willener Fritz; Wisler Marc; Schwarzenegg FS: Bach Hans; Häfliger Christian; Spiez MS: Müller Andreas; Spiez SG: Schläppi Bernhard; Stechelberg Stechelberg: Fuchs Karl; Fuchs Michael; Wyss Paul; Stocken FS: Strauss Andreas; Süderen SG: Bieri Peter; Thun BAR: Eddy Andrew; Thun Militär: Linder Ulrich; Thun SG Stadt: Hagen Beat; Tschingel-Sigriswil FS: Kämpf Hugo; Santschi Heinz; Uebeschi FS: Wenger Franz; Uetendorf SG: Bruni Otto; Reusser Jürg; Wenger Hansjörg; Unterbach FS: Flühmann Toni; Glarner Theo; Iseli Stefan; Mätzener Roland; Otth Christian; Schneider Fritz; Zumbrunn Markus; Unterseen MS: Reber Walter; Wilderswil-Unspunnen SG: Heim Peter; Wimmis SV: Lüthi Thomas; Zweisimmen SG: Schwarz Marcial; Ziörjen Daniel; Zwieselberg FS: Wegmüller Manuela; Zwischenflüh-Schwenden SG: Fankhauser Bruno.

Pistole, 25/50 Meter:

179 Punkte: Frutigen PKF: Ruhier Pascal; Saanen-Gstaad PSSG: Röthlisberger Michel; Steffisburg PSST: Stauffer Hannes; Thun Stadt: Hagen Beat.

178 Punkte: Interlaken PSI: Biedermann Michael; Schmocker Ernst; Thun BAR: Manley William; Wimmis-Reutigen PSWR: Niffenegger Hans.

177 Punkte: Erlenbach i.S. PS-Erlenbach: Stucki Stefan; Frutigen PKF: Büschlen Martin; Zürcher Bramwell; Interlaken PSI: Fuchs Tobias; Litzler Thomas; Ringgenberg Roman; Saanen-Gstaad PSSG: Fischer Max; Steffisburg PSST: Briguglio Giovanni; Strättligen SG: Gerber Bruno; Uetendorf PS: Blaser-Kunz Cornelia; Howald Beat; Josi Oliver; Weissenburg PSW: Knutti Erich Jun; Wimmis-Reutigen PSWR: Schmid Peter; Zweisimmen PKZ: Bumbacher Hanspeter; Eggen Hanspeter; Eschler Philippe; Münger Martin; Ruchti Bernhard.

176 Punkte: Boltigen PB: Dänzer Hans; Griessen Cornelia; Interlaken PSI: Bosshart Walter; Meiringen PSM: Otth Andreas; Trummer Johann; Saanen-Gstaad PSSG: Morier Andre; Thun BAR: Barrett-Panton Dave; Thun Stadt: Dubach Hanspeter; Stettler Paul; Uetendorf PS: Aegerter Beat-Paul; Minder Bruno; Schiffmann Christian; Wenger Fritz; Zurbrügg Ueli; Weissenburg PSW: Abbühl Beat; Dänzer Daniel; Zweisimmen PKZ: Kurzen David.



Emmental

Gewehr, 300 Meter:

72 Punkte: Heimisbach SG: Röthlisberger Hans.

71 Punkte: Bleiken MS: Willener Patrick; Häberenbad FS: Fiechter Marcel; Trimstein FS: Kiener Peter.

70 Punkte: Affoltern FS: Kohler Hans; Häberenbad FS: Sommer Daniel; Sommer Marcel; Langnau IS: Lüthi Max; Oberdiessbach SG: Keller Heinz; Kohler René; Mosimann Daniel; Oberhünigen FS: Blaser Fritz; Röthenbach FS: Wittwer Christian; Rüegsau SG: Schneeberger Christian; Trub SpS: Siegenthaler Erich; Trubschachen FS: Hirschi Jürg.

69 Punkte: Aeschau-Eggiwil FS: Jenni Beat; Bowil MS: Dürig Andreas; Schenk Peter; Brenzikofen SG: Allenbach-Burgener Annemarie; Lädrach Franz; Wüthrich Paul; Gohl SG: Gerber Adrian; Grosshöchstetten SCH: Gempeler Martin; Gysenstein FS: Niederhauser Daniel; Häberenbad FS: Bieri Fabian; Bieri Simon; Güdel Thomas; Häutligen FS: Kunz Werner; Konolfingen SG: Rothenbühler Marcel; Landiswil FS: Brunner Martin; Langnau-Bärau SG: Brändli Christoph; Münsingen SpS: Bill Sven; Oberdiessbach SG: Baumann Werner; Bürki Dario; Dürig Christian; Moser Bettina; Nafzger Christian; Scheidegger Markus; Schwander Erwin; Oberthal MS: Schlüchter Daniel; Schlüchter Ulrich; Richigen FS: Lehmann Thomas; Rubigen FS: Bütikofer Eduard; Rüegsau SG: Reinhard Fritz; Schangnau SG: Schlüchter Alfred; Signau FS: Stucki Beat; Signau HS: Steiner Florian; Widmer Remo; Trimstein FS: Thierstein Hansjörg; Trub SpS: Lanz Roger; Trubschachen FS: Wittwer Fritz; Wasen i.E. FS: Jörg Hans Peter; Wichtrach SCH: Häusler Paul; Lädrach Andreas; Reusser Heinz; Worber SG: Fasnacht Beat; Wyssachen SG: Feldmann Hanspeter; Miceli Daniela.

68 Punkte: Affoltern FS: Reinhard Andreas; Blapbach SG: Hofer Hans; Bowil MS: Niederhauser Beat; Saurer Beat; Schüpbach Stefan; Siegenthaler Nadine; Brenzikofen SG: Gerber Gerhard; Bumbach FS: Fischer Yvonne; Reber Toni; Dürrenroth FS: Wittwer Christof; Eriswil SG: Zaugg Dominik; Gohl SG: Stauffer Peter; Grosshöchstetten SCH: Iseli Jakob; Gysenstein FS: Läng Peter; Leu Hans; Wüthrich Beat; Häberenbad FS: Minder Andreas; Reinhard Fritz; Reitnauer Christoph; Häutligen FS: Josi Fritz; Keller Michael; Heimisbach SG: Fuhrer Fritz; Huttwil IS: Bärtschi Monika; Gerber Andrea; Kiesen-Oppligen AS: Daepp Walter; Dällenbach Max; Konolfingen SG: Lehmann Manuel; Kröschenbrunnen SG: Bähler Isabelle; Zürcher Priska; Zürcher Sabine; Landiswil FS: Küpfer Peter; Langnau IS: Bigler Andreas; Rentsch Ueli; Langnau-Bärau SG: Antener Bernhard; Lauperswil SG: Hutmacher Walter; Schenk Hans-Ulrich; Linden FS: Linder Patrick; Oberdiessbach SG: Dietrich Fabio; Habegger Hans; Rutschi Fabian; Schüpbach Thomas; Oberthal MS: Liechti Christian; Thomann Lorenz; Röthenbach FS: Gehrig Stephan; Rubigen FS: Lüthi Hansjürg; Lüthi Hermann; Schangnau SG: Wittwer Hansrudolf; Signau FS: Hänni Ernst; Siegenthaler Niklaus; Signau HS: Bigler Hans - Heinrich; Röthlisberger Erich; Röthlisberger Karin; Steiner Niklaus; Trimstein FS: Kiener Hansueli; Trub SpS: Baumgartner Fritz; Reber Alfred; Rentsch Daniel; Vifian Barbara; Trubschachen FS: Blaser Hans Rudolf; Ursellen-Niederhünigen SS: Künzi Arthur; Walkringen SpS Furth: Berta Yannik; Wasen i.E. FS: Lüthi Otto; Wyssachen SG: Baumgartner Fritz; Schär Fritz.

Pistole, 25/50 Meter:

180 Punkte: Hasle-Rüegsau PS: Schneider Hans-Rudolf.

179 Punkte: Lützelflüh PS: Horisberger Urs; Röthenbach PS: Wittwer Christian; Sumiswald RC: Sommer Andres; Wittwer Hansrudolf. 178 Punkte: Trub PS: Wyttenbach Ernst. 177 Punkte: Münsingen PS: Tanner Samuel; Röthenbach PS: Wittwer Markus; Schangnau PS: Aeschbacher Christoph; Signau-Langnau PS: Neuenschwander Moritz.

176 Punkte: Lützelflüh PS: Steiner David; Röthenbach PS: Gerber Rolf; Schangnau PS: Fink Daniel; Signau-Langnau PS: Eicher Andreas; Sumiswald RC: Gerber Hans.

Oberaargau

Gewehr, 300 Meter:

71 Punkte: Bätterkinden-Kräiligen SB-K: Lüthi Ueli; Jegenstorf-Münchringen SSJ-M: Weber Chantal; Langenthal StS: Kaufmann Thomas; Melchnau SM: Leibundgut Daniel; Münchenbuchsee MSM: Joss Ernst.

70 Punkte: Aarwangen Inf.: Schulthess Stephan; Aefligen-Rüdtligen SGA-R: Baumgartner Heinz; Burgdorf SSB: Scoziero Mario; Ersigen SGA-R: Buri Martin; Hasle SH: Dummermuth Heinz; Heimiswil SVH: Zwygart Christoph; Jegenstorf-Münchringen SSJ-M: Schürch Hans; Limpach SGL: Glauser Patrick; Melchnau SM: Cescato Ezio; Oberburg SGO: Bütikofer Hans; Wiedlisbach SGW: Kopp Rudolf; Wiler-Zielebach FS W-Z: Stephan Thomas.

69 Punkte: Aefligen-Rüdtligen SGA-R: Jenni Christoph; Widmer Hans; Attiswil FSA: Egger Walter; Burgdorf SSB: Wyler Markus; Busswil FSB: Schulthess Max; Farnern SGF: Wenger Kurt; Fraubrunnen ASF: Messer-Bürgi Corinne; Goldbach SG: Baumgartner Peter; Hofmann Christoph; Grauholz SpS: Schuhmacher Markus; Heimiswil SVH: Zwygart Martin; Jegenstorf-Münchringen SSJ-M: Bernhard Alexander; Knuchel Beat; Langenthal StS: Meyer Marianne; Leimiswil SL: Käser Samuel; Limpach SGL: Moser Christian; Vögeli Rolf; Lotzwil ASL: Grossenbacher Hans; Madiswil SGM: Weber Roman; Melchnau SM: Eichenberger Ernst; Roth Walter; Zaugg Martin; Mülchi SGM: Kunz Hannes; Salzmann Werner; Roggwil ISR: Kohler Daniel; Rumisberg SGR: Spätig David; Ruppoldsried SGR: Graf Renatus; Utzenstorf US: Begert Bruno; Bürki Andreas; Linder Beat; Wynistorf Brigitta; Wangenried ISW: Känzig Robert; Leuenberger Manfred; Wiedlisbach SGW: Holzer Gottlieb; Weber Kurt; Wiler-Zielebach FS W-Z: Mühle Rudolf.

68 Punkte: Aefligen-Rüdtligen SGA-R: Trüssel Andreas; Zahnd Samuel; Alchenstorf FSA: Rüedi Michael; Attiswil FSA: Frei Hansruedi; Bätterkinden-Kräiligen SB-K: Jost Thomas; Bettenhausen SpS: Mühlethaler Martin; Burgdorf SSB: Reber Peter; Busswil FSB: Jost Martin; Ersigen SGA-R: Spross Felix; Spross Hans-Rudolf; Fraubrunnen ASF: Berger Hans; Böhlen Max; Goldbach SG: Krebs Marcel; Schaffer Kurt; Gondiswil FSGG: Anliker Jonas; Hasle SH: Rentsch Barbara; Heimenhausen SGH: Bühler Reto; Heimiswil SVH: Widmer Hans Jürg; Herzogenbuchsee SGH: Jau Fritz; Hindelbank SGH: Eggimann Therese; Jegenstorf-Münchringen SSJ-M: Messer Lukas; Koppigen-Willadingen SK-W: Burkhalter Heinz; Gubser Lukas; Krauchthal FSK: Gfeller Daniel; Sarbach Daniel; Lauterbach-Tannen SL-T: Kühni Fritz; Leuenberger Gerhard; Ruch Hans-Peter; Limpach SGL: Jenni Kurt; Jenni Lorenz; Lyssach FSGL: Iseli Hanspeter; Madiswil SGM: Herrmann Ivo; Melchnau SM: Sigrist Matthias; Mötschwil-Rüti FSGB: Wüthrich Franz; Münchenbuchsee FS-MB: Affolter Alex; Niederönz FSGN: Weibel David; Zehnder Fritz; Oberönz SGO: Aeschbach Peter; Albrecht Peter; Burch Pascal Roger; Hänni Rolf; Hügli Rudolf; Röthenbach-Wanzwil FSGR-W: Schürch Stefan; Ruppoldsried SGR: Frieden Kurt; Seeberg-Grasswil SG-SG: Richard Roland; Thunstetten-Bützberg SV: Lüthi Ottilie; Ursenbach SU: Kämpfer Daniel; Utzenstorf US: Kiener Ernst; Schmied Fritz; Wangenried ISW: Gisiger René; Leuenberger Rudolf; Wiedlisbach SGW: Dennler Alain; Gisep Rico; Sollberger René; Wynau Inf.: Born Frank; Wynigen SGW: Kohler Stefan; Nyffenegger Andreas.

Pistole, 25/50 Meter:

178 Punkte: Aarwangen PS: Reinmann Adrian; Kirchberg-Lyssach PRS: Maurer Simon; Langenthal PS: Schiesser Walter; Münchenbuchsee PS: Wanner Christian; Wangen a.A. PS: Holzer Gottlieb.

177 Punkte: Bätterkinden-Jegenstorf PS: Rufer Urs; Burgdorf PS: Büttner Daniel; Hindelbank RV: Schafroth Maria.

176 Punkte: Bätterkinden-Jegenstorf PS: Erdiakoff Alexandre; Würgler Andreas; Burgdorf PS: Zaugg Thomas; Zwygart Anne Käthi; Langenthal PS: Roos Patrick; Münchenbuchsee PS: Kunz Emmanuel; Rieder Fabien; Schönbühl-Urtenen PRS: Vogelsanger Sonia; Wangen a.A. PS: Hodel Roger; Wynigen PS: Hermann Thomas.

Seeland

Gewehr, 300 Meter:

72 Punkte: Dieterswil-Moosaffoltern SG: Locher Fritz.

71 Punkte: Bellmund FS: Künzi Peter; Dieterswil-Moosaffoltern SG: Gilomen Fritz; Ipsach FS: Berz Georg; Leuzigen SV: Affolter Ernst.

70 Punkte: Dieterswil-Moosaffoltern SG: Hänni Tamara; Schärer Christian; Weibel Max; Dotzigen SG: Von Ballmoos Max; Epsach VSG: Schumacher Gian; Kappelen-Werdt SG: Weber Markus; Kriechenwil Sch: Bueschi Erich; Lyss SV: Aeschbacher Pia; Meinisberg SV: Huggler Marylène; Merzligen FS: Nikles Roger; Mörigen FS: Gnägi Ramona; Müntschemier FS: Segginger Christian; Port FSG: Jäggi Daniel.

69 Punkte: Brüttelen FS: Hämmerli Andreas; Dieterswil-Moosaffoltern SG: Michel Ernst; Epsach VSG: Schumacher André; Gammen SG: Herren Luis; Gerolfingen FS: Struchen Heinz; Ipsach FS: Grolimund Therese; Neff Walter; Walther Ernst; Lengnau ASG: Steffen Janick; Leuzigen SV: Mülchi Kurt; Pfister Matthias; Lyss SV: Hert Markus; Meinisberg SV: Stuber Hans; Merzligen FS: Kilchhofer Kurt; Küffer Marc; Mörigen FS: Hofmann Thomas; Kaller Dieter; Mühlau Aarberg VSG: Scheurer Jürg; Schori Emil; Mühleberg SS: Schmutz Rodolphe; Rüti b. Büren FS: Eggli Walter; Seedorf-Lobsigen FS: Kocher Thomas; Siselen SG: Wittwer Fritz; Sutz-Lattrigen FSG: Polla Tiziano; Treiten FS: Aigner Michael; Tschugg Sch: Tribolet Roger.

68 Punkte: Bellmund FS: Gnägi Urs; Rihs Beat; Biel BS: Eschmann René; Eschmann Roger; Biel SSV: Bezzola Carlo; Busswil b. Büren FS: Kurz Peter; Dieterswil-Moosaffoltern SG: Schneider Jakob; Stähli Daniel; Thüler Hans; Ferenbalm FS: Gutknecht Markus; Mumenthaler Friedrich; Gerolfingen FS: Dasen Ernst; Lengnau ASG: Meier Aaron; Lyss SV: Aeschbacher Bruno; Aeschbacher Dominik; Allenbach Lars; Clerc Anton; Marti Manuela; Roth Bernhard; Meinisberg SV: Abrecht Pascal; Morello Sandro; Wälti Sascha; Mühlau Aarberg VSG: Glauser Urs; Glauser Werner; Mühleberg SS: Mäder Rudolf; Müntschemier FS: Schäfer Thomas; Port FSG: Hübscher Philippe; Schüpfen FS: Käch Jakob; Siselen SG: Winkelmann Reto; Studen-Aegerten SV: Dähler Markus; Treiten FS: Anderegg Sandro; Vinelz FSG: Schneiter Peter; Walperswil FS: Maurer Carol; Worben FS: Brennwalder Christof.

Pistole, 25/50 Meter

178 Punkte: Büren a. A PSBaA: Bezzola Flavio; Stampfli Erich; Mühleberg SpS: Schiess Martin; Schüpfen PKSCH: Meister Franz.

177 Punkte: Biel BPS: Metthez Vincent; Büren a. A PSBaA: Blatti Ueli; Leuzigen PKL: Burkhalter Paul; Pieterlen PSNP: Darbre Jen Frédéric; Schüpfen PKSCH: Streuli Roland.

176 Punkte: Aarberg PCA: Baumgartner Martin; Büren a. A PSBaA: Kerschbaumer Eduard; Scheurer Jürg; Erlach PSUA: Moser Markus; Pieterlen PSNP: Hofmann Ernst; Hügli Doris; Matti Peter; Schüpfen PKSCH: Schneider Anna.

Berner Jura

Gewehr, 300 Meter:

71 Punkte: Crémines ST: Brand Jean-Claude.

70 Punkte: Loveresse STC: Boillat Rémy.

69 Punkte: Plagne STC: Gobet Isabelle; Renan ST: Schwab Laurent.

68 Punkte: Eschert ST: Castineira Pablo; Le Fuet ST: Engelmann Sebastien; Soares Pedro; Loveresse STC: Boillat Martine; Plagne STC: Sartori Christophe; Roches ST: Jacquemai Arnold.

Pistole, 25/50 Meter

178 Punkte: Malleray-Bévilard Malleray: Zenger Alexandre; Sonceboz Vignerole: Mutti Marc.

177 Punkte: Sonceboz Vignerole: Antomil Adrian; Weber Patrick.

176 Punkte: Châtillon-Prêles Châtillon: Bourrut Vincent; Comment Bourrut Gaëlle; Malleray-Bévilard Malleray: Oppliger Laurent. (Berner Zeitung)