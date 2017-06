Eine Lektion für die Schweiz

Die Schweizer Handballer haben in der EM-Qualifikation auch die fünfte Partie verloren. Das Team von Trainer Michael Suter unterlag in Schaffhausen dem WM-Dritten Slowenien 20:33. Die ­Voraussetzungen für die Schweizer waren alles andere als ideal gewesen. Sechs Spieler fehlten wegen Verletzungen, zudem fiel kurzfristig wegen Krankheit auch noch Kreisläufer Lucas Meister aus.

Aus diesem Grund kamen mit Michael Kusio, Patrick Strebel, Samuel Zehnder und Maximilian Gerbl gleich vier Spieler zu ihrem Länderspieldebüt. ­Letzterer erzielte vier Tore und verzeichnete nur einen Fehlwurf.

Dennoch war der Auftritt der Einheimischen vor allem in der ersten Halbzeit (9:18) ernüchternd. Hinten präsentierten sich die Schweizer zu wenig kompakt, vorne unterliefen ihnen nicht weniger als elf Fehlwürfe. Zu Beginn der zweiten Halbzeit lief es den Schweizern besser, doch die Slowenen, die noch um den ­zweiten Gruppenplatz hinter Deutschland und die damit verbundene EM-Teilnahme kämpfen, waren gestern schlicht eine Nummer zu gross.

Die Schweizer erhielten eine Lektion erteilt, nachdem sie bei der 27:32-Niederlage im Hinspiel noch gut mitgehalten hatten. «Es war ernüchternd», sagte Suter. «Man hat die Realität gesehen. Das Resultat ist korrekt. Die Slowenen waren in allen Belangen überlegen. Wir fanden keinen Zugriff aufs Spiel.»

Bester Werfer der Schweizer war mit sechs Toren Luka Maros. Einen sehr diskreten Auftritt legte Starregisseur Andy Schmid (3 Treffer) hin, der vor kurzem zum vierten Mal in Serie zum besten Spieler der Bundesliga gekürt worden war. Gar ein Totalausfall war Linkshänder Dimitrij Küttel, der nur einen von acht Ab­schlüssen im Tor unterbrachte.

Zum Abschluss der EM-Qualifikation treffen die Schweizer am Sonntag in Bremen auf Deutschland. «Ich habe der Mannschaft gesagt, dass ich nun keine Spieler brauche, die den Kopf hängen lassen», sagte Suter. «Ich brauche Spieler, die ihre persönlichen Schlüsse aus dieser Partie ziehen und positiv in die nächsten Trainings gehen. Ich suche Spieler, die ihre Limiten nach oben verschieben wollen.» (Berner Zeitung)