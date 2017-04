Floorball verpflichtet tschechischen Nationalspieler

Auf die nächste Saison hin verpflichtet Floorball Köniz den Tschechen Patrik Doza. Der 23-Jährige könne in der Offensive auf mehreren Positionen eingesetzt werden, schreibt der Verein in einer Mitteilung. Doza hat für 2 Jahre unterschrieben und wird voraussichtlich anfangs August zu seinem neuen Team stossen.

Köniz wird für Doza die zweite Auslandsstation: Im Alter von 19 Jahren wechselte er für eineinhalb Saisons zum schwedischen Spitzenteam Pixbo Wallenstamm, ehe er in seine Heimatstadt Prag zu Floorball Chodov zurückkehrte.

Dort erzielte der tschechische Nationalspieler in insgesamt 85 Spielen 116 Tore und 128 Assists – ein Schnitt von fast 3 Skorerpunkten pro Spiel. Mit Chodov gewann er einmal den tschechischen Cup und den bisher einzigen Meistertitel des Vereins. Dazu steht in der noch laufenden Saison im Playoff-Final. Mit 74 Skorerpunkten – ein neuer Saisonrekord in Tschechien – trug Doza massgeblich zum Finaleinzug bei.

