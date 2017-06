Garcia hat Lunte gerochen

Dustin Johnson? Jordan Spieth? Oder am Ende wieder Sergio Garcia? Die Favoritennennungen für das heute beginnende 117. US Open in Erin im Bundesstaat Wisconsin sind breit gefächert.

Mit seinem Sieg am US Masters im April lieferte gerade Garcia ein Beispiel dafür, wie unberechenbar der Golfsport geworden ist. Als er 1999 seine Profikarriere begann, galt der Spanier als künftiger Herausforderer von Tiger Woods.

10 Jahre später, nachdem er viele gute Chancen für Triumphe an Major-Turnieren ausgelassen hatte, galt er bei vielen als ewiges Talent, als einer der begabtesten chronischen Verlierer. Weitere 8 Jahre später, vor gut zwei Monaten, schlug Garcia aus dem Nichts zu und liess in ­Augusta, am prestigeträchtigsten Turnier, alle hinter sich.

Garcia ist jetzt 37 Jahre alt. Wenn man weiss, wie befreiend der erste Major-Titel für einen guten Golfer sein kann, muss man Garcia wieder so auf der Rechnung haben wie vor 18 Jahren.

Beim amerikanischen Ausnahmegolfer Phil Mickelson platzte der Knoten 2004, als er mit 34 Jahren ebenfalls am US Masters siegte. In den nachfolgenden Jahren brachte er noch vier weitere grosse Titel in sein Palmarès, zuletzt jenen vom British Open 2013, als er schon 43-jährig war.

Johnson erster Favorit

Nach diesen Erfahrungen ist Sergio Garcia in dieser Woche unter die Sieganwärter zu reihen. Stellt man allein auf die Gesamtleistung der laufenden Saison ab, ist Dustin Johnson, Nummer 1 in der Weltrangliste, der erste Favorit.

Der Amerikaner gewann im Fe­bruar und im März drei gut besetzte Turniere in Serie. Für das US Masters musste er absagen, nachdem er sich wenige Stunden vor Turnierbeginn bei einem Treppensturz am Rücken verletzt hatte. Vor einem Jahr hatte der 32-Jährige am US Open seinen ersten und bislang einzigen Major-Titel geholt.

McIlroy wieder fit

Die nordirische Weltnummer 2 Rory McIlroy musste sich heuer die meiste Zeit mit gesundheitlichen Problemen herumschlagen. Zuletzt machte ihm eine aufgebrochene Rippenverletzung zu schaffen. Er spielte 2017 in den USA nur fünf Turniere; dreimal klassierte er sich dabei in den ­ersten sieben. Vor dem US Open meldete er, er sei fit und habe keinerlei Schmerzen mehr.

Bleibt der amerikanische Vielspieler Jordan Spieth, vor zwei Jahren Gewinner des US Masters wie auch des US Open. Die Saison des jungen Texaners ist von Aufs und Abs geprägt. Dem viel beachteten Sieg im Februar in Pebble Beach stehen drei verpasste Cuts gegenüber. Zuletzt war die Form zufriedenstellend.

Neben Sergio Garcia hat ein weiterer Spanier einiges vor. Noch vor einem Jahr, beim Wechsel zu den Profis, war Jon Rahm, die frühere Nummer 1 der Weltrangliste der Amateure, so gut wie unbekannt. In nur zwölf Monaten verbesserte er sich im Ranking der Profis von der 551. an die 9. Position. Derzeit ist er Zehnter.

Phil Mickelson wird derweil zum ersten Mal seit 24 Jahren an einem US Open fehlen. Der beste linksseitig spielende Golfer der Welt will sich die Abschlussfeier seiner Tochter nicht entgehen lassen. Das US Open ist just jenes der vier grossen Turniere, das ­Mickelson noch nicht gewinnen konnte. Sechsmal wurde er Zweiter, zweimal Vierter. (Berner Zeitung)