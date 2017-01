Gegner mit mehr Gängen

«Es ist frustrierend, wenn man nicht zeigen kann, was man als Team alles draufhätte», sagt die ernüchterte Könizer Aussenangreiferin Zoé Vergé-Dépré nach der 0:3-Niederlage gegen die viertplatzierten Jurassierinnen aus Franches-Montagnes. Sie ist sich sicher: «Wir hätten die Qualitäten, um Franches zu schlagen, die haben wir aber in dieser Begegnung nicht zeigen können.»

Dabei fing die Partie in der Weissensteinhalle vielversprechend an. Köniz verschlief zwar den Start in den ersten Durchgang. Doch dank Captain Patricia Schauss, die eine Serie von Blockpunkten auf das Konto der Könizerinnen beitrug, kam das Heimteam wieder heran und übernahm die Führung. Bis zum Stand von 20:21 für die Jurassierinnen schien die Partie phasenweise recht ausgeglichen. Am Ende schalteten die Gäste aber locker einen Gang höher, übten noch etwas mehr Druck im Angriff aus und sicherten sich ungefährdet Satz Nummer eins.

Erst abtasten, dann Vollgas

Franches-Montagnes dachte auch im weiteren Verlauf des Spiels nicht daran, den Rhythmus wieder zu verlangsamen. Mit einem starken Aufbauspiel und beeindruckenden Verteidigungsaktionen spielten die Jurassierinnen Köniz regelrecht an die Wand. Ohne Mühe avisierten sie die Löcher in der Könizer Abwehr, punkteten munter drauflos und erspielten sich bald einmal einen Vorsprung von über zehn Zählern.

«Wenn vom Gegner alles ­zurückkommt, ist es schwer, die Nerven nicht zu verlieren», hält Zoé Vergé-Dépré fest. Mit posi­tiver Stimmung habe das Team versucht, sich aus dem Loch zu ­befreien. Gelungen ist ihnen das jedoch nicht. Nach dem klaren 11:25-Verdikt kam auch unter den Zuschauern keine Freude auf. «Das Feuer fehlt» oder «die Equipe hat zu wenig Antrieb» war aus den Reihen zu vernehmen.

Im dritten Durchgang schien es, als hätten die Könizerinnen den Unmut des Publikums gehört. Plötzlich gelang es dem Heimteam, auch längere Ballwechsel für sich zu entscheiden und sich nicht mehr so einfach ausspielen zu lassen. Der Block funktionierte besser, die Spielerinnen wirkten auf dem Feld präsenter und zeigten Kampfgeist. Mit dieser Einstellung gelang es Köniz, sich einen 17:14-Vorsprung zu erarbeiten.

Die Jurassierinnen ihrerseits liessen sich dadurch aber keineswegs aus der Ruhe bringen, spielten ihre Angriffstrümpfe aus und verbuchten sechs Punkte in Serie. Köniz hatte dieser Leistungssteigerung von Franches nichts mehr entgegenzusetzen und musste wenige Minuten später als Verlierer vom Platz.

Zoé Vergé-Dépré schaute kurz nach der Partie schon wieder in die nähere Zukunft. «Wir haben schon bald wieder eine Chance gegen sie, ich hoffe, im Cup können wir zuschlagen.» (Berner Zeitung)