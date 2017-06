Gelb - im Jahr 1 nach dem Goldenen

Womöglich ist die Nähe zum Volk des Radsports höchstes Gut. Anlässlich des Tour-de-Suisse-Prologs, wenn sich die Protagonisten wie am Samstag auf der Rolle vor dem Mannschaftsbus auf ihren Kurzeinsatz vorbereiten, kann sich der Zuschauer 20 Minuten lang neben ihnen aufhalten; die räumliche Distanz zwischen Sportler und Anhänger beläuft sich je nach Abstellplatz auf zwei bis fünf Meter.

Es fühlt sich an, als stünde man vor einem Schaufenster ohne Glas. Nach absolviertem Pensum, Ausfahren inklusive, fällt die vor allem virtuelle Schranke. Wer sich darum bemüht, erhält eine Unterschrift aufs Shirt; Selfie-Wünsche werden gerne erfüllt – die meisten Profis sind sich ihrer Vorbildfunktion bewusst.

In Cham stehen die Busse auf einem Industrieareal inmitten haushoch aufgetürmter Pavatexplatten. Vor dem schwarzen Car der Trek-Equipe haben sich ein Dutzend Personen eingefunden; es handelt sich um Bekannte des Einheimischen Grégory Rast. Das Bild wirkt vergleichsweise idyllisch, ist doch das sechsrädrige Gefährt in den letzten Jahren jeweils belagert worden.

Begab sich Fabian Cancellara auf die Rolle, marschierte das Eventpublikum auf; bis zu 200 Schaulustige drängten sich gleichzeitig um die Aufwärmzone. Von 2012 bis 2016 gewann der Ittiger lediglich eine Etappe, den letztjährigen Prolog. Manchmal wurde er heroisiert, zuweilen als Diva abgekanzelt. Die Landesrundfahrt hat er trotzdem geprägt, ihr mit seiner Aura über eine Dekade lang ein Gesicht verliehen.

Plötzlich taucht der 36-Jährige an alter Wirkungsstätte auf und verweilt für ein paar Minuten respektive dumme Sprüche im Kreis der ehemaligen Gefährten. An der Tour steht er in Diensten eines persönlichen Sponsors, von den durch die Teamzone schlendernden Zuschauern wird er sofort erkannt.

Sabine Lüber, seine langjährige Masseurin, stattet dem Ensemble ebenfalls einen Besuch ab – mit Partner und Kinderwagen. Tim Vanderjeugd, vormals Pressesprecher und so etwas wie Cancellaras lebende Agenda, wirkt seit Herbst am Hauptsitz des Veloherstellers in den USA. Roger Theel, Vertrauensmechaniker des viermaligen Zeitfahr-Weltmeisters, arbeitet mittlerweile für die Katjuscha-Mannschaft. In deren Reihen tritt Tony Martin in die Pedale, ebenfalls vierfacher Zeitfahr-Gold-Gewinner.

Der Rücktritt des Doppelolympiasiegers wirkt sich nicht nur auf den Betreuerstab, sondern auch auf die Taktik aus. Rast sagt, zu Cancellaras Zeiten seien die Rollen in den Frühlingsklas­sikern verteilt gewesen. «Griff einer der Favoriten an, ging Fabian mit.» Nachfolger John Degenkolb ging nicht mit, als Hochkaräter wie Philippe Gilbert und Greg van Avermaet angriffen; er ist ein anderer Fahrertyp. Jasper Stuyven hingegen, so etwas wie Cancellaras Lehrling, hängte sich mehrfach rein. Die Energie ging dem Belgier stets vor dem Zielstrich aus, noch fehlt dem Team der grosse Sieg.

Ungleich erfreulicher präsentiert sich die Bilanz von BMC. Der in den USA lizenzierte Rennstall mit Sitz in Grenchen ist in Cham in vieler Munde, und es überrascht nicht, warten vor dem rot-schwarzen Car mehr Leute als vor jedem anderen mobilen Domizil auf den potenziellen Hauptdarsteller. Stefan Küng ist 23-jährig, bestreitet seine erste Tour de Suisse. Cancellara war 22-jährig, als er erstmals antrat und sogleich den Prolog gewann.

Der Vergleich mit dem Champion, den Küng konsequent zurückweist, erzeugt Druck. Auch wenn der Aufstrebende am Vorabend der Premiere nichts davon wissen wollte. Als sein Teamkollege Rohan Dennis den Bestwert auf dem sechs Kilometer kurzen Kurs pulverisiert, ist die Lockerheit dahin. In diesem Moment habe er sich gefragt, ob Dennis schlagbar sei, wird Küng später gestehen. Was nicht der Fall ist. Der Thurgauer verliert acht Sekunden, belegt Rang 2. Er betont die grosse Differenz, nicht etwa den knapp verpassten Sieg. Und hält fest, er habe keine Eile, «mir bleiben noch 15 Jahre».

Tags darauf geschieht während geraumer Zeit relativ wenig. Es ist heiss, die Fluchtgruppe wird an der langen Leine gehalten. In der letzten Runde kommt es zu Stürzen, unter andern ist Dennis betroffen. Das Tempo ist hoch, der angeschlagene Australier auf sich gestellt. BMC setzt in der Gesamtwertung auf Damiano Caruso, in der Etappe auf Greg van Avermaet, für Sentimentalitäten gibt es keinen Platz.

Caruso reagiert auf eine Attacke von Jan Bakelants, der dreifache Gesamtsieger Rui Costa geht mit. Kaum ist das Trio gestellt, greift Küng an. Die Reaktion erfolgt durch Philippe Gilbert, den Sieger der Flandern-Rundfahrt. Worauf sich van Avermaet aus dem Feld löst, das Unterfangen aber rasch wieder abbricht. «Vielleicht waren wir etwas übermütig», wird Küng später festhalten.

Der letzte Kilometer ist erreicht, Dennis hat das Rennen aufgegeben. Trek-Captain Degenkolb ist bestrebt, sich in Position zu bringen; der Deutsche befindet sich im entscheidenden Moment aber am falschen Ort. Gilbert triumphiert, Küng rollt als 34. über den Zielstrich – ohne zu wissen, dass er Dennis als Leader ablösen wird. Als er es erfährt, bleibt der Jubel aus. Er steht da, starrt einen Moment lang ins Leere, ehe er von den ehemaligen Missen Whitney Toyloy und Dominique Rinderknecht ins gelbe Trikot eingekleidet wird.

Im Radsport gibt es die Schatten- und die Sonnenseite; ich kenne beide.Stefan Küng

Eine Viertelstunde später sitzt Küng an der Medienkonferenz – dort, wo tags zuvor Dennis gesessen ist. Seine ersten Worte gelten dem Australier, der sich im Spital befindet; sein Handgelenk muss geröntgt werden. Die Überleitung erfolgt mit dem Satz, «im Radsport gibt es die Schatten- und die Sonnenseite; ich kenne beide». Er spricht vom real gewordenen Kindheitstraum. Vom Fakt, wonach er in seiner ersten Tour de Suisse in Gelb in der Hauptstadt ankommen werde, was «grandios» sei. Die Stimme bleibt klar und ruhig, von Enthusiasmus keine Spur.

Der Trek-Bus hat seinen Platz längst verlassen, Küng alle Fragen beantwortet. Als er sich auf den Weg zum BMC-Car machen will, wird er von freiwilligen Helfern um ein Selfie gebeten. Küng lächelt, findet ein paar nette Worte, lässt sich ablichten. Er weiss, dass es schützenswert ist, das womöglich höchste Gut. (Berner Zeitung)