Giulia Steingruber will nach Tokio

Es geht immer besser. Sagt Giulia Steingruber, das Gespräch dreht sich um die Olympischen Spiele 2020 in Tokio. Im Hintergrund üben ihre grossteils deutlich jüngeren Nationalteam-Kolleginnen den Abgang vom Schwebebalken, immer und immer wieder. Fabien Martin verfolgt das Geschehen in der Magglinger Jubiläumshalle mit ein paar Metern Distanz, der 40-Jährige ist vom Assistenztrainer zum Chef aufgestiegen. Zoltan Jordanov, der Medaillenschmied des helvetischen Kunstturnens, wurde ein Jahr vor seiner ordentlichen Pensionierung ausgemustert.

Steingruber ist noch da – respektive wieder da. Nachdem sie in ein postolympisches Loch gefallen, «völlig ausgelaugt» gewesen war. Nachdem sie sich eine vorweihnächtliche Auszeit gönnte, mit einer Freundin sechs Wochen lang in Australien verbrachte, im Anschluss die Fidschi-Inseln besuchte. Nachdem sie sich Mitte Januar einer komplexen Operation am rechten Fuss unterziehen musste. Ein Leben ohne das Turnen? Noch nicht vorstellbar, hält die 23-Jährige aus Gossau dezidiert fest.

«Ich kenne es nicht anders»

Gewiss, die lange Reise sei schön und spannend gewesen. «Wir haben keinen Sport gemacht, in den Tag hinein gelebt – und das fühlte sich richtig gut an.» Nach erwähntem Eingriff jedoch war Steingruber froh, wieder einen strukturierten Alltag zu haben. Welcher sich momentan wie folgt präsentiert: 8 bis 10 Uhr Schule, in ihrem Fall im Fernstudium, was reichlich Disziplin erfordert. 10 bis 12.30 Uhr Physiotherapie.

Dreimal pro Woche Beinkraft, zweimal Intervalltraining auf dem Velo sowie «koordinative Sachen für den Fuss». Es folgt das Mittagessen mit erwähnten Kolleginnen, danach widmet sie sich wiederum anderthalb Stunden dem Fernstudium. Hält sie ihr Tempo durch, wird sie 2019 die Maturität erlangen. Ab 15.45 Uhr spult sie in der Halle ihr Trainingsprogramm ab, zuweilen bis in den Abend hinein. Es besteht vornehmlich aus Barrenübungen und Krafteinheiten. Im lädierten Fuss wurden drei Knochensplitter entfernt, das Aussenband fixiert und ein Knorpelschaden behandelt.

Schläge verträgt es nach der Totalsanierung noch keine. Freizeit sei rar, dieser Fakt aber kein Problem, stellt sie klar. «Ich kenne es nicht anders». Und: «Einmal pro Monat dürfen wir schon am Freitag nach Hause gehen.» Ansonsten dauert das Wochenende von Samstagmittag bis Sonntagabend. Erinnert irgendwie an die Rekrutenschule. Ist aber freiwillig, in Steingrubers Worten «Leidenschaft». Wohl auch, weil sie den Rhythmus seit Kindertagen verinnerlicht hat.

«So bin ich einfach»

Vergangenen August sprang die Ostschweizerin im Gerätefinal von Rio de Janeiro auf Rang 3, liess sich die ersehnte Olympiamedaille umhängen, sprach vom real gewordenen Traum. Acht Monate später betont sie den missglückten Teil ihres Brasilienauftritts, einerseits den Mehrkampf, in dem sie das angestrebte Diplom verpasste, anderseits die «völlig verpatzte» Bodenübung.

Ergänzt, im Hinblick auf die Spiele in Tokio sehe sie reichlich Optimierungspotenzial. Verweist auf ihren neuen Sprung, den «Tschussowitina» mit zusätzlicher halber Schraube, den sie im Wettkampf noch nie gezeigt hat. Hält fest, für die Perfektionierung blieben ihr noch zwei Jahre. Und lässt lächelnd verlauten, «es wäre schon schön, wenn es bei der Medaille noch eine andere Farbe gäbe». Wohl wissend, wie hoch die Latte liegt. «Das sind grosse Worte. Aber wenn ich ein Ziel erreicht habe, will ich mehr. Es wird schwierig werden, Rio zu toppen, aber so bin ich einfach.»

Steingruber lächelt, erzählt von einem ausgewanderten Brasilianer, welcher sie auf den Fi­dschi-Inseln erkannt und angesprochen habe, von ihrem Umfeld, welches bei den vielen ­Anfragen als Filter wirke. «Ich müsste nicht mehr turnen, ich könnte die Zeit auch mit Terminen füllen.» Worauf sie innehält und zwei Atemzüge später schmunzelnd verkündet, «ich turne lieber noch ein bisschen». Auch weil sie davon überzeugt ist, dass es noch besser geht. (Berner Zeitung)