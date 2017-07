Schweizerinnen stehen im Halbfinal

Am Ende ist es kaum mehr zum Aushalten. Drei Matchbälle wehren Anouk Vergé-Dépré und Joana Heidrich ab, zweimal wird das Hawk-Eye eingesetzt, um zu entscheiden, ob ein Ball in oder out war. Und dann – nach einer Stunde Spielzeit – setzt Vergé-Dépré den Ball in den Sand, in der Gstaader Arena bricht ohrenbetäubender Jubel aus. 21:19, 14:21, 18:16 besiegen Vergé-Dépré/Heidrich die Brasilianerinnen Elize Maia/Taiana Lima, stehen damit im Halbfinal.

Es ist das erste Mal seit 2012, als die Frutigerin Nadine Zumkehr und Simone Kuhn Dritte wurden, dass ein Schweizer Duo am Heimturnier um Medaillen respektive die begehrten Kuhglocken spielen kann. «Es war ein Traum von mir, einmal am Wochenende hier spielen zu können, das ist einfach megacool», meint Vergé-Dépré. «Es war sehr dramatisch, aber wir haben bis zum Schluss gekämpft, und das Publikum hat uns unglaublich Energie gegeben.»

Die Bernerin und ihre Partnerin hatten im Viertelfinal einige glimpfliche Situationen zu überstehen – doch sie liessen sich nie aus dem Konzept bringen. Das nahmen mit grosser Freude auch Zumkehr und Isabelle Forrer wahr, die ehemaligen Part­nerinnen von Heidrich und Vergé-Dépré fieberten auf den Rängen mit.

Der Halbfinaleinzug am Gstaad Major ist der grösste Erfolg für Heidrich/Vergé-Dépré. Die beiden spielen erst seit dieser Saison zusammen, Letztere liess sich überdies zur Defensivspielerin umfunktionieren. Nach anfänglichen Schwierigkeiten läuft es den beiden immer besser. Im Juni wurden sie am 3-Stern-Turnier von Den Haag Zweite, am Major in Porec vor einer Woche scheiterten sie denkbar knapp im Viertelfinal an den späteren Siegerinnen aus Kanada.

Heute Samstag (11 Uhr) treffen Heidrich/Vergé-Dépré nun auf Chantal Laboureur/Julia Sude. Gegen die Deutschen, die in dieser Saison bereits am Major in Fort Lauderdale im Halbfinal standen, spielten sie noch nie. «Wir werden alles reinwerfen, was wir haben», meint Heidrich, «denn was gibt es Schöneres, als hier nochmals spielen zu dürfen?»

Nur Beeler/Krattiger weiter

Auch Nico Beeler und Marco Krattiger werden heute nochmals im Einsatz stehen. Die beiden haben als einziges von drei Schweizer Männer-Duos den Einzug in die erste K.-o.-Runde geschafft. Im Sechzehntelfinal treffen sie auf Juan Virgen/Lombardo Ontiveros. Gegen die beiden Mexikaner verlor der Belper Mirco Gerson mit seinem neuen Partner Michiel Zandbergen auch die dritte Partie in Gstaad. Damit klassiert sich das Duo ebenso im 25. Rang wie der Seeländer Jonas Kissling und Alexei Strasser. (Berner Zeitung)