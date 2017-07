Im Schützenhaus aufgewachsen

Der Gewehrlauf bewegt sich keinen Zentimeter, die Sportwaffe scheint in der Luft zu stehen. Waagrecht schaut sie dem Ziel in fünfzig Metern Entfernung entgegen. Schützin Vanessa Hofstetter hält ihr gut sechs Kilogramm schweres Arbeitsgerät fest in den Händen, blickt durch ihr Visier auf den kleinen schwarzen Punkt am Ende der Schusslinie – und drückt ab.

Immer häufiger hat Hofstetter in letzter Zeit das anvisierte Ziel getroffen. Die 22-Jährige aus Gümmenen ist Teil der Delegation von Swiss Shooting, die ab Sonntag an den Europameisterschaften in Baku antritt. Nach diversen Podestplätzen an Titelkämpfen auf Juniorenstufe ist die Bernerin in der Disziplin Kleinkalibergewehr 50 Meter erstmals auf höchstem Niveau dabei.

Um Erfahrung zu sammeln, gewiss aber auch mit Aussenseiterchancen auf einen Medaillengewinn. «Möglich ist alles», sagt Hofstetter lächelnd, um aber sogleich nachzuschieben: «Zur Spitze fehlt mir noch ein Stück.»

Familiär vorbelastet

Unter den Allerbesten sieht die Gümmenerin etwa ihre Teamkollegin Nina Christen. Die Nidwaldnerin, ebenfalls erst 23, hat ihr Können bereits an den Olympischen Spielen im vergangenen Sommer unter Beweis gestellt, als sie im Dreistellungswettkampf die Medaillenränge als Sechste nur knapp verpasste.

Ihr Beispiel zeigt, wie schnell eine junge Schützin in der Weltspitze mitmischen kann, wenn die Tagesform stimmt. Für die ein Jahr jüngere Hofstetter drängt sich unweigerlich der Vergleich mit Christen auf. «Ich kann nicht ganz mit Nina mithalten. Aber an guten Trainingstagen habe ich auch schon besser abgeschnitten als sie», hält Hofstetter fest.

Seit nunmehr zwölf Jahren ist Hofstetter im Schiesssport aktiv – darin involviert war sie eigentlich bereits seit Geburt. Die gelernte Polymechanikerin stammt aus einer Schützenfamilie, ihre Eltern sind beide Trainer. «Ich bin quasi im Schützenhaus auf­gewachsen», pflegt die Berner Nachwuchshoffnung zu sagen.

Das Zusammenspiel von Mensch und Technik habe sie schliesslich auch zu ihrer Berufswahl ermuntert. Inzwischen ausgelernt, arbeitet Hofstetter derzeit noch in einem Teilpensum. Der Rest ihrer Zeit gilt vorab dem Schiesstraining.

In Magglingen gefördert

Weil sie die Spitzensport-Rekrutenschule absolviert hat, kann die 22-Jährige auf die Infrastruktur im Stützpunkt Magglingen zurückgreifen. Die Plätze für voll professionelle Schützinnen und Schützen sind im Leistungszen­trum oberhalb der Stadt Biel begrenzt. Hofstetters Ziel ist es aber, in Zukunft ebenfalls ihr Leben zu einhundert Prozent auf ihren Sport, von dem sie so fasziniert ist, auszurichten.

Bisher war sie mitunter auch auf fremde Hilfe angewiesen: Mittels Crowdfunding brachte Hofstetter im vergangenen Jahr die nötigen Mittel zusammen, um die Kosten für ein neues Trainingsgerät sowie massgeschneiderte Schiesskleidung zu stemmen.

An den Europameisterschaften in Baku wird der Faktor Wind eine bedeutende Rolle spielen. Die Verhältnisse in Aserbeidschans Hauptstadt gelten als besonders schwierig. «Diejenigen, die ganz aussen schiessen, werden wohl im Vorteil sein», vermutet Hofstetter. Denn nahe der ­angrenzenden Mauer habe der Wind geringeren Einfluss als in der Mitte des Schiessstands.

Die Schweizer Trainingsgruppe simulierte die Bedingungen, soweit hierzulande möglich, letzte Woche im neuenburgischen Couvet. Detailarbeit auf höchstem Niveau, um am Kaspischen Meer möglichst viele Medaillen einzuheimsen. (Berner Zeitung)