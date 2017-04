Ligaerhalt ohne Probleme sichergestellt

Die 1.-Liga-Finalrunde hatte der HV Herzogenbuchsee vor Weihnachten noch knapp verpasst. In der Abstiegsrunde, die die Oberaargauer daher bestreiten mussten, blieb das grosse Zittern aus. In der letzten Saison hatte der HVH den Ligaerhalt erst im letzten Spiel sichergestellt.

Nun gelang dies bereits drei Runden vor Schluss durch einen 37:26-Erfolg beim punktelosen Tabellenletzten und Absteiger Lausanne-Ville/Cugy. Relegationsgefahr hatte zuvor nie wirklich bestanden, der HVH war von Beginn an auf den ersten 4 Rängen klassiert, die zum Verbleib in der dritthöchsten Spielklasse berechtigen.

«Es ist das eingetreten, was wir erhofft und erwartet haben», sagt Herzogenbuchsees Präsident Jürg Lüthi. «Das Niveau in der ersten Männermannschaft ist besser geworden, in Gefahr abzusteigen gerieten wir nie.»

Schritt für Schritt

Herzogenbuchsee verfügt über ein breites Kader, mit dem sich Ausfälle auffangen liessen. Die Basis ist gut dafür, sich in der nächsten Saison weiter verbessern zu können. «Der Modus bleibt gleich. Das nächste Ziel ist es, in die Finalrunde zu kommen», sagt Lüthi. In dieser werden die Aufsteiger in die NLB ermittelt. Die Promotion strebt der HVH vorerst bei den Männern nicht an.

Drei Abgänge sind beim HVH zu verzeichnen: Ivo Sonderegger beendet seine Karriere und wird Trainer der 2. Mannschaft, Dario Lüthi legt seine Priorität in Zukunft auf Einsätze bei Solothurn in der NLB. Dazu wird auch Patrick Siegenthaler nicht länger für Herzogenbuchsee spielen. Rolf Haussener bleibt Trainer, die Leistungsträger Samuel Schärer, Tobias Stalder und Marco Siegenthaler bleiben dem Team erhalten. (Berner Zeitung)