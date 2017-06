Maurer kämpft gegen Viren

«Ja, ich würde das X-Alps gern ein fünftes Mal gewinnen, denn die Hand hat ja auch fünf Finger»: Christian «Chrigel» Maurer, dreifacher Weltcupsieger und viermaliger Gewinner des härtesten Gleitschirmrennens der Welt, des X-Alps, nimmt die Herausforderung an und möchte am Sonntag auf dem Mozartplatz in Salzburg zum 1138 Kilometer (Luftlinie) langen Rennen über den gesamten Alpenkamm mit Ziel in Monaco starten.

Dass es für den in den bisherigen vier X-Alps-Austragungen stets überlegenen 34-jährigen Frutiger nicht zu eintönig wird, dafür sorgen dreissig Heraus­forderer aus 21 Nationen: Allesamt Spitzenathleten, die zu den allerbesten Gleitschirmpiloten der Welt zählen.

Zu den stärksten Gegnern gehören der Rumäne Toma Coconea, der als Einziger alle bisherigen sieben X-Alps bestritten hat, Weltcupsieger Aaron Durogati (Italien), aber vor allem auch Sebastian Huber (Deutschland) und Paul Guschlbauer (Österreich). Die beiden zeigten sich gestern anlässlich des Prologs in Topform und gewannen diesen mit grossem Vorsprung.

Knoblauch- und Ingwerkur

Somit holten sich Durogati und Huber die Berechtigung für einen zusätzlichen, zweiten «Night-Pass», mit welchem sie im Rennen während einer ganzen Nacht durchlaufen dürfen, während die Konkurrenten von 22.30 bis 5 Uhr Zwangspause haben (einen einzigen Nachtpass haben alle Teilnehmer ohnehin).

Aber auch die eigene Gesundheit ist es, die Chrigel Maurer noch einen Strich durch die Rechnung machen könnte – ist er doch durch eine starke Erkältung seit Anfang Woche stark geschwächt. Mit viel Erholung, Vitaminen, Knoblauch und Ingwer will er für den Rennstart am Sonntag wieder möglichst fit werden.

So hat Maurer schon mal auf die Teilnahme am Prologrennen am Donnerstag verzichtet. Somit wird er am zweiten Renntag als Allerletzter ins Rennen gehen, was ein nicht wegzudiskutierendes Handicap ist und Maurer zunächst weit zurückwerfen wird.

Das Wetter entscheidet

Die Grundregeln des X-Alps sind einfach: Die Athleten dürfen sich nur zu Fuss oder mit dem Gleitschirm fliegend vorwärtsbewegen. Das gesamte Flugmaterial müssen sie zudem jederzeit mit sich führen. Von 21 Uhr bis 5 Uhr morgens gilt zudem Ruhezwang. Vorsichtige Navigation ist im Bereich von Flugplätzen und Nationalparks erforderlich; hier bestehen gesperrte Lufträume.

Sechs Tage und 23 Stunden benötigte Chrigel Maurer bei seinem dritten X-Alps-Sieg vor vier Jahren – ein Rekord für die Ewigkeit. Das bevorstehende Rennen ist 100 Kilometer länger.

Die Route des diesjährigen Rennens:

Es führt nach dem Start zunächst zur slowenischen Grenze, dann zum Chiemsee und via Zugspitze und Gardasee zu Matterhorn und Mittelmeer, also dreimal quer über die Alpen. Je nach Flugwetter dürfte das X-Alps gut eine Woche dauern, bei Schlechtwetter aber auch zwei Wochen. Das X-Alps kann ab Sonntagmittag via Livetracking rund um die Uhr mit­verfolgt werden. (Berner Zeitung)