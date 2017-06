Noch mindestens bis 2019 der Publikumsliebling

Eigentlich müsste er sich als ­gelernter Dachdecker in der Höhe auf dem Gurten speziell wohl fühlen. Doch bereits nach zwei Gängen ist Willy Graber, der Trumpf der Mittelländer, beim heimischen Schwingfest aus dem Spiel – respektive aus der Entscheidung. Nach dem Gestellten im ersten Gang gegen Niklaus Zenger lässt sich Graber überraschend vom Oberaar­gauer Florian Weyermann düpieren. In der Folge reiht der Bolliger zwar drei Siege aneinander, verpasst aber im letzten Gang gegen Alexander Kämpf den vierten Erfolg.

Am Ende erscheint Graber in der Rangliste als letzter Kranzberechtigter – und zeigt sich dennoch zufrieden, «selbst wenn ich den zweiten Gang nie und nimmer so verlieren darf». Graber sucht nicht nach Ausreden, sagt aber, er sei am Samstag mit Fieber im Bett gelegen. Gliederschmerzen «vom Strübschte» inklusive. «Unter diesen Umständen bin ich froh, wenigstens den Kranz gewonnen zu haben.»

Die magische Marke

Seit Jahren ist Graber das Aushängeschild des mittelländischen Gauverbands – und ein Publikumsliebling über die Kantonsgrenzen hinaus. Er hat in dieser Rolle quasi Hans-Peter Pellet abgelöst, den früheren Offensivschwinger aus altem Schrot und Korn aus Oberschrot. Graber schwang sich 2007 in die Öffentlichkeit, als er am «Eidgenössischen» am ersten Tag als Einziger sämtliche vier Gänge gewann. Graber verzückt mit Wendigkeit und Bodenarbeit die Zuschauer, selbst wenn in jüngster Vergangenheit die grossen Erfolge ausgeblieben sind. «Aber ich kann noch immer mit den Besten mithalten», sagt er.

Zuletzt war da und dort zu vernehmen, Graber wolle seine Karriere in Bälde beenden. Tatsächlich denkt der zweifache Familienvater, Dachdecker und Landwirt mit nunmehr 33 Jahren so langsam ans Aufhören. Aber eben: langsam. Das «Mittelländische» nächstes Jahr quasi vor seiner Haustür in Habstetten böte sich für den Bolliger als ideale Abschiedsbühne an. Doch Graber sagt auf dem Gurten: «Ich werde frühestens im Frühling 2019 beim Hallenschwinget in Bolligen aufhören.»

Und sollte er zu diesem Zeitpunkt noch mit der Spitze mithalten können, dann will er den fünften eidgenössischen Kranz ins Auge fassen. Das nächste «Eidgenössische» findet Ende August 2019 in Zug statt. «Mein Hauptziel ist es aber, die Marke von 100 Kränzen zu knacken.» Seit gestern steht Graber bei 95.

Staudenmann als Versprechen

Nicht nur im Mittelland wird Graber dereinst eine grosse Lücke hinterlassen: wegen seiner Erfolge, vor allem auch wegen seiner Popularität. Trotzdem stellt sich gerade in seinem Gauverband manch einer die Frage, wer dereinst zu den Besten aufschliessen könnte. Neben dem Bolliger fehlt es an Spitzenschwingern. «Eidgenosse» Hansruedi Lauper bestreitet kaum noch Feste; am Sonntag fehlte er wegen Rückenbeschwerden.

Und Adrian Schenkel hat nach dem Gewinn des prestigeträchtigen Eichenlaubs 2016 in Estavayer aufgehört. Immerhin gibt es das eine oder andere Talent: Der 17 Jahre alte Fabian Staudenmann aus Guggisberg beispielsweise ist ein Versprechen: Er hat auf dem Gurten seinen dritten Kranz geholt. (Berner Zeitung)