Noch nicht königlich

1. Glarners Saisonplanung ist auf das Unspunnenfest Ende August ausgerichtet. Entsprechend kann er jetzt gar nicht in Topform sein.

Seit 2008 haben die Berner jeden Anlass mit eidgenössischem Charakter für sich entschieden – ausser dem Unspunnenfest 2011. Entsprechend gilt der Wettkampf in Interlaken für alle Berner Spitzenschwinger als Höhepunkt. Glarner fehlt zudem der Sieg am Brünig-Bergfest im Palmarès – dieses findet Ende Juli statt.

Matthias Glarner: «Ja, der Schwerpunkt wurde bewusst nach hinten geschoben. Alles ist auf die vier Wochen von Ende Juli bis Ende August ausgerichtet. Dann will ich in Topform sein. Und von meiner Leistung an diesen Festen wird abhängen, ob meine Saison gut oder schlecht war.»

2. Seit dem Königstitel fallen für Glarner viele Sponsoren- und Medientermine an. Es ist für ihn schwieriger geworden, sich vollumfänglich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

Der Titel des Schwingerkönigs bringt viele Annehmlichkeiten mit sich – aber auch Verpflichtungen. Schwingen boomt, die Könige sind äusserst beliebte Werbeträger. Diese Engagements, die Arbeit als Personal­betreuer und das Training unter einen Hut zu bringen, das ist ein komplexes Unterfangen und kann sich auf die Leistung im Sägemehl negativ auswirken.

Glarner: «Das Gegenteil ist der Fall. Ich bin erstaunt, wie wenig in den letzten Wochen los war. Ich bin seit dem Königstitel nie mit dem Gefühl an ein Fest gereist, womöglich könnte die Energie fehlen. Dieser Punkt ist sicher kein Faktor. Und wäre er einer, wäre ich von A bis Z selber schuld. Denn ich allein bestimme, welche Anfragen ich wahrnehme.»

«Schade finde ich, dass ich nicht mehr unbeschwert an ein kleines Fest gehen kann. Diese Zeiten sind vorbei.»Matthias Glarner

3. Der Schwingerkönig steht unter ständiger Beobachtung. Selbst in der Vorbereitung werden durchzogene Leistungen kritisch beäugt. Dieser Druck hat Glarner gehemmt.

Glarner stand bereits vor dem Titel als mehrfacher Kranzfestsieger im Fokus der Öffentlichkeit. Nun aber werden seine Leistungen unter dem Brennglas seziert. Selbst als er in der Vorbereitung am Ballenberger Regionalfest gegen Samuel Giger verlor, fragten sich bereits viele, was mit dem Schwingerkönig los sei.

Glarner: «Der grösste Druck kommt noch immer von mir selbst. Als Schwingerkönig musst du damit umgehen können. Schade finde ich, dass ich nicht mehr unbeschwert an ein kleines Fest gehen kann, wenn ich gerade Lust aufs Schwingen habe. Früher konntest du an den Brauischwinget, an den Hallenschwinget Frutigen, eine Niederlage interessierte damals niemanden. Diese Zeiten sind vorbei.»

4. Wäre Glarner Mitglied eines anderen Teilverbandes, hätte er in dieser Saison bereits einen Schlussgang erreicht.

Drei aktive Berner Schwingerkönige – in der Nachkriegszeit hat es das zuvor nie gegeben. Auch wenn in der Inner- und Nordostschweiz in etwa gleich viele «Eidgenossen» wie in Bern (18) kämpfen, ist die Konkurrenz nirgends so gross wie im Kanton. Curdin Orlik, ein ins Oberland gezügelter Bündner, meint, die Breite im Berner Teilverband sei im Quervergleich enorm. In Estavayer hatten die Athleten von Teamchef Peter Schmutz vergangenen Sommer 12 der ersten 20 Plätze belegt. Weil auch Schwinger aus der zweiten und dritten Garde oft als Spielverderber auftreten, tut sich Glarner schwer, ganz vorne mitzumischen. Zumal er nie der Überschwinger gewesen ist.

Glarner: «Es ist dieses Jahr sicher nicht einfacher geworden. Aber im Hinblick auf jene Feste, die wirklich zählen, ist die Konkurrenz im Bernbiet Gold wert. Gehst du an ein Bergfest, bist du dir starke Gegner bereits von den Gauverbandsfesten gewohnt. Ich erachte das gegenüber den Schwingern aus anderen Verbänden als grossen Vorteil – mit der Konsequenz, dass es bei uns schwieriger ist, ein Fest zu gewinnen.»

5. Als König kriegt Glarner den raueren Wind in der Einteilung zu spüren.

Zur Berner Spitze zählt der ­112-fache Kranzgewinner seit längerem. Vom Einteilungskampfgericht ist er kaum einmal mit Samthandschuhen angefasst worden. Und doch gehörte er selten zu jenen, die etwa im Anschwingen bereits den grössten Brocken als Gegner erhielten. 2015 triumphierte Glarner am «Seeländischen» in Vinelz, auf seinem Notenblatt stand kein einziger «Eidgenosse». Dies wäre heute undenkbar. Mit Glarners neuem Status hat sich einiges geändert; es ist ein ungeschriebenes Gesetz, dass der Schwingerkönig sehr hart eingeteilt wird.

Glarner: «Ich habe nicht unbedingt mehr Sterne (mehr «Eidgenossen» mit drei Sternen; die Red.) auf dem Notenblatt. Aber mir werden nun auf jeder Stufe häufig die Besten zugeteilt. Von allen Kranzschwingern mit einem Stern kriegst du einen der stärksten. Von den Kantonalkranzern ebenfalls. Das ist eine grosse Herausforderung.»

Statistik zu den Auftritten Glarners an seinen ersten vier Kranzfesten. Zum Vergrössern hier klicken.

6. Viele Konkurrenten sind gegen den König aufs Stellen aus. Glarner fehlt die Vielseitigkeit, um solche Gegner trotzdem regelmässig zu bezwingen.

Glarner ist ein Modellathlet, zudem technisch versiert. Seine Paradeschwünge sind der Kurz sowie die Kombination Kurz-Fussstich. Damit dominierte er in der vergangenen Saison sowohl am «Bernisch-Kantonalen» als auch am «Eidgenössischen». Die Gegner jedoch scheinen sich darauf eingestellt zu haben, die Erfolgsquote ist tiefer als in den vergangenen Jahren (siehe Tabelle). Zuweilen bekundet der Haslitaler Mühe, mit anderen Varianten zum Sieg zu gelangen. Glarner müsste ein My vielseitiger sein – dies unterscheidet ihn beispielsweise von Matthias Sempach.

Glarner: «Es ist sicher so, dass einige nun extrem aufs Stellen aus sind. Manchmal hast du das Gefühl, du könntest noch auf den eigenen Rücken fallen und sie würden trotzdem ‹furtseckle›. Natürlich ist das ein Antrieb dafür, noch vielseitiger zu werden. Das ist sowieso mein Ziel, benötigt aber Zeit. Den Fussstich hatte ich sechs Jahre lang trainiert, bis er wirklich funktionierte. Nun bin ich an einem neuen Schwung. Bis zum ‹Eidgenössischen› 2019 in Zug wird er klappen.»Selbst wenn Glarner dieses Jahr noch keinen Schlussgang erreicht und beim «Oberaargauischen» gar den Kranz verpasst hat: Sorgen bereitet dem Meiringer der Istzustand vor dem «Oberländischen» vom Sonntag in Grindelwald nicht – im Gegenteil. «Vom Gefühl her schwinge ich besser als letztes Jahr um dieselbe Zeit.» Glarner ergänzt, er sei sich vor der Saison bewusst gewesen, dass ein Kranzfestsieg künftig nur noch ein «erfüllt» geben werde. «Ich kann mich gut einschätzen. Ich bin nicht Matthias Sempach, der das Schwingen seit Jahren mehrheitlich dominiert.» Trotzdem ist der Oberländer für den weiteren Saisonverlauf positiven Mutes. Er sagt: «Ich bin auf gutem Weg. So wie ich am Vormittag am Schwarzsee geschwungen habe, das war schon fast wieder der Estavayer-Mätthel.» (Berner Zeitung)