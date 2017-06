Trummer wehrt sich

Schon in der Nacht auf Sonntag ging das 24-Stunden-Rennen von Le Mans für Simon Trummer frühzeitig zu Ende. Der Frutiger war in seinem Manor-Auto der zweithöchsten LMP2-Klasse nach einer Kollision mit Nicolas Lapierre ausgeschieden. Der Franzose im LMP1-Boliden beschuldigte den Berner Oberländer in der Folge, dieser sei ihm ins Heck gefahren. Lapierres Toyota-Team, das zu den Siegesanwärtern gehört hatte, veröffentlichte diese Version nach dem Ausscheiden unverzüglich.

Neutrales Urteil: Rennunfall

Das liess Trummer nicht auf sich sitzen. «Ich bin seit drei Jahren ohne nennenswerten Fahrfehler in der Langstrecken-WM unterwegs. Ich ging selber zu Toyota und habe dort den Sachverhalt aufgezeigt.» Nach der Darstellung des Schweizers war es zu einer seitlichen Kollision gekommen. «Meine Teamführung konnte mit Fotos beweisen, dass das Heck des Toyotas nicht beschädigt war. Auch die Rennkommission habe ich eingeschaltet.» Diese untersuchte den Vorfall und kam zum neutralen und schlichten Entschluss: «Rennunfall». Eine Schuld von Trummer war nicht zu erkennen; auch von Lapierre nicht.

Keine Operation nötig

Trummer war beim Unfall mit 250 km/h von der Strecke geflogen. Er konnte den Wagen nur humpelnd verlassen. «Es war mein schlimmster Unfall, seit ich 2010 in der GP3-Klasse in Hockenheim fünf Rückenwirbel ­gebrochen hatte», hielt der ­28-Jährige fest.

Am Dienstag liess Trummer den rechten Fuss in Bern nochmals untersuchen. Verdacht auf Bruch des Mittelfussknochens, lautet die Diagnose. Eine Operation ist nicht nötig. «Mehr als der Fuss schmerzt mich, dass wir den Podestplatz verloren haben», betonte Trummer, der im Juli beim Nürburgring-Rennen wieder im Auto sitzen wird. (Berner Zeitung)