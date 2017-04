«Wir halten es mit König Glarner»

Infobox

Wacker beendete die Final­runde mit einem Erfolg. 22:21 siegten die Thuner bei Suhr, dem Überraschungsteam der Saison. Den entscheidenden Treffer erzielte der eigentliche Defensivspezialist Viktor Glatthard in der Schlussminute. Einen guten Auftritt legten die Berner Oberländer nicht hin, sie taten sich ähnlich schwer wie in den vorangegangenen drei Partien in Aarau, da addiert bloss ein Punkt resultiert hatte. 90 Sekunden vor dem Ende lag der Cupsieger im Hintertreffen, er setzte sich auch deswegen durch, weil Keeper Marc Winkler kurz vor Schluss einen Penalty hielt.





Zwei Strafwürfe verwertet hat Lenny Rubin, welcher erstmals nach der neuerlichen Knieverletzung in Erscheinung ge­treten ist. Mitgespielt hat der Rekonvaleszente nicht, er beschränkte sich auf die Aufgabe aus sieben Metern. Er ist zu­versichtlich, bei Playoff-Beginn (Samstag, 19.30 Uhr, Schaff­hausen) richtig eingreifen zu können. Sehr wahrscheinlich ist, dass mit Lukas von Deschwanden ein weiterer Schlüsselspieler in der Ausmarchung dabei sein wird. In dieser Saison keine Einsätze mehr bestreitet Nicolas Raemy, der Mitte September ein Schleudertrauma erlitten hat.



34 Punkte sammelte Wacker in Qualifikation und Finalrunde, einen Zähler weniger als das drittklassierte Kriens. Die Thuner bekommen es deswegen mit den Kadetten zu tun. (ahw)