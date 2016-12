Abfahrt wegen starken Windes abgesagt

Der Wind macht den Organisatoren in Santa Caterina einen Strich durch Rechnung. Trotz Sonnenschein muss das Rennen abgesagt werden. Wie die FIS mitteilte, hält sie an ihrem Rennplan für Santa Caterina fest. Die für Donnerstag angesetzte Kombination findet demnach wie geplant statt, die ausgefallene Abfahrt wird in dieser Saison nicht mehr nachgetragen. Eine Verschiebung auf Freitag war nicht möglich, da die TV-Anstalten nicht mitzogen.

Die Abfahrt am Mittwoch war wegen des starken Windes vor allem im oberen Streckenbereich zweimal um eine halbe Stunde auf 12.45 Uhr verschoben und der Start nach unten verlegt worden. Das Warten und die Verkürzung der Strecke nützten nichts. Es blieb nur die Absage.

FIS-Renndirektor Markus Waldner hatte schon am Dienstagabend bei der Mannschaftsführer-Sitzung eine mögliche Absage der Abfahrt thematisiert. «Es ist starker, böiger Wind angekündigt», sagte der Südtiroler. «Es ist möglich, dass das Programm hier Änderungen erfährt.»

No chance today :( Strong wind situation and negative weather forecast forced the jury to cancel today's men's downhill. pic.twitter.com/yGV0japRJP — FIS Alpine (@fisalpine) 28. Dezember 2016

(lif/sda)