An den richtigen Schrauben gedreht

Gut Ding will Weile haben. Fast während des ganzen letzten Winters tüftelte Christoph Kunz an der perfekten Einstellung seines Materials. Die Skimarke und den Monoski – der Sitz, welcher auf dem Ski befestigt ist – hatte er gewechselt. Entsprechend brauchte er Angewöhnungszeit, die Spitzenresultate lieferte der querschnittgelähmte Reichenbacher erst gegen Ende Saison.

Tempi passati. Seit rund einem Monat steht Kunz wieder im Einsatz – und hat bereits fünf Podestplätze erreicht. Was vorab überrascht: Er entschied im Europacup zwei Slaloms für sich, dabei hatte er diese Disziplin nach längerem Unterbruch erst im letzten Winter wieder in sein Repertoire aufgenommen.

«Ich habe nochmals einige Anpassungen am Material vorgenommen und dabei die Erfahrungen der letzten Saison einfliessen lassen», hält er fest. Am Wochenende in Kühtai (AUT) beispielsweise wurde auf aggressivem Kunstschnee gefahren, was Kunz normalerweise nicht sonderlich behagt.

«Wir haben dann die Präparierung angepasst, und ich fühlte mich wohl», sagt er. Das Resultat: Im Slalom (Platz 6) fuhr er im zweiten Lauf die zweitschnellste Zeit, im Riesenslalom gar auf Rang 3. «Es ist wirklich super, konnte ich bereits ein paarmal vorne dabei sein.»

Seit Samstag weilt Kunz nun in St. Moritz, wo die letzten Weltcuprennen dieses Jahres ausgetragen werden. Die handicapierten Athleten fahren dabei auf der Corviglia, also der Piste, auf welcher im Februar die Ski-WM ausgetragen wird. Kunz schätzt die Destination im Engadin, der Zielbereich kann mit dem Auto erreicht werden, die Infrastruktur ist für ihn optimal.

Nachdem der 34-Jährige am Montag im ersten Riesenslalom ausgefallen war, ­erreichte er am Dienstag Platz 5. «Ich bin einigermassen zufrieden, vor allem mit dem zweiten Lauf», meint er. Heute und morgen finden in St. Moritz noch zwei Slaloms statt.

Die Vorzüge des Profisportlers

Ein weiterer Grund für den gelungenen Saisonauftakt ist zweifellos die Vorbereitung. Seit Januar 2016 ist Kunz Profi; im Sommer hat er erstmals eine längere Auszeit eingeplant, reiste mit seiner Familie mit dem Wohn­wagen durch Skandinavien.

«Ich konnte damit etwas zurück­geben. Das war mir wichtig, weil ich im Winter viel unterwegs bin», sagt er. Diese Ferien genoss Kunz in vollen Zügen und nahm danach topmotiviert das Kon­ditionstraining in Angriff – was sich auszahlte. Die Testresultate Ende Sommer waren so gut wie nie zuvor.

Für Kunz nimmt die Saison nun richtig Fahrt auf, bereits in einem Monat steht der Saison­höhepunkt an, die WM in Tarvisio. «Darauf ist alles ausgerichtet», sagt er. In vier Disziplinen will Kunz in der italienischen Wintersportdestination um Medaillen fahren. Daneben behält der Reichenbacher auch den Gesamtweltcup im Auge.

Viel Zeit zum Ausruhen hat der Berner Oberländer deshalb über die Weihnachtstage nicht. Er hofft, wie in der Vergangenheit vor den Weltcuprennen auf dem Chuenisbärgli in Adelboden trainieren zu können. Doch der Schneemangel könnte ihm diesbezüglich einen Strich durch die Rechnung machen.

«Es gilt, spontan zu schauen, und ich habe noch andere Optionen», hält er fest. Kunz will bereit sein, wenn es im Januar Schlag auf Schlag geht. Klar ist: Er nimmt diese wegweisenden Wochen mit einem positiven Eindruck in ­Angriff, «der Kurs Richtung WM stimmt». (Berner Zeitung)