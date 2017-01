«Ein Doktor denkt anders als ein Rennfahrer»

Auf die Rennen in Santa ­­Cate­rina mussten Sie wegen Schmerzen verzichten. Wie geht es Ihrem Knie nach den ersten Fahrten am Lauberhorn?

Aksel Lund Svindal: Die vielen Sprünge in Val Gardena waren Gift für das Knie. Nun fühlt es sich wieder etwas besser an. Das Problem ist, dass ich zwischen den Rennen kaum trainieren kann, weil die Belastung sonst zu hoch würde und die Schmerzen zunähmen.

Im Dezember kehrten Sie nach einer komplexen Knieverletzung in den Weltcup zurück, fuhren in drei der ersten vier Rennen aufs Podest. Benötigen Sie keine Aufwärmphase?

Ich war selbst überrascht, als es so gut lief, weil ich wegen des Knies bis drei Wochen vor den Rennen in Val-d’Isère nicht rennmässig hatte trainieren können.

Der Körper ist das eine, der Kopf das andere. Sie gingen gleich im ersten Rennen ans Limit, nahmen das totale Risiko. Entspricht dies Ihrem Naturell?

Vielleicht ein bisschen (schmunzelt), aber ich denke, die Risikobereitschaft gehört zum Beruf. Als Abfahrer musst du Angst überwinden können.

Wie läuft dieser Prozess bei ­Ihnen ab?

Ich fokussiere mich auf Positives, habe viele schöne Erinnerungen im Kopf. Ich weiss, dass ich schnell sein, dass ich gewinnen kann. Im Rennen hilft das, im Training ist es schwieriger.

Woran denken Sie?

An die Trainings hier in Wengen. Es schneite, die Piste ist weich, was nie gut ist, wenn man Knieprobleme hat. Es gelang mir nicht, diese Gedanken gänzlich auszublenden.

Als Aussenstehender bekundete man in Val-d’Isère und im Val Gardena den Eindruck, dass Sie unbedingt Ihren Kollegen Kjetil Jansrud hinter sich lassen wollten. Ist das eine Art Spiel ­innerhalb des Teams?

Spiel ist das falsche Wort. In der Abfahrt ist er im Moment der Schnellste, und ich vergleiche mich immer mit den Besten. Willst du gewinnen, musst du einen Norweger schlagen. (lacht)

Ein Freund ist Ihr stärkster ­Gegner – wie funktioniert das?

Es braucht den richtigen Mix zwischen Ehrgeiz und Lockerheit. Wir stacheln uns gegenseitig an, können uns aber auch für den anderen freuen; Eifersucht gibt es bei uns nicht.

Sie waren mehrfach schwer ­verletzt, sind 34-jährig, haben alles gewonnen. Haben Sie ­keine Angst, dass Ihre Karriere im Spital zu Ende gehen könnte?

Doch, darum stehe ich auch in Kontakt mit unseren Ärzten . . .

. . . wobei Ihnen einer dieser Ärzte nach dem Sturz in Kitzbühel zum Rücktritt geraten hat.

Auch wenn du gesund bist, würde dir kein Doktor auf dieser Welt empfehlen, die Abfahrt in Kitzbühel zu bestreiten. Ein Doktor denkt anders als ein Rennfahrer. Er sagte mir, er wisse nicht, ob ich nochmals würde Rennen bestreiten können.

Was löste diese Botschaft in ­Ihnen aus?

Der Gedanke war nicht schön, aber ich konnte damit umgehen. Wenn das Ende kommt, dann kommt es eben. Nun bin ich glücklich, wieder dabei zu sein. Der Respekt jedoch ist präsent. Ich möchte als 50-Jähriger ohne Stock spazieren können.

Wie sieht Ihre Strategie aus?

Ich muss das Knie schonen, in diesem Winter so wenig Ski fahren wie möglich, damit ich im nächsten nochmals voll angreifen kann.

Das heisst, Sie werden die ­Einsätze dosieren.

In meiner Verfassung kann man sowieso nicht jeden Tag Vollgas geben. Was ich tue, hängt von den Perspektiven ab.

Wie ist das zu verstehen?

Glaube ich an den Sieg, ist die Risikobereitschaft höher, als wenn ich mir selbst mit einer guten Fahrt keine Chancen ausrechne.

Ihr Kollege Henrik Kristoffersen befindet sich in einem Rechtsstreit mit dem eigenen Verband, weil er einen persönlichen Kopfsponsor haben möchte. Sie sind indirekt beteiligt, weil Sie einen eigenen Kopfsponsor haben, Ihr Vertrag mit dem persönlichen Partner vor dem Kollektivvertrag des Verbandes unterzeichnet wurde. Können Sie Kristoffersens Ärger nachvollziehen?

Ich kann Henrik verstehen, weil die Regeln nicht in jedem Land gleich sind. Vermutlich würde ich an seiner Stelle anders vorgehen, nicht den radikalen Weg suchen. Aber das hat mit der Persönlichkeit zu tun, er ist ein anderer Typ als ich. Ich denke, es wäre sinnvoll, wenn die FIS (der Weltverband; die Red.) den Rahmen vorgeben würde. Jeder Fahrer sollte die gleichen Rechte haben.

Sie sprechen den Fakt an, ­wonach ausser Norwegen fast alle Nationen ihren Fahrern das Kopffeld für die eigene ­Vermarktung überlassen.

Im Fussball wechselst du den Verein, wenn dir etwas nicht passt. Diese Option haben wir nicht.

(Berner Zeitung)