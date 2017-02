Guay gewinnt – Schlappe für die Schweizer

Was für ein Tag für den früheren Schweizer Cheftrainer Martin Rufener. Als kanadischer Alpin-Direktor durfte er sich in St. Moritz im WM-Super-G der Männer über Gold und Bronze freuen. Wie schon tags zuvor im Super-G der Frauen gewann auch bei den Männern der grosse Favorit zwar eine Medaille, aber nicht die goldene. Der Norweger Kjetil Jansrud, der drei der vier Super-G in diesem Winter gewonnen hatte, musste sich um 45 Hundertstel dem Kanadier Erik Guay geschlagen geben. Guay gewann seinen zweiten WM-Titel, nachdem er 2011 Abfahrts-Weltmeister geworden war. Bronze errang mit Manuel Osborne-Paradis ein zweiter der unerwartet starken Kanadier.

Schweizer verpassen Medaillen deutlich

Für das Schweizer Quartett erfüllten sich die Hoffnungen nicht, im Kampf um die Medaillen mitmischen zu können. Carlo Janka schaffte es als bester Mann von Swiss-Ski auf den 8. Platz. 48 Hundertstel fehlten dem Bündner zu einem Platz auf dem Podium. Beat Feuz, im Super-G von Kitzbühel noch Dritter, musste sich mit Rang 12 begnügen. Mauro Caviezel und Patrick Küng belegten die Plätze 19 und 21. Gestartet sind bisher 35 Fahrer.

(xkl/SI)