Immer schneller

Dario Cologna ist wieder dort angelangt, wo man ihn gemessen an seinen Erfolgen erwartet. Der dreifache Olympiasieger lief gestern in Oberstdorf beim Skiathlon über 2×10 km anlässlich der 3. Etappe der Tour de Ski als Dritter auf das Podest. Der Bündner musste sich bloss jenen zwei Läufern beugen, die er selber einen Tick stärker einstuft.

Der 30-Jährige war zu dritt mit dem Tour-Leader Sergei Ustjugow und dem Weltcupleader Martin Johnsrud Sundby auf die Zielgerade eingebogen. Im letzten Anstieg hatte der Schweizer zusammen mit dem Russen und dem Norweger für die Zäsur gesorgt und die paar Sekunden auf das Feld herausgeholt.

«Sie sind die zwei Besten, aber ich komme ­ihnen näher. In den Aufstiegen kann ich bereits mithalten», sagte ein zufriedener Cologna, der den ersten Podestplatz seit knapp einem Jahr erreichte. Am 6. Januar 2016 hatte er – ebenfalls in Oberstdorf – über 15 km klassisch den 2. Rang belegt.

Ein Malheur unterlief während des Skiathlons Martin Johnsrud Sundby. Der Norweger bog nach der fünften von acht Runden bei Start und Ziel falsch ein und musste einen Umweg laufen. Er fiel damit aus der Entscheidung beim zweiten Sprint um Bonussekunden, die viel diskutierte Szene entschied das Rennen allerdings nicht.

Gesamtrang 3 im Visier

Dario Cologna, dreifacher Sieger der Tour de Ski in den Jahren 2009, 2011 und 2012, nimmt nun Rang 3 ins Visier. Er stiess im Skiathlon im Overall-Klassement auf Rang 4 vor, 16 Sekunden hinter Alex Harvey. Den Kanadier will er sich nun in der Verfolgung von heute über 15 km schnappen.

Ustjugow und Sundby liegen mit 1:25 Minuten beziehungsweise 56 Sekunden ausser Reichweite. «Da müsste schon etwas Spezielles passieren. In Einzelrennen kann ich sie vielleicht schlagen, aber in der Tour sind sie zu weit weg», sagte der Teamleader.

Mit Toni Livers (22.) und Jonas Baumann (28.) liefen zwei weitere Schweizer in die Punkteränge. (Berner Zeitung)