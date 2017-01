Laax als Chance für die Snowboard-Szene

Laax gilt seit Jahrzehnten als eigentlicher Hub und unverrückbarer Leuchtturm einer ansonsten ziemlich volatilen Szene. Im Bündner Resort um den innovativen Tourismusunternehmer Reto Gurtner sind Halfpipe-Wettkämpfe seit Ende der Achtzigerjahre verankert. Neben der Schweizer Equipe haben hier mehrere skandinavische Nationalteams eine permanente Trainingsbasis gemietet.

Beim aussagekräftigsten Treffen der Halfpipe- und Slopestyle-Spezialisten vor den X-Games in Aspen und der Snowboard-WM im März steht mit Ausnahme der ausser Form geratenen Ikone Shaun White kein internationaler Toprider abseits. Die in Copper Mountain im ersten von vier FIS-Wettkämpfen von den Schweizern gedemütigten Amerikaner sind schon zehn Tage vor dem Event in Bestbesetzung zur Revanche angereist.

Alle Goldmedaillengewinner der letzten X-Games, unter ihnen Matt Ladley und das 16-jährige Wunderkind Kim Chloe, starten in den kommenden Tagen in Laax. Die Schweizer Vertreter stellen sich dem Gipfeltreffen selbstbewusst. Olympiasieger Iouri Podladtchikov, dreifacher Sieger in Laax und seit 2010 nur einmal nicht auf dem Podium, führt die Halfpipe-Fraktion der Einheimischen an.

Schulterschluss mit der FIS

Während Dekaden kooperierte Gurtners Gruppe Weisse Arena, die gegen 90 Millionen Franken umsetzt, im vergangenen Geschäftsjahr aber erstmals einen Verlust auszuweisen hatte, mit verschiedenen Partnern aus der Snowboardindustrie. Nach dem Rückzug des US-Konzerns Burton im Frühling 2015 mussten die Macher am Crap Sogn Gion umdisponieren. Dem Open-Format in Eigenregie folgt ein Jahr später der Schulterschluss mit der lange nicht kompatiblen FIS-Organisation.

Die erste offizielle Zusammenarbeit mit dem Weltskiverband nach 15-jähriger Sendepause macht für alle Beteiligten Sinn. Die Veranstalter betonen zwar, sich nicht vollumfänglich von der World Snowboard Tour (WST/TTR) abzuwenden und sich auf das WST-Ranking abzustützen, aber faktisch sind die sportpolitischen Berührungsängste auch aus wirtschaftlichen Gründen kein Thema mehr. «Die frühere Abgrenzung ist vom Tisch, für die alten Verbandsgeschichten interessieren sich die Fahrer längst nicht mehr – FIS oder TTR, das ist nur noch sekundär», stellt der Eventchef Donald Nader klar.

Ambitioniertes Resort

Nader ist seit Jahrzehnten im Business und kennt die frühere Debatte um die internationale Ausrichtung der Freestyler. Und ihm ist auch die angespannte finanzielle Realität im Wintersport bekannt. «Verband hin, Station her, wir müssen voneinander profitieren. Die Industrie darbt, alle im Wintersport leiden. Deshalb geht es darum, die Kräfte zu bündeln und den Athleten einen gescheiten Contest auf anständigem Niveau zu bieten.

«Das Duo Gurtner/Nader geht mit den Herausforderungen offensiv um. Laax hat viel in seine Wettkampfinfrastruktur investiert. In der Geschäftsleitung der Bündner Destination sitzen Sportfachleute. Die Zielsetzung ist ambitioniert: «Bester Freestyle-Ort der Welt!» Entsprechend hoch ist das Budget für das Weltcuphappening – über zwei Millionen Franken sind veranschlagt, 200'000 Franken an Prämien fliessen den Teilnehmern zu. (Berner Zeitung)