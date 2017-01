Lauberhorn: Der Abfahrt droht die Absage

In Sachen Wetter stehen die Vorzeichen für die Weltcup-Rennen am Lauberhorn vom Wochenende alles andere als günstig. «Neuschnee und schlechte Sicht werden zum Problem», schreibt Meteonews in einer Mitteilung.

FIS-Renndirektor Markus Waldner und die Wengener Organisatoren hatten am Donnerstagmorgen aufgrund der prekären Wetterverhältnisse bereits eine geänderte Abfolge für die Kombination am Freitag beschlossen. Um mehr Zeit zu haben, die Abfahrtsstrecke vom Neuschnee zu befreien, soll mit dem Slalom statt wie üblich mit der Abfahrt gestartet (10.15 Uhr) werden. Diese soll dafür erst am Nachmittag um 13.45 Uhr stattfinden.

Meteonews zweifelt jedoch in ihrer Prognose daran, dass die Rennen überhaupt durchgeführt werden können. Denn in der Nacht auf Freitag lasse eine markante Kaltfront die Schneefallgrenze wieder bis in tiefe Lagen rasseln – und das in Kombination mit starkem bis stürmischem Wind. «Der Slalom am Vormittag scheint zwar durchführbar, dies aber behindert durch weitere Schneeschauer und wohl eher schlechte Sichtverhältnisse», schreibt das Wetterportal.

Start von ganz oben praktisch ausgeschlossen

Für die Kombi-Abfahrt am Freitagnachmittag siehts nicht besser aus, auch hier sind steter Schneefall und schlechte Sicht vorprogrammiert. «Zumindest ist zu befürchten, dass die Bedingungen nicht für alle Teilnehmer fair und identisch sein werden», so Meteonews.

Auch für den Samstag siehts nicht besser aus. Nach einer schneereichen Nacht soll es auch am Tag des Weltcup-Highlights, der Lauberhorn-Abfahrt, weiter schneien – immerhin ab Mittag etwas weniger stark. Ein anderer Wetterdienst, Meteoschweiz, rechnet bis Samstagabend 21 Uhr in der Region Wengen mit 35 - 70 c,m Neuschnee.

Es bedürfe am Samstag wohl eines grossen Einsatzes durch Maschinen und Menschen, um den Neuschnee aus der Piste zu bekommen, schreibt Meteonews und meint abschliessend: «Ein Start von ganz oben scheint aus unserer Sicht praktisch ausgeschlossen.»

Leichte Besserung am Sonntag

Für den Slalom am Sonntag sind die Wetteraussichten zwar auch nicht ideal, die Schneeschauer seien aber seltener und die Sichtverhältnisse für die Stangen-Artisten mehr als ausreichend, so der Wetterdienst.

Für die Rennen am Samstag und Sonntag sind bislang keine Veränderungen geplant. Eine Möglichkeit wäre gewesen, die Herren-Abfahrt auf Sonntag zu verschieben und den Slalom am Samstag einzuplanen, so wie letztes Jahr. Doch am Donnerstagmorgen gaben die Organisatoren bekannt, dass sie an der ursprünglichen Einteilung nichts ändern wollen.

Schon Anfang Woche hatte OK-Präsident Urs Näpflin gesagt, dass es diesen Abtausch zwischen Abfahrt und Slalom nur gebe, wenn die Wettervorhersage für Sonntag klar besser ausfalle als für Samstag. Dies sei nun aber nicht der Fall. An beiden Tagen sei Schneefall angesagt. (mib/sda/pd)