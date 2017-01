Lauberhorn-Abfahrt abgesagt

Peter Hinteregger hatte es bereits angedeutet. Am Captains-Meeting vom Freitagabend sagte er: «Ich habe schlechte Nachrichten.» Nun also die Bestätigung: Die Rund 50 Zentimeter Neuschnee sind zu viel, um eine faire Lauberhorn-Abfahrt durchführen zu können. Der Klassiker musste abgesagt werden. Dass die Abfahrt nicht am Sonntag statt des Slaloms nachgeholt wird, hatte Fis-Renndirektor Markus Waldner zuvor mehrfach betont.

Trotz der harten Arbeit: Das Wetter lässt heute eine Rennen nicht zu. Die Jury hat entschieden, die Lauberhornabfahrt nicht zu starten. — Weltcup Lauberhorn (@WeltcupWengen) 14. Januar 2017

Allerdings ist Waldner der Meinung, dass nun an einem anderen Standort ein zusätzliches Rennen der Königsdisziplin durchgeführt werden muss. Dem US-amerikanischen Vertreter drohte er bereits an: «Das wird wohl in Beaver Creak sein müssen – auch wenn die Organisatoren daran keine Freude haben werden.» Ende Dezember musste schon die Abfahrt in Santa Catarina abgesagt werden. (fas)