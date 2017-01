Lauberhornrennen sollen steigen wie geplant

Am Mittwoch fand am Lauberhorn kein Training statt, dafür fiel eine wichtige Entscheidung: Die Abfahrt soll wie geplant am Samstag durchgeführt werden. Aufgrund der unsicheren Wetterlage hatte eine Verschiebung auf Sonntag im Raum gestanden. Dafür wäre der Slalom vorgezogen worden, weil dieser anders als die Abfahrt auch bei Schneefall ausgetragen werden kann.

FIS-Renndirektor Markus Waldner und die Wengener Organisatoren sahen aber davon ab, das ursprüngliche Programm zu verändern. Schon Anfang Woche hatte OK-Präsident Urs Näpflin gesagt, dass es diesen Abtausch zwischen Abfahrt (Samstag) und Slalom (Sonntag) nur gebe, wenn die Wettervorhersage für Sonntag klar besser ausfalle als für Samstag. Dies ist nun aber nicht der Fall, Samstag wie Sonntag soll es im Oberland kräftig schneien

Somit findet am 14. Januar, «exakt 50 Jahre nach der allerersten Weltcupabfahrt der Geschichte, an ebendiesem Ort, dem Lauberhorn» wieder eine solche statt, wie die Organisatoren erfreut in einer Medienmitteilung schreiben.

Das voraussichtliche Programm vom Wochenende:

Samstag, 12.30 Uhr: Abfahrt

Sonntag, 10.30 Uhr: Slalom 1. Lauf – 13.30 Uhr: Slalom, 2. Lauf

Zu einem späteren Zeitpunkt am Donnerstag entscheiden Waldner und das OK, ob die Weltcup-Kombination vom Freitag in geänderter Abfolge ausgetragen und der Slalom allenfalls vor der Abfahrt stattfinden wird. (mb/si)