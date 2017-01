«Man ist froh, dass man wieder überlebt hat»

Der Kaiser von Österreich ist längst passé. Der Kaiser von Kitzbühel ist ein Schweizer: Mit fünf Triumphen in der Hahnenkamm-Abfahrt ist Didier Cuche alleiniger Rekordsieger. Der 42-jährige Neuenburger weilt auch in diesem Jahr vor Ort und betreut für seine Spon­soringpartner Gäste.

Didier Cuche, was ist die Streif für Sie: Eine Mutprobe – oder einfach die spektakulärste Abfahrt?

Didier Cuche: Eine Mutprobe ist die Streif mit Sicherheit. Als Rennfahrer spricht man ja sonst immer nur von Respekt vor einer Piste. Aber bei der Streif ist das nicht das richtige Wort. Jeden Jungen ergreift Unwohlsein, wenn er hier vor seiner Premiere steht. Fährt man sie trotzdem gern? Vielleicht wenn man im Ziel ist, schnell war, gewonnen hat. Das ist schon ein sehr schönes Gefühl, vor all den Zuschauern...

Aber?

Mir gefiel auch die Abfahrt in Beaver Creek stets gut, obwohl ich sie nie gewonnen habe. Doch anders als dort kommt auf der Streif immer auch Erleichterung auf, wenn wieder eine Fahrt vorbei ist. Egal, ob man die Strecke im Griff hat, egal, ob Sieg, Zweiter, Zehnter: Ist man im Ziel, dann freut man sich kurz oder ärgert sich – aber schon bald einmal ist man froh, dass man diese Abfahrt ein weiteres Jahr überlebt hat.

Hatten Sie, der öfter gewonnen hat als jeder andere, Angst vor dem ersten Start?

Ja. Bereits als es hiess, ich dürfe erstmals an diesem Rennen teilnehmen, war da weniger die Vorfreude, sondern vielmehr ein mulmiges Gefühl. Man weiss ja vom Hörensagen, wie anspruchsvoll die Strecke ist. Und als ich dann beim ersten Training mit einer hohen Nummer am Start auf meinen Einsatz wartete, wurde es noch viel schlimmer.

Warum?

Von den ersten fünf Fahrern stürzten vier und landeten drei im Spital. Wir hörten immer wieder den Helikopter fliegen, wussten aber nicht genau, was passiert war. Ich fragte mich, was ich da oben verloren hatte, wenn unten Weltklassefahrer stürzten. Und in meinem Kopf lief ein Film: Ich sah nur noch Stürze an allen möglichen Stellen. Ja, vor meinem ersten Start drehte ich fast durch.

Aber Sie drehten nicht um.

Nein. Der Gedanke, wieder mit der Gondel runterzufahren, kam mir zwar. Aber das hätte mir mein Kopf nicht zugegeben. Also hoffte ich, dass die Piste lieb zu mir ist, und startete. Ich kam auch ins Ziel – allerdings mit fast acht Sekunden Rückstand.

Wie war das Rennen?

Ganz anders. Ich wurde mit zweieinhalb Sekunden Rückstand 22. – ein Topresultat. Am stärksten erinnere ich mich an den Unterschied auf der Piste. Ich war vier, fünf Kilometer pro Stunde schneller unterwegs als im Training. Auf der Streif fühlte sich das an, als würde ich fliegen.

Warum ist die Streif die schwierigste Abfahrt der Welt?

Sie bietet kaum Spielraum zwischen richtig und falsch, zwischen einer gesunden Ankunft im Ziel und einem Abflug ins Spital. Extrem sind die ersten 35 und die letzten 35 Fahrsekunden. Nirgends sonst kommt man so an seine Grenzen. Da genügt ein Bruchteil eines Moments, in dem du nicht aufpasst – schon wirft dich die Strecke ab.

Kann da ein Normalsterblicher überhaupt runterfahren?

Das geht. Gemütlich, mit Schwüngen und gut präparierten, rasiermesserscharfen Kanten. Ein Rennen fahren ist aber eine ganz andere Geschichte. Man will ja möglichst schnell sein.

Was macht die ersten 35 Renn­sekunden so schwierig?

Am Anfang ist es extrem steil. Zwei Kurven, schon gehts mit Tempo 110 zur Mausefalle – ein Sprung, bei dem du nicht siehst, wohin er geht. Und wo du 60 Meter weit fliegst. Oder 80 Meter, wenn du die falsche Bewegung machst. Bei der Landung drückt es dich gewaltig in die Kompression (mit dem zehnfachen Körpergewicht; die Red.). Es folgt die Steilwandkurve. Eine 180-Grad-Kurve, bei der entscheidend ist, wie du sie erwischst, damit du im Steilhang bestehst. Hier musst du optimal rauskommen, um Tempo mitzunehmen.

Danach wirds ruhig?

Viel ruhiger. Es folgt ein sehr flacher Weg. Da kannst du durchschnaufen. Aber am Ende dieses Wegs musst du wieder frech sein.

Und dann?

Dann kommen Oberhausberg und die Hausbergkante – wieder ein Sprung, bei dem ein Blindflug ansteht. Die Kurve davor ist enorm wichtig und schwierig. Du musst sie richtig erwischen, um den Sprung optimal anzufahren. Bist du zu weit oben oder unten, kannst du dies danach fast nicht mehr korrigieren, wenn es gilt, die schwierige Linkskurve nach der Landung gut zu fahren. Sie bildet die Einfahrt zur Traverse, wo man dann nicht zu hoch und nicht zu tief sein darf.

Extrem steil: Didier Cuche 2012 auf der Streif. Bild: Keystone

Schliesslich folgen der Zielschuss und der Zielsprung...

...und wie tückisch dieser sein kann, wenn man ihn nicht mit letzter Konsequenz nimmt, wissen wir leider alle seit Daniel Albrechts Sturz 2009. Das Problem ist die Kompression davor, die es erschwert, den Sprung bei Geschwindigkeiten um 140 km/h optimal anzufahren. Gelingt dies nicht und hast du beim Abheben die Skispitzen zu weit oben, kommt sofort viel Luft unter den Ski und stellt es dich auf.

Sind Sie je auf der Streif gestürzt?

Nein. Aber ich hatte auch einige Male Glück. Einmal hat es mich in die Netze getragen. Und einmal drückte es mich in der Kompression nach der Mausefalle mit dem Hintern bis voll auf die Bindung hinunter. Doch dank der Topografie bockte es mich auch im nächsten Moment gleich wieder auf, sodass ein Sturz ausblieb.

Was muss ein Athlet können, um zu gewinnen?

Er muss ein guter Techniker sein. Reine Abfahrer, wie es sie früher gab, taten sich oft schwer. Aber heute sind alle so gut ausgebildet, dass sie die Fähigkeiten zum Sieg mitbringen sollten.

Ist der Streif-Sieger automatisch der beste Abfahrer?

Das muss nicht sein. Aber es ist speziell, als Sieger Teil dieser Tradition und Geschichte zu sein.

Wer gewinnt am Samstag?

Ich tippe auf Kjetil Jansrud. Er hat diese Erfahrung bereits 2015 gemacht, und er hats in diesem Jahr richtig drauf.

Wenn Sie nun in Kitzbühel sind: Juckt es Sie, sich noch einmal der Mausefalle entgegenzustürzen?

Beim ersten Gedanken ja. Wenn ich aber überlege, was das an Training und Bereitschaft erfordert, dann bin ich froh, dass ich mein Leben nicht mehr in einem Rennanzug riskiere. (Berner Zeitung)