«Sion 2026»: Einstimmigkeit im Haus des Sports

Die potenziellen Gegner von Sion 2026

Die Antwort auf die Frage, wie sich die Perspektiven der Schweizer Kandidatur bei den stimmberechtigen IOC-Mitgliedern präsentierten, ist eng mit der Konkurrenz verbunden. In zahlreichen Städten haben sich Interessengruppen formiert, der Westen ist relativ gut vertreten. Ob es zu Kandidaturen kommen wird, hängt nicht zuletzt davon ab, ob die betroffenen Stimmbürger an die Umsetzung der Agenda 2020 glauben. In Calgary, 1988 Gastgeber der Spiele, sprechen sich gemäss der Lokalzeitung «Herald» 61 Prozent für eine Kandidatur aus. Auf die Hauptstadt der kanadischen Provinz Alberta kämen primär Sanierungskosten zu. In Lillehammer, 1994 Veranstalter des Wintergipfels, wird momentan eine Machbarkeitsstudie erstellt, die Norweger orientieren sich aber eher am Jahr 2030. Stockholm verfügt bereits über ein Konzept, dessen Schwäche ins Auge sticht: Die alpinen Wettkämpe fänden im 600 Luftlinienkilometer entfernten Ski­resort Are statt.



Unwahrscheinlich wäre eine Wahl von Sion 2026, sollten sich die Innsbrucker zu einer Kandidatur durchringen. Was die In­frastruktur anbelangt, ist im Grossraum der 125'000-Einwohner-Stadt alles vorhanden; nötig wären lediglich Eingriffe kosmetischer Art. Salzburg (Eishockey) und das bayerische Inzell (Eisschnelllauf) liessen sich bei Bedarf problemlos integrieren. In Tirol jedoch sind die Vorbehalte gegenüber den IOC-Funktionären ähnlich ausgeprägt wie in der Schweiz. Eine Machbarkeitsstudie wird erarbeitet, das Ergebnis soll Ende April vorliegen.



Aus dem asiatischen Raum haben die türkische Stadt Erzurum, das japanische Sapporo und Kasachstans Metropole Almaty Interesse signalisiert. Erzurum führte 2011 die Universiade durch, Almaty unterlag bei der Vergabe der Winterspiele 2022 Peking.