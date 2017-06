«Die Credit Suisse ist in der Schweiz der Konkurrenz voraus»

Sie haben mit Ihrem Team über Monate einen Börsengang der Schweiz-Tochter der Credit Suisse vorbereitet. Ende April blies der Verwaltungsrat die Übung ab. War dies eine Niederlage für Sie?

Thomas Gottstein: Nein, auch für mich ist das der richtige Entscheid. Als wir im Oktober 2015 unseren Plan für die nächsten drei Jahre bekannt gegeben haben, war von Anfang an klar, dass die Credit Suisse unter anderem das rechtliche Problem in den USA wegen der Vergabe von Hypotheken lösen muss. Nicht klar war damals, wie viel dies kosten würde. Schliesslich kam es im Dezember 2016 zu einem Abschluss in dieser Sache. Danach konnten wir unseren Kapital­bedarf für die Zukunft besser beurteilen. Wir kamen zum Schluss, dass eine Credit Suisse Schweiz, die sich zu 100 Prozent im Besitz der Mutter befindet, die beste Lösung für die Zukunft ist.

Sie galten bankintern als Treiber eines Börsengangs und mussten ihn trotz zunehmender Skepsis bei den Grossaktionären vorantreiben. War alles nur Show?

Ich hatte einen Auftrag zu er­füllen. Der Börsengang der CS Schweiz war unser Plan A. Man kann ein solches Projekt nicht halbschwanger realisieren.

Haben Sie denn in dieser Zeit ein Pokerface aufgesetzt?

Wir mussten den Entscheid des Verwaltungsrates abwarten. Aber ich habe meinen Mitarbeitern auch frühzeitig gesagt, dass es Aktionärsvertreter gibt, die einem Börsengang gegenüber kritisch eingestellt sind.

Die Credit Suisse will sparen und bis Ende 2018 in der Schweiz 1600 Stellen abbauen. Wo stehen Sie da?

Wir haben mittlerweile etwa zwei Drittel der angepeilten 1600 Stellen abgebaut. Der Abbau erfolgt wie 2015 angekündigt wenn immer möglich über die Reduktion von externen Mitarbeitern und Beratern.

Ihre Mitarbeiter interessiert vor allem, ob es weitere Kündigungen geben wird.

Die Anzahl der notwendigen Kündigungen hängt von verschiedenen Faktoren ab. Beispielsweise von der Personalfluktuation. Diese liegt bei etwa 4 bis 5 Prozent und damit im Branchendurchschnitt. Und wenn es uns gelingt, die Erträge weiter zu steigern, wird der Stellenabbau ebenfalls kleiner ausfallen.

Der Verwaltungsrat und das Management standen im Frühling in der Kritik, weil die Boni gestiegen sind, obwohl die Bank einen Milliardenverlust auswies. Das ist eine Logik, die viele nicht nachvollziehen können.

Ich verstehe, dass gewisse Kreise kritisieren, dass trotz eines Verlusts Boni bezahlt werden. Aber auf der anderen Seite muss man sehen, dass wir die Bank in den vergangenen achtzehn Monaten komplett neu ausgerichtet haben und die Verluste eine Folge der konsequenten Beseitigung von Altlasten waren. Die Risiken wurden zurückgefahren, und die Kapitalbasis wurde gestärkt. Die Bank verfügt jetzt über 77 Milliarden Franken an verlust­tragendem Eigenkapital. Alle fünf Geschäftsfelder arbeiteten im ersten Quartal profitabel. In der Schweiz stieg der Vorsteuergewinn 2016 um 9 Prozent. Damit sind wir der Konkurrenz voraus.

Haben die Kunden die Bonifrage in den Gesprächen mit ihrem Berater angesprochen?

Gewisse Kunden haben dieses Thema in Kundengesprächen aufgeworfen. Unsere Kunden lesen auch Zeitungen, welche die Bank in den letzten Monaten stark kritisierten. Ich fand die Berichterstattung nicht immer nur fair. Aber wenn man mit den Kunden über die Zusammenhänge diskutiert, dann verstehen sie es auch.

Sie sagen, die Berichterstattung der Medien sei unfair gewesen. Aber auch bei den Aktionären ist der Unmut über die Boni spürbar.

Unsere Grossaktionäre haben uns unterstützt. Das hat man auch an der Generalversammlung gesehen. Der Verwaltungsratspräsident Urs Rohner wurde mit 91 Prozent der Stimmen ­wiedergewählt. Und die Entschädigungspakete sind genehmigt worden.

Aber mit rund 58 Prozent Ja-Stimmen nicht sehr gut.

Ja, das stimmt. Auch gewisse Aktionäre haben sich mit den Entschädigungspaketen schwergetan. Aber auch hier: Das Ver­gütungsmodell hat eine Mehrheit gefunden. Das zeigt, wie wichtig es ist, mit den Aktionären den Dialog zu führen. Gleichzeitig ist es klar das Ziel, im nächsten Jahr eine höhere Zustimmung zu erreichen.

Die CS Schweiz will wachsen und schliesst Zukäufe nicht aus. Gibt es Schweizer Privatbanken, die sich bei Ihnen melden?

Die Privatbanken klopfen in der Regel nicht an. Aber die Tatsache ist: In den vergangenen fünfzehn Jahren ist die Zahl der Schweizer Banken von 370 auf 260 ge­sunken. In dieser Zeit hat die ­Credit Suisse keine einzige Bank übernommen. Die Konsolidierung wird weitergehen. Und wir werden uns sicher die eine oder andere Option anschauen. Aber wir sind nicht auf eine Akquisition angewiesen, um zu wachsen. Wir wollen vor allem organisch wachsen.

Die Frequenzen in unseren Bank­filialen nehmen zwischen 5 und 8 Prozent pro Jahr ab.

Sie haben im vergangenen Jahr diverse Filialen geschlossen. Wie wird das weitergehen?

Die Frequenzen in unseren Bankfilialen nehmen zwischen 5 und 8 Prozent pro Jahr ab. Jeder kann sich selbst fragen, wann er das letzte Mal in einer Bankfiliale war. Die Credit Suisse hat in der Schweiz zusammen mit unserer Tochterbank Neue Aargauer Bank 170 Filialen. Wir werden nicht grossflächig Filialen schliessen. Aber wir müssen bei den kleineren Filialen beobachten, wie häufig die Kunden noch Dienstleistungen am Schalter beanspruchen. Wir werden uns auch neue Modelle anschauen.

Welche?

Eine Möglichkeit ist der Ausbau unserer sogenannten Beraterbanken. Die Bankmitarbeiter führen in Sitzungszimmern die Beratungsgespräche mit den Kunden durch. Es gibt auch einen Geldautomaten, aber keinen Schalter mehr. Die Berater­banken gibt es bis jetzt an neun Standorten in der Schweiz. Das Konzept hat sich bewährt.

Ist die Bankfiliale ein Auslaufmodell?

Banking ist ein People’s Business. Deshalb müssen wir vor Ort präsent sein. Und wir bauen nicht nur ab. Wir schauen uns auch ein bis zwei neue Standorte an, an denen wir die Eröffnung einer neuen Filiale prüfen. Zudem haben wir mittlerweile an 21 Standorten spezielle Teams gebildet, welche sich um die Bedürfnisse von Unternehmern und Geschäftsleitungsmitgliedern kümmern. Das reicht von der Anlage des Privatvermögens über Erbschaftsfragen bis hin zur Unternehmensfinanzierung.

Die Sparer erhalten praktisch keinen Zins mehr auf ihren Guthaben. Wie reagieren Ihre Kunden darauf?

Bei den Krediten sind die Kunden froh, dass sie tiefe Zinsen be­zahlen müssen. Bei den Sparguthaben sieht es natürlich anders aus. Aber bei den Privatkunden verlangen wir keine Negativ­zinsen, auch wenn wir bei der Nationalbank einen Negativzins von –0,75 Prozent bezahlen. Da auch Obligationen nur sehr wenig Zins abwerfen oder ebenfalls Negativzinsen kosten, haben viele Privatanleger ihre Aktienquote erhöht. Sie liegt heute im Durchschnitt bei 45 Prozent. Früher lag sie bei 25 Prozent.

Die tiefen Zinsen haben zu einem Boom auf dem Immobilienmarkt geführt. Sind Überhitzungs­tendenzen spürbar?

Ich würde nicht von einer Überhitzung sprechen. Aber die Immobilienpreise sind derzeit schon relativ hoch. Aber im ganzen Markt herrscht eine gewisse Disziplin. Zum Beispiel in Bezug auf den Verschuldungsgrad oder die Zinslast im Verhältnis zum Einkommen. Einen moderaten Preisrückgang könnte der Markt gut verkraften. Bei einem grossen Schock, den ich nicht erwarte, könnte es für diejenigen Banken, die sich vor allem auf das Hypothekengeschäft konzentrieren, schwieriger aussehen.

Die tiefen Zinsen haben dazu geführt, dass die Posttochter Postfinance mit der Anlage von Ob­ligationen kaum mehr Geld verdient und auf eigene Rechnung Hypotheken vergeben möchte. Was halten Sie davon?

Wenn man A sagt, muss man auch B sagen. Wenn Postfinance Hypothekarkredite vergeben möchte, dann müsste das Institut privatisiert werden. Nur so ist sicher­gestellt, dass die Spiesse gleich lang sind. Denn Banken, die dem Staat gehören, können sich günstig am Kapitalmarkt refinanzieren. Deshalb haben sie einen grossen Vorteil gegenüber den Banken in Privatbesitz.

Die Credit Suisse ist stark im ­Geschäft mit Firmenkrediten engagiert. Wie haben die Schweizer Unternehmen den Frankenschock verarbeitet?

Die Schweizer Wirtschaft hat die Situation sehr gut gemeistert und sich mit einem Eurokurs von 1.08 Franken arrangiert. Einige Branchen sind besonders stark ge­fordert. Beispielsweise der Tourismus oder verstärkt auch der Detailhandel. Und es gibt immer wieder Firmen, die über eine Auslagerung von Stellen ins Ausland nachdenken.

