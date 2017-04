Goldene Fessel: Eigentum im Baurecht

Auf den ersten Blick scheint es ein Schnäppchen: Eine renovierte 41/2-Zimmer-Wohnung mit Dachterrasse im Berner Fischermätteliquartier für 670 000 Franken. Erst wer sich durch den Beschrieb liest, stösst auf einen wichtigen Zusatz: Die Wohnung ist im Baurecht zu kaufen.

Das heisst: Das Land, auf dem das Haus mit der Eigentumswohnung steht, ist nur gemietet und gehört jemand anderem. Deswegen ist der Kaufpreis für die Wohnung tiefer. Das ist allerdings der einzige Vorteil.

Wer eine Wohnung im Baurecht kauft, bleibt ein Stück weit Mieter. Im vorliegenden Fall muss der Käufer jeden Monat einen Baurechtszins von 270 Franken zahlen. Im Moment. Denn dieser Betrag ist nicht fix, sondern hängt vom aktuellen Landpreis ab.

Je nach Baurechtsvertrag wird der Zins auch noch an den Hypothekarzins oder an die Teuerung angepasst. Das bedeutet: Der Baurechtszins kann massiv ansteigen. Zum Beispiel, wenn im Fischermätteli die Preise für Bauland steigen oder die Hypothekarzinsen anziehen.

Deshalb ist ein Baurechtsvertrag ein finanzielles Risiko. Denn jedes Baurecht endet nach einer bestimmten Zeit. Ist es abgelaufen, gehört der Boden samt den Wohnungen, die darauf gebaut sind, wieder dem Besitzer. Dieser hat die Wahl: Er kann ein neues Baurecht erstellen.

Aber er kann das Land auch selber nutzen und zum Beispiel die Liegenschaft abbrechen oder die Wohnungen verkaufen. In diesem Fall erhalten die Wohneigentümer zwar eine Entschädigung, deren Höhe im Baurechtsvertrag geregelt ist, aber sie müssen aus ihren Wohnungen ausziehen.

Ein Baurecht birgt viele ­Unwägbarkeiten. Hypothekar­experte Adrian Wenger vom VZ Vermögenszentrum bestätigt das: «Bei einem Baurecht sind die rechtlichen Verhältnisse so kompliziert, dass sich die finanziellen Folgen kaum je abschätzen ­lassen.»

Oft entpuppt sich das Baurecht als goldene Fessel. Denn Eigentumswohnungen im Baurecht lassen sich nicht so einfach wieder verkaufen – vor allem dann nicht, wenn das Baurecht nur noch wenige Jahre läuft. Das räumt auch Oliver Kocher von Schaer & Suter Immobilien ein.

Michael Bucher, Immobilientreuhänder bei der Firma Von Schwanau, betont hingegen: «Sind die Baurechtgeber grosse Institutionen wie die Burgergemeinde Bern, die Fambau-Genossenschaft oder die Stadt Bern, ist das Baurecht unproblematisch, weil diese Institutionen oft soziale Ziele haben.»

Vor kurzem habe er eine 31/2-Zimmer-Wohnung an der Schwabstrasse in Bümpliz verkauft. Der Käufer zahlt zwar 100 Franken Baurechtszins im Monat, und das Baurecht läuft bereits in achtzehn Jahren ab. Dafür kostete die Dreieinhalb-Zimmer-Wohnung nur 375'000 Franken.

Das Bauland gehört der Burgergemeinde Bern. Und damit fällt für den Käufer zumindest ein Risiko weg: «Wir haben Interesse daran, das Baurecht zu verlängern», bestätigt Stefanie Gerber Frösch, Sprecherin der Burgergemeinde.

Allerdings – und das zeigt wiederum das finanzielle Risiko, das ein Baurechtsvertrag birgt – wird der Bodenpreis neu eingeschätzt. Und das heisst: Der Baurechtszins wird steigen. Wie hoch, das lässt sich nicht sagen.

